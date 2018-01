Analytik z Bakalova týdeníku: Drahošových 48 procent je mnohem lepší výsledek, než šel proti Zemanovi uhrát

Profesor Jiří Drahoš prohrál a internet zaplavily úvahy všeho druhu o tom, „kde udělali soudruzi z NDR chybu“, jak se říká ve slavném českém filmu Pelíšky. Publicista David Klimeš však na blogu serveru Aktuálně.cz nabídl trochu jiný pohled na souboj o Hrad. Nesnažil se hledat chyby. Místo toho hledal na výsledku Jiřího Drahoše pozitivní aspekty. Především prý Drahoš dělal dobře, když se nijak agresivně nevymezoval.

„Strategie i taktika týmu Jiřího Drahoše byla velmi dobrá, časem si snad uvědomíme, že 48 procent je mnohem lepší výsledek, než jaký šel proti Miloši Zemanovi v dané situaci uhrát.

Prezident sice vyhrál, ale kvůli dobrému výkonu Drahoše nemůže tvrdit, že má drtivou lidovou legitimitu k proměně systému v poloprezidentský, o což by se jistě rád pokusil,“ nepochybuje Klimeš.

Drahoš neútočil na své protikandidáty z prvního kola, neboť doufal, že získá hlasy jejich voličů pro druhé kolo. Kdyby se nějak vyhranil a nabídl určitou vizi, nepochybně by ztratil hlasy těch, kterým by se jeho vize nelíbila. Kdyby prohlašoval, že pomůže především zapomenutým regionům v Sudetech tím, že se bude zasazovat např. o jiné přerozdělení daní, ztratil by voliče pravice z velkých měst. Proto Drahoš neměl chodit do čtyř televizních debat. Je prý dobře, že šel jenom do dvou, neboť riskoval, že čímkoli, co řekne, ztratí podporu voličů ČSSD, ODS, Pirátů, lidovců nebo TOP 09. To si nemohl dovolit. V debatě v ČT se nakonec vymezil proti předsedovi vlády Andreji Babišovi a přišel o jeho voliče. Přešli k Zemanovi.

„Kdo tedy vyčítá Drahošovi špatnou kampaň, nevidí si na špičku vlastního nosu... Měl to od počátku těžké proti obhájci prezidentského úřadu. Kvůli protahování sestavení vlády s většinovou důvěrou mu navíc v kampani zůstala bomba jménem Babiš a jeho 1,5 milionu podporovatelů, kterou úspěšně Zeman metal po Drahošovi. Za těchto okolností je 2,7 milionu hlasů a 48,6 procenta naprostý zázrak (osobně jsem tipoval, že to bude ještě méně) a je to i známka kvalitně zvolené strategie i taktiky,“ zdůraznil Klimeš.

Psali jsme: ČEZ se vyjádřil k návštěvě svého generálního ředitele u Miloše Zemana Polovina země slaví, polovinu Čechů zachvátilo zoufalství, tvrdí v Rakousku Česko se odklání od Západu, EU je rozdělená, píší v Německu Zemanovi blahopřál ke znovuzvolení kardinál Duka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp