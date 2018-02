Analytik to vidí jasně: Mohli jsme mít přijatelnou vládu bez Babiše v čele, Okamuru mimo vedení Sněmovny, střídání stráží na Hradě. Kdyby...

Kdyby se demokratičtí politici chovali tak, jak se na demokratické politiky sluší, měli bychom podle analytika Davida Klimeše stabilní vládu, kde by sice hlavní roli sehrálo hnutí ANO, ale současný premiér v demisi Andrej Babiš by nemusel být premiérem. A především by nemusel být místopředsedou Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Jenže demokratičtí politici selhali, posteskl si v komentáři pro server iHNed.cz analytik David Klimeš.

„Kdyby současní politici dělali dobře své řemeslo, velmi pravděpodobně bychom zde už dávno měli vládu s důvěrou Sněmovny. Vedlo by ji nevyhnutelně ANO − ne však nutně s Andrejem Babišem na postu premiéra − které by vládlo s některými z demokratických stran. Předseda SPD Tomio Okamura by za své skandální výroky o táboře v Letech nemusel být odvoláván z postu místopředsedy Sněmovny, protože by do této funkce vůbec nebyl zvolen. O ataku na média veřejné služby by se vůbec nemluvilo, protože jejich nezávislost by byla jednou ze základních garancí pro demokratické strany ve vládě,“ napsal v hodnocení dnešní politické situace v Česku Klimeš.

Kdyby demokratičtí politici dělali to, co mají dělat, velmi pravděpodobně by se také ve veřejném prostoru tolik nemluvilo o odchodu Česka z EU, protože by demokratičtí politici svým spoluobčanům vysvětlovali, proč je pro nás dobré zůstat členským státem EU.

Jenže nic z toho není pravda a Klimeš to klade za vinu demokratickým politikům. Ti si řekli, že budou Andreje Babiše ze všech sil kritizovat. A už to nese své první ovoce. Babiš si v menšinové vládě dělá takřka vše, co je mu libo, zatímco demokratické strany nadále nepoutají pozornost většiny společnosti. Tím podle Klimeše nejvíc utrpěla česká demokracie, protože se premiér v demisi spojil s komunisty a s SPD Tomia Okamury a obsadil s jejich pomocí orgány Sněmovny. S jejich pomocí může s českou demokracií ještě hodně zahýbat.

Místo toho teď slyšíme bývalou ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou za hnutí ANO, která oznamuje světu, že chce prosadit ústavní změny a je jí lhostejné, s kým budou prosazeny. Můžeme se tak nadít např. konání referenda o odchodu z EU.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Přesto se demokraté pro tuto nesmyslnou cestu za podpory notné části české publicistiky rozhodli,“ napsal Klimeš kriticky. Podle analytika měli demokratičtí politici jednat zcela jinak. „Této nesvaté koalici měli demokraté za jakoukoliv cenu zabránit. Jednak kvůli vlivu extremistů na budoucí exekutivu, ale také kvůli prezidentské volbě,“ doplnil autor.

Jak se Klimeš dostal od Sněmovny až k Hradu? Jednoduše. Dospěl k názoru, že kdyby Okamura nepůsobil v orgánech Sněmovny, pravděpodobně by se zapojil do boje o Hrad. Pravděpodobně by nevyhrál, ale oslabil by Miloše Zemana. Hnutí ANO by v takové situaci navíc pravděpodobně nepodpořilo Miloše Zemana a na Hradě mohlo dojít ke střídání stráží.

A tak teď demokratickým politikům trochu paradoxně nezbývá nic jiného než doufat, že jimi tolik proklínaný Babiš nepřipustí Czexit, aby jako druhý nejbohatší Čech neohrozil své ekonomické zájmy.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A tak jsme teď uprostřed temna, a to naprosto zbytečně. Babiš je jistě osoba, která se nikdy neměla stát premiérem. Ale pokud proti němu demokratické strany tak trestuhodně prohrály volby a pokud další alternativou je jen vláda opřená o extremisty, pak ani na vteřinu není co řešit. Protože to opakuji od prvního dne po říjnových volbách, předseda TOP 09 Miroslav Kalousek mi už vymyslel i hezké přízvisko „apoštol nechumelismu“. Chápu, že pro TOP 09 nikdy nenachumelí dost, aby byť jen na vteřinu zapochybovala o svém svatém boji proti Babišovi. Ale jak to, že se alespoň některé ostatní demokratické strany nevzpamatují?“ kroutil nespokojeně hlavou Klimeš v závěru svého komentáře.

Psali jsme: Veterán ČSSD: Hamáček chce být ministr, chce být poslanec a chce být předsedou ČSSD. Přitom za tři roky nepředvedl vůbec nic Babiš spolupracoval s StB, řekl definitivně slovenský soud Voličům Miloše Zemana nehraju, ať odejdou, vyzval prý z pódia český umělec. A my máme svědectví, jak tito lidé o prezidentovi hovoří mezi sebou v šatnách Pehe se v ČT v souvislosti s Babišovou vládou v demisi oháněl „ústavním převratem“. Musel ho krotit ústavní právník

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp