Andrej Babiš má radost: Česko je na tom dobře. Dostali jsme pochvalu

„Dostali jsme vysvědčení. Šéf OECD Ángel Gurría nám představil tradiční hospodářský přehled pro naši zemi. No a ten dopadl velice dobře. Jsou v něm i inspirativní návrhy. Super. U oběda jsem to dost detailně probrali. A dostalo se i na zdravotnictví. Tam byl v akci hlavně náš ministr Adam Vojtěch. Taky dopadl dobře. Samozřejmě je co zlepšovat, abychom se přiblížili těm nejvyspělejším státům. Fajn ale je, že většina doporučení, která dostal, se shoduje s našimi prioritami. Celkově lze proto říct, že vláda poprvé reálně plní doporučení OECD. Koukněte na video, byla to vážně příjemná schůzka,“ napsal Babiš na svůj facebookový profil. Pod text ještě umístil krátkou videoreportáž.

„OECD dělá vlastně zprávu o naší ekonomice jednou za dva roky. Myslím, že je to velmi respektovaná instituce, takže samozřejmě velice vážně vnímáme jejich názory. Myslím si, že to dopadlo dobře, z hlediska fiskální politiky, rozpočtové odpovědnosti a zadlužení jsme dopadli velice dobře. Diskutovali jsme o možnosti spolupráce ohledně důchodové reformy, ta zpráva byla speciálně o zdravotnictví a životním prostředí, tam si myslím, že jsme celkem dobře obstáli,“ řekl na video Andrej Babiš.

S Ángelem Gurríou se prý zná již dlouho. „Je samozřejmě velice temperamentní, rád mluví, dlouho mluví, bylo to fajn. Strávili jsme spolu vlastně tři hodiny, on má obrovský přehled, je ve světě velice uznávaný. Ta jejich doporučení vychází z celkových porovnání ostatních států ve světě. Nám doporučují, abychom snížili odvody na sociální pojištění a zároveň navýšili DPH, tak jsme o tom samozřejmě diskutovali. Diskutovali jsme o mezeře v DPH, kde máme velice slušné výsledky. Hodnotím to pozitivně a myslím si, že i ta delegace s generálním tajemníkem Gurríou byla spokojená,“ shrnul své dojmy Andrej Babiš.

