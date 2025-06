„Takovým lidem chtějí republikáni odepřít jídlo.“ Ozval se smích

Americká senátorka za stát Minnesota Amy Klobucharová se podělila o příběh jedné z občanek USA. Příběh ženy, která má 4 děti a aby je uživila, musela pracovat ve třech zaměstnáních. A i tak potřebuje pomoc ze strany potravinových bank, jaké známe v Česku. V USA je program potravinové pomoci znám pod zkratkou SNAP.

„Jsem svobodná matka čtyř dětí ve věku 21, 17, 12 a 11 let. Chtěla bych vám říct svůj příběh,“ začala, ale najednou se jí zadrhl hlas a musela vynaložit hodně sil, aby nezačala plakat.

„Jen do toho. Vedete si dobře,“ dostalo se jí ujištění od jedné ze senátorek.

A paní začala mluvit dál.

„Když se mi před jednadvaceti lety narodila nejstarší dcera, měla jsem tři zaměstnání. Jeden výdělek padl na péči o dítě, druhý plat jsem využila na splácení účtů, ale zjistila jsem, že to nestačí. Tak jsem přijala třetí práci, abych doplatila zbytek účtů a mohla také zaplatit nějaké jídlo,“ uvedla paní Felicia.

Today, we heard from Felecia, a single mom of four who works up to three jobs at a time to make ends meet. She counts on SNAP to help put food on the table.



This is who Republicans in Congress are trying to take food away from.



Listen to her story. pic.twitter.com/jEBo2fRPQc