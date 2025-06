Miloš Zeman byl v Karlových Varech. Vláda to schytala

„Nejsem výjimka a právě proto jsem velmi rád, že nakladatelství Olympia přišlo s návrhem, abych absolvoval besedu se čtenáři mimo jiné i v Karlových Varech,“ řekl úvodem Zeman, že smyslem setkání je diskuse.

„Kniha se jmenuje Prezidentský úděl proto, protože v případě českého prezidenta zvoleného přímou volbou naráží tento prezident na Ústavu České republiky a zejména na výklad této ústavy. Protože tato ústava byla původně napsána pro prezidenta zvoleného parlamentem,“ řekl Zeman úvodem, že občané jdoucí k volebním urnám očekávají, že prezident bude aktivní a ne jen kladeč věnců.

„V Ústavě ČR je napsáno, že prezident republiky jmenuje předsedu vlády, a tam nemá prezident žádné omezení. Může jmenovat absolutně kohokoliv, včetně Pepka Vyskoče. To je chyba této ústavy. Ale potom prezident také jmenuje členy vlády, ministry. A tam se říká, že prezident je jmenuje na návrh ministerského předsedy. Slovo návrh má jednoznačný význam, buď jej přijmout, nebo odmítnout. Když navrhnu hezké dívce, aby se mnou chodila, nebo aby si mě vzala, tak dívka má právo přijmout návrh, nebo odmítnout. Podle soudobých vykladačů Ústavy ČR nemá prezident právo odmítnout návrh ministerského předsedy. Je to totéž, jako by ta dívka byla povinna přijmout můj návrh, řekněme, na sexuální styk, abych začal tou první fází,“ podotkl Zeman.

„Když jsem odmítl občas jmenovat některé ministry, třebaže byl návrh ministerského předsedy, spekulovalo se o tom, že je to protiústavní," zmínil dále Zeman, s čím se potýkal.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následovala hodinová diskuse, moderovaná bývalým hradním mluvčím Jiřím Ovčáčkem, kdy první dotaz z publika směřoval ke kanálu Dunaj - Odra - Labe. „Jak víte, kanál Dunaj - Odra - Labe byl nejdříve navržen Karlem IV. To je už docela dávno. V roce 1901 byl přijat takzvaný vodocestný zákon, který podepsal císař František Josef I., a v tomto vodocestném zákoně byl zakotven i kanál Dunaj - Odra - Labe. Pak bohužel přišla první světová válka, po ní se myšlenky ujal Tomáš Baťa. Jak víte, Tomáš Baťa v roce 1932 zahynul při letecké havárii, ale jeho myšlenku zdědil Jan Antonín Baťa, který na toto téma napsal knihu,“ podotkl Zeman.

„Pak přišel komunismus. A po revoluci tuto myšlenku obnovil další významný člověk, František Čuba ze Slušovic. Ale protože významní lidé mají tu nevýhodu, že se jim závidí a že se jim házejí klacky pod nohy, tak tato myšlenka i přes mé úsilí jako prezidenta byla vládou odmítnuta. Přesněji řečeno, vláda Andreje Babiše jednomyslně rozhodla o výstavbě tohoto kanálu a vláda Petra Fialy jednomyslně tuto výstavbu odmítla. Malí lidé nemilují velké projekty,“ okomentoval to Zeman.

Dále se exprezident „strefil“ do vlády Petra Fialy (ODS). „Není nic nenormálního, že proti vám stojí člověk s jiným názorem. Pak je to důvod pro diskusi s takovýmto člověkem. A pak jsou lidé, kteří názory nemají, těch je hodně – a s nimi se diskutuje těžko. Těmto lidem říkám amatéři. Této vládě říkám, že je amatérská. Několikrát jsem již opakoval, že máme ministra školství, který je muzikolog. Ministra zemědělství, který je teolog. Ministra financí, který nemá ekonomické vzdělání. To je unikát na celém světě, a také vidíte, jak to dopadá. Ministr zahraničí je bakalář, zatímco velvyslanci mají povinně předepsané magisterské vzdělání,“ poukázal dále prezident, co je amatérismus. „Važme si lidí, kteří mají odlišný názor od našeho názoru, ale nevažme si amatérů,“ dodal.

A proč vlastně Zeman vládu Petra Fialy (ODS) jmenoval? „Požádal jsem Andreje Babiše, aby se stal ministerským předsedou. Prezident má ze zákona právo dvakrát za sebou jmenovat téhož ministerského předsedu. To znamená, že když jeho vláda neuspěje tím, že nedostane důvěru Poslanecké sněmovny, může ho prezident jmenovat podruhé a unavit protivníka. Andrej Babiš moji nabídku odmítl. Takže to je důvod, proč mi nezbylo než respektovat výsledky voleb,“ řekl Zeman.

Zelenskyj a Řád bílého lva

Zdůvodnil i to, proč dal Řád bílého lva ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. „Dal jsem mu tento řád za to, že v době, kdy Rusové napadli Ukrajinu, neutekl, třebaže mu Američané nabízeli pohodlný azyl. Odpověděl: Nebudu odcházet, potřebuji munici. Já pamatuji sovětskou okupaci, to znamená od srpna 1968; nemám rád, když velký stát napadne malý stát. Kritizoval jsem Ukrajinu za podporu banderovců. Ale přes veškeré výhrady, které jsem měl k oligarchizaci a korupci na Ukrajině... Ale opakuji ještě jednou: Nejede vlak přes napadení malého státu velmocí s jadernými zbraněmi. Zelenskyj se zachoval jako chlap, a proto jsem mu dal ten řád,“ dodal Zeman.

Řeč byla i o vítězství polského kandidáta Nawrockého v prezidentských volbách. „Pan Nawrocki už veřejně prohlásil, že podporuje myšlenku visegrádské spolupráce. Uvítal jsem vítězství pana Nawrockého. On se tak trochu považuje za polského Donalda Trumpa, a také se mimo jiné setkal s Donaldem Trumpem. Myslím si, že je to vítězství nad polským progresivismem, je to úspěch těch, které můžeme nazývat zdravými konzervativci,“ řekl Zeman.

Nechyběla ani otázka k situaci v Izraeli a k jeho postupu v Pásmu Gazy. „Hnutí Hamás spáchalo odporný zločin, 7. října napadlo Izrael, vraždilo ženy, vraždilo děti. A Izrael má právo na obranu. Jako každá země. To, co probíhá v Gaze, je boj proti bojovníkům Hamásu a bojovníkům, kteří se skrývají v tunelech. Dokonce v tunelech pod nemocnicemi a školami, protože tyto instituce mají jako své štíty,“ dodal Zeman. Podle jeho slov, pokud se Izraeli podaří zničit Hamás, bude to dobrá práce.

Prezident Petr Pavel je podle exprezidenta Zemana určitým způsobem automat na podpisy. „Přisuzuji to tomu, že není politik. Celou dobu se pohyboval ve vojenských kruzích. V armádě se z jedné strany poroučí a z druhé strany porouchá. To je zajímavý model chování, ale zkuste ho aplikovat v politice. Tam musíte diskutovat, hledat kompromisy. A tohle doživotní voják v podstatě neumí. Já mu nevyčítám, že to neumí; já mu vyčítám, že kandidoval na prezidenta republiky,“ řekl.

Kdyby se nyní konalo referendum o vystoupení z EU či z NATO, hlasoval by Zeman proti. Proti referendu jako takovému ale on není. „Můj základní argument pro setrvání v EU je ekonomický. Za dobu, což je asi tak 20 let plus minus, co jsme v EU, je bilance příjmů a výdajů, to znamená toho, co odevzdáváme, a co naopak dostáváme jako dotace z EU, shodou okolností jeden bilion českých korun. A to je, pro srovnání, celý jednoroční státní rozpočet. S výdaji na penzisty, na zdravotnictví, na školství. Jen idiot se vzdává krávy, která dojí,“ zakončil Zeman.

Kromě Prezidentského údělu podepsal Zeman na besedě také knihu Spiknutí. Reportér Parlamentních listů Radim Panenka zde představil také knihu Cirkus Fiala s podtitulem Kdo skutečně vládnul Česku?, která se během prvních dní na českém trhu probojovala na první místo žebříčku prodeje.

Psali jsme: Padá na mě beznaděj. Kam se to naše vlast řítí? padlo na debatě s Konečnou Ministr Kulhánek: Od samospráv máme pozitivní odezvu Mračková Vildumetzová: Arogance moci, přezíravost, nekomunikace, nadřazenost Scherfer (SOCDEM): Krušnohorská tragikomedie či ekologická schizofrenie