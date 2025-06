Ruce pryč. USA nechtějí mít s izraelským útokem nic společného

Izrael zasáhl cíle v Íránu. Izraelský prezident Isaac Herzog oznámil, že zásah proti Íránu byl naprosto nezbytný. Izrael udeřil na Írán, aby „neutralizoval bezprostřední existenční hrozbu pro náš lid“.

Anketa Máte důvěru v Evu Decroix? Mám 2% Nemám 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6509 lidí

Na projev izraelského prezidenta upozornil server Times of Israel.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že se židovský národ nachází v „rozhodujícím okamžiku izraelské historie“.

„Před chvílí Izrael zahájil operaci Vzestupující lev, cílenou vojenskou operaci s cílem zmírnit íránskou hrozbu pro samotné přežití Izraele. Tato operace bude pokračovat tolik dní, kolik bude potřeba k odstranění této hrozby.“

Podle agentury Reuters Izraelci zaútočili na íránská jaderná zařízení a továrny na výrobu raket. Cílem operce mělo být zabránit Íránu ve výrobě jaderné zbraně.

Izraelský vojenský představitel uvedl, že Izrael útočí na „desítky“ jaderných a vojenských cílů včetně zařízení v Natanzu ve středním Íránu. Úředník uvedl, že Írán má dostatek materiálu na výrobu 15 jaderných bomb během několika dní.

Izraelská armáda v pátek uvedla, že byla nucena jednat na základě nových zpravodajských informací, které ukazují, že se Írán ve vývoji jaderné zbraně „blíží k bodu, odkud není návratu“. „V posledních měsících se tento program výrazně zrychlil, což režim výrazně přiblížilo k získání jaderné zbraně,“ uvedla organizace v prohlášení, aniž by zveřejnila údajné důkazy.

Íránská média a svědci informovali o výbuších, mimo jiné v hlavním zařízení na obohacování uranu v Natanzu, zatímco Izrael vyhlásil stav nouze v očekávání odvetných raketových a dronových útoků.

Anketa Chcete, aby Fialova vláda po Blažkově skandálu podala demisi a odešla? Ano, a ať jsou volby klidně za měsíc 94% Ano, ať je do voleb úřednická vláda 2% Ne, ať se v tom pěkně koupou až do voleb 1% Ne, vláda je stále dobrou variantou 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17616 lidí podle serveru Axios současně provedla sérii tajných operací s cílem poškodit íránskou protivzdušnou obranu a íránská raketová zařízení.

Íránské elitní revoluční gardy uvedly, že jejich vrchní velitel Hossein Salami byl zabit, a státní média informovala o zasažení velitelství jednotky v Teheránu. Uvedly, že při útoku na obytnou čtvrť v hlavním městě bylo zabito několik dětí.

Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí oznámil, že Izrael má krev na rukou a za to, co spáchal, ho čeká „hořký osud“. Mluvčí íránských ozbrojených sil uvedl, že Izrael a jeho hlavní spojenec Spojené státy za útok zaplatí „vysokou cenu“ a obvinil Washington z podpory operace.

Íránská státní média uvedla, že při izraelských úderech v Teheránu byli zabiti nejméně dva jaderní vědci, Fereydoun Abbasi a Mohammad Mehdi Tehranchi.

Izrael počítá s íránskou odvetou.

Letiště Ben Guriona v Tel Avivu bylo uzavřeno do odvolání a izraelské jednotky protivzdušné obrany jsou v pohotovosti kvůli možným odvetným úderům z Íránu. „Po preventivním úderu Státu Izrael proti Íránu se v nejbližší době očekává útok raketami a dronů proti Státu Izrael a jeho civilnímu obyvatelstvu,“ uvedl ve svém prohlášení ministr obrany Israel Katz.

Írán už také odpověděl a vyslal proti Izraeli stovku dronů. K Izraeli mají letět několik hodin.

?? BREAKING: The IDF has announced that Iran has launched approximately 100 drones targeting Israel. The IDF is actively working to counter and eliminate the threat.



The drones could take up to seven hours to cross Iraq, Syria, and Jordan before eventually reaching Israel. pic.twitter.com/ICpnvFh77o — Breaking911 (@Breaking911) June 13, 2025

Američané dali od izraelského útoku v Íránu ruce pryč. Administrativa 47. prezidenta USA Donalda Trumpa oznámila, že doufá v pokračování rozhovorů s představiteli Íránu.

Anketa Souhlasíte s odsouzením učitelky Martiny Bednářové? Souhlasím 1% Nesouhlasím 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14637 lidí

Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že Spojené státy se na útocích nepodílely a Tel Aviv jednal sám.

„Dnes večer Izrael podnikl jednostranné kroky proti Íránu. Nejsme zapojeni do útoků proti Íránu a naší nejvyšší prioritou je ochrana amerických sil v regionu. Izrael nás informoval, že se domnívá, že tato akce byla nezbytná pro jeho sebeobranu. Prezident Trump a jeho administrativa podnikly veškeré nezbytné kroky k ochraně našich sil a zůstávají v úzkém kontaktu s našimi regionálními partnery. Dovolte mi, abych to upřesnil: Írán by se neměl zaměřovat na zájmy ani personál USA,“ stojí v prohlášení amerického ministra zahraničí Marca Rubia.

Statement from Secretary of State Marco Rubio



“Tonight, Israel took unilateral action against Iran. We are not involved in strikes against Iran and our top priority is protecting American forces in the region. Israel advised us that they believe this action was necessary for its… pic.twitter.com/5FFesh3dkF — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2025

Generální tajemník OSN António Guterres odsoudil jakoukoli vojenskou eskalaci na Blízkém východě. „Generální tajemník žádá obě strany, aby projevily maximální zdrženlivost a za každou cenu se vyhnuly prohlubování konfliktu, situaci, kterou si region jen stěží může dovolit,“ uvedl zástupce mluvčího OSN Farhan Haq.

Psali jsme: Potupená Greta Thunberg. Toto video nemělo vyjít Svárovská (Zelení): V mezinárodním právu si nemůžeme vybírat „Na Zelenského byste si nedovolili.“ Obrat zahraniční politiky? Experti promlouvají Veřejné slyšení v Senátu ČR „Přesun velvyslanectví ČR do Jeruzaléma“