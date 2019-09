Andrej Babiš se posilnil dortem a setřel všechny, kteří se posmívají jeho češtině. Pak referoval, co důrazně vysvětlil Erdoganovi

„Určitě jste tenhle týden četli x zpráv kolem Čapího hnízda. Bohužel k tomu nemůžu nic říct, protože ani já, ani mí právníci nemáme žádné rozhodnutí v ruce a vím jen tolik co vy, takže to teď nebudu komentovat, není totiž co. Ale musím říct, že strašně moc děkuju za všechny zprávy, které mi píšete. Díky. Děkuju,“ oznámil Babiš a věnoval se dalším tématům.

Ještě předtím byl ale osobní, v týdnu totiž oslavil 65. narozeniny. Dostal prý celkem čtyři dorty, do toho prý byla gastronomicky náročná jeho státní cesta do Turecka, takže se o víkendu musel jít „vyznat z hříchů“ své trenérce fitness.

Anketa Chcete, aby šel Andrej Babiš do vězení? Ať už za cokoliv. Chci 13% Nechci 87% hlasovalo: 11199 lidí

„Napíšu vám, co jsem tenhle týden zažil na trase Praha–Rudná–Ankara–Istanbul–Budapešť–Praha,“ poznamenal a rozhovořil se mimo jiné o pomoci rodinám a dětem v oblasti zvětšování školek a škol. „Chceme přece, aby se lidi nebáli mít dvě a víc dětí. Jinak bude náš národ vymírat. Stejně jako celá Evropa. Je to hrozně důležité téma, tak se snad nebudete zlobit, když trochu přeskočím v čase a rovnou vám napíšu o Demografickém summitu v Budapešti, kam mě pozval Viktor Orbán, a až potom se vrátím k Turecku,“ uvedl.

„Evropa vymírá. Jestli si někdo myslí, že bychom měli malou porodnost nahrazovat imigrací, tak je na hlavu. Protože jak říká bývalý australský premiér Tony Abbott: ‚Nejlepší migranti jsou naše vlastní děti.‘ Přesně tak to taky na summitu v Budapešti řekl: ‚The best migrants are our own children.‘ Nikdo v Evropě teď nemá spolehlivý recept, jak zvýšit porodnost, tak aby naše národy nevymíraly. Je to minimálně stejný problém jako klimatická změna. Proto se v Budapešti koná Demografický summit, scházejí se na něm politici, vědci, nejrůznější osobnosti a předávají si nápady a zkušenosti. Je to už třetí ročník. Dva dny se simultánním tlumočením do 13 jazyků. Z Maďarů se stali lídři téhle agendy,“ sdělil Babiš a uvedl, že suverénně nejlepší projev měl pro něj Viktor Orbán.

Sám Babiš pak podle svých slov mluvil hlavně o tom, že i když je střední Evropa právě teď skvělým místem, kde jsou ty nejlepší podmínky pro rodiny s dětmi, i tak vymíráme. „Musíme to zvrátit. Dobrá země bude v budoucnosti ta, jejíž obyvatelstvo poroste i bez migrace ze zahraničí. Sarkastickým vtipálkům vzkazuju, že mám na mysli evropské země,“ sdělil.

„V České republice se rodí jen 1,7 dítěte na ženu, ale i tak máme nejvyšší porodnost z celé V4. Okolní země se snaží motivovat rodiny podobně jako my. Byty pro mladé, půjčky s nízkým nebo žádným úrokem, výstavba školek a jeslí, daňové úlevy pro rodiny s dětmi. Přišlo mi ale, jak jsem se bavil s ostatními řečníky, že u nás je podpora rodin na nejvyšší úrovni. Máme jednu z nejdelších rodičovských v Evropě. Radikálně zvyšujeme rodičovský příspěvek. Věci, které jsou u nás samozřejmostí, až teď některé země zavádějí. Třeba příspěvek na školní pomůcky,“ dodal.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následně už hovořil o Turecku. „S prezidentem Erdoganem jsem mluvil dvě hodiny na čtyři oči, protokolárně se tomu říká tête-à-tête, francouzsky hlava vůči hlavě. Sice se teď objevil skvělý článek, že ‚na čtyři oči‘ není česky a že se to neříká, no to mě asi nečtou. Já to říkám už roky. Kdo se zajímáte o češtinu, tak víte, že řeč se neustále doplňuje novými slovy. Nic, pojďme na jednání. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s tureckým ministrem pro energetiku Fatihem Dönmezem. Probrali jsme toho spoustu. Od spolupráce v NATO, obchodní výměny, vztahů EU a Turecka až po uprchlíky. A na řadu přišla i elektrárna Adularya, to nešťastné dědictví minulých vlád, které stojí daňové poplatníky obrovské peníze,“ sdělil Babiš.

„S prezidentem Erdoganem jsem taky mluvil o případu Markéty Všelichové a Miroslava Farkase, dvou Čechů, kteří byli v Turecku odsouzení za spolupráci s kurdskými milicemi a jsou považováni za teroristy. Požádal jsem prezidenta o jejich dřívější propuštění. Nemůžu vám k tomu říct teď nic bližšího, ale mám z jednání dobrý pocit,“ dodal.

Erdogana prý také důrazně přesvědčoval, aby místo ruských Kamazů kupoval české Tatrovky. „O tatrovkách jsem mluvil i s prezidentem Erdoganem, který sice zná líp ruské kamazy, ale já mu důrazně vysvětlil, že Tatra je nejlepší na světě,“ popsal odběratelům svého účtu.

A dodal zajímavost, kvůli které mu v Česku myjí hlavu. „S prezidentem Erdoganem jsem mluvil dvě hodiny na čtyři oči, protokolárně se tomu říká tête-à-tête, francouzsky hlava vůči hlavě. Sice se teď objevil skvělý článek, že “na čtyři oči“ není česky a že se to neříká, no to mě asi nečtou. Já to říkám už roky. Kdo se zajímáte o češtinu, tak víte, že řeč se neustále doplňuje novými slovy,“ dodal s nadsázkou.

Babiš také v uplynulém týdnu jednal s předsedou Českomoravského odborového svazu pracovníků školství panem Františkem Dobšíkem. „Navázalo to na pondělní jednání o platech s tripartitou. Naším úkolem je samozřejmě navýšení platů, protože v roce 2013 v rámci rozpočtu, který jsme za první koaliční vlády zdědili, byl průměrný plat pedagogů 25 320 korun. Už v tomto roce se dostaneme na 36 874 korun, příští rok na 41 681 a v roce 2021 podle programového prohlášení vlády to bude 45 350 korun. To je, dámy a pánové, nárůst mezi roky 2013 a 2021 o 79 procent! U nepedagogů jsme začínali v roce 2013 na 12 059 korunách a tento rok to už je 21 015. Příští rok 22 459 korun a v roce 2021 je náš cíl 24 082 korun. Schválně koukněte na graf, co dám za chvilku na Facebook. Zároveň jsme v rámci rozpočtu 2020 vyčlenili 1,738 miliardy na navýšení počtu učitelů, aby pokryli zvyšující se počet žáků. K tomu 30 milionů na dotační program obědů pro sociálně slabé děti,“ uzavřel.

Psali jsme: Premiér Babiš: Ani já ani mí právníci nemáme žádné rozhodnutí v ruce Novodobí vykladači historie to prostě nepochopí. Ondráček odpovídal čtenáři, kterému prý v roce 1945 zabili strýčka Koněvova dcera by chtěla otcovu sochu v Moskvě. Má prý obavy z pražských vandalů Kolář (TOP 09): Výroky hlavy státu jsou jasný důkaz kolaborace s cizí státní mocí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef