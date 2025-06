Bitcoin a vláda: „Jsou v tom až po uši.“

„Dle dosavadních zpráv nebude mít stát z bitcoinů nic a jejich kupci budou žádat po státu vrácení peněz s ohledem na to, že mělo jít o špinavé peníze. Měla by z toho ještě vláda vyvodit další odpovědnost?“ Takovou otázku jsme položili několika politikům napříč českou politickou scénou. A mnozí si v odpovědích rozhodně nebrali servítky. Například zástupce Pirátů nešetřil ministra Stanjuru. A své z několika stran „dostal“ i premiér Fiala a další.

Jsou v tom až po uši… Nezajímá je budoucnost Česka….

„Samozřejmě, měla by podat demisi. Každý den nějaký nový příběh. Jsou v tom až po uši,“ říká Karel Havlíček (ANO).

Souhlasí s ním i jeho stranický kolega Radek Vondráček. „Kdyby vláda opravdu vyznávala západní politickou kulturu, už teď by byla v demisi. Jenže Petr Fiala a Vít Rakušan milují moc za každou cenu. Nemají hodnoty, nemají morálku, nezajímá je budoucnost Česka, jen budoucnost jejich. Proto žádnou odpovědnost nevyvodí, ať se v Bitcoingate stane ještě doslova cokoliv,“ míní.

Vyjádřila se i lídryně STAČILO! a europoslankyně Kateřina Konečná. „Stát z toho nejenže nic nemá materiálně, ale má z toho mezinárodní ostudu a lidé zase o něco menší důvěru v systém, kterým tato podezřelá transakce prošla – přes soudy, soudní znalce, advokáty až po ministra, ba dokonce premiéra. Všichni, kteří v této kauze selhali, by měli zvážit osobní odpovědnost,“ říká. „A pan premiér – má-li v sobě aspoň kousínek té hodnotové politiky, kterou se tak rád chlubil – by měl odejít jako první“.

Učednice Bendy a Blažka… Stanjura? Měl by se pakovat...

Na okamžitou demisi vlády to prý vidí i Senátor Robert Šlachta (Přísaha). „Samozřejmě. Vláda by měla podat okamžitou demisi a ODS by se měla rozpustit. Je šílené, že nějaké audity tam bude dělat další členka ODS, učednice Bendy a Blažka. Chápu, že kupci jsou naštvaní, pravděpodobně vůbec nevěděli, odkud jsou bitcoiny, které jim v aukci stát nabízí,“ zamýšlí se.

Pro Parlamentnílisty.cz promluvil i poslanec za ODS Karel Krejza. „To je za hranou zdravého rozumu. Stát prodává věci pocházející z trestné činnosti běžně a peníze použije pro své potřeby. Nicméně soudy rozhodují nezávisle,“ odpověděl na anketní otázku.

„Piráti považují bitcoinovou kauzu za důsledek korupčního prostředí, vrcholek ledovce a systémový problém – nikoliv jen selhání Blažka. Žádáme účast Stanjury na jednání Sněmovny a vyšetřování jeho role – byl s informacemi obeznámen a mohl zasáhnout. Navíc navrhl osvobodit toho tuneláře od daní z bitcoinových zisků, měl by se pakovat,“ nebral si servítky pirátský poslanec Jakub Michálek.

„Boj na zdrženou“… Pračka na špinavé peníze…

„Vláda Petra Fialy se rozhodla hrát ‚boj na zdrženou‘. Je evidentní, že v tom jedou všichni. Teď se to snaží zakrýt odvoláním ministra spravedlnosti Pavla Blažka a jmenováním ministryni spravedlnosti Evou Decroix, ze stejné stáje ODS. Snaha o jmenování koordinátora výstupů z případných auditů, je nesmysl. Vše by měly řešit výhradně nezávislé orgány činné v trestním řízení bez politického vlivu. Jedinou možností navrácení důvěry ve spravedlnost tohoto státu ze strany veřejnosti je okamžitá demise vlády Petra Fialy,“ říká rázně poslanec SPD Radovan Vích.

Na anketní otázku pak odpověděl i předseda PRO Jindřich Rajchl. „Tento závěr byl všem lidem s právním vzděláním jasný už od začátku. Pokud převádíte výtěžek z trestné činnosti, tak se vždy jedná o absolutně neplatné smlouvy. Špinavé peníze prostě zlegalizovat platně nejde. Vláda už měla podat demisi dávno. V podstatě v první vteřině, kdy vyšlo najevo, odkud tyto bitcoiny pocházejí. Mohou se snažit vymlouvat sebevíc, ovšem to, že z České republiky udělali pračku na špinavé peníze z drog a zbraní, je holý a zcela nezpochybnitelný fakt,“ uvedl.

Jak z povídky Šimka a Grossmanna….

„To, že stát (prostřednictvím ministerstva vnitra) prodává v aukcích věci spojené s trestnou činností pachatelů, resp. výnosy z hospodářské trestné činnosti a movité věci, které byly zajištěny pro účel náhrady škody, je běžné,“ vysvětluje senátor za STAN Zdeněk Hraba a pokračuje: „Postup Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci bitcoinů byl ale velice podivný. Pokud se ukáže, že zde byl porušen zákon, tak samozřejmě odpovědnost všech chybujících by vyvozena být měla.“

Stručně a jasně se vyjádřil i předseda Svobodných Libor Vondráček. „Vláda by měla vyvodit odpovědnost. Ale neudělá to, protože jsou to pro většinu členů vlády poslední čtyři měsíce, kdy mohou sedět ve vládě,“ míní.

„No vida, tak z té miliardy plus nakonec bude miliarda minus. To je jak z té povídky Šimka a Grossmanna: „Nechci tu slevu zadarmo,“ uzavírá anketu první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.