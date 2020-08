Angažovaný Zdeněk Svěrák. Dva lišáci a Mikuláš. Pane prezidente, oni nám říkají „havloidi“. Dohromady je to vážně síla

VZPOMÍNKY A PERLY V literární tvorbě Zdeňka Svěráka mají desátá léta jednadvacátého století velmi zvláštní postavení. O co méně se věnoval psaní scénářů a divadelních her, o to více psal kusy pokoušející se komentovat českou politiku. A těmi se skutečně „zapsal do dějin“.

Začalo to v roce 2013, když první přímá prezidentská volba zmobilizovala na podporu knížete s čírem proti Miloši Zemanovi větší množství pražských umělců. A protože písní na knížecí podporu už bylo příliš (z nejlepších vzpomeňme „Volím tebe Karle, tak hobluj a vař“ Bereniky Kohoutové, sbor spisovatelů z Pen klubu „Tvé heslo budíž KNÍŽE, kníže má k lidu blíže“ a parodická „Zemani“ čtvera brněnských herců Liška-Matonoha- Daniel-Polášek), přispěl dramatik do kampaně bajkou.

Bajka byla o dvou lišácích, z nichž jeden dosluhuje a navrhuje za sebe kolegu, který je stejně podšitá liška jako on. Dosluhujícím lišákem byl zjevně míněn končící prezident Václav Klaus, a navrženým nástupcem Miloš Zeman. Video totiž bylo natočeno až po prvním kole prezidentských voleb, kdy bylo zřejmé, že novým prezidentem bude buď Miloš Zeman, nebo Karel Schwarzenberg. Pro úplnost dodejme, že Václav Klaus za sebe Miloše Zemana nikdy nenavrhl, ani jej osobně jinak nepodpořil. Podle Svěráka mu dokonce slíbil, že mu bude i pomáhat.

Jenže zajíci v lese, mezi které Zdeněk Svěrák počítá i sebe, mají z lišáků strach. „Měli bychom zpozornět, a obrátit se o pomoc na lesníka,“ doporučuje. Lesníkem je zjevně míněn kníže Schwarzenberg, který v minulosti nedokončil studia lesnictví. Kdo to nechápe, tak by si to měl podle Svěráka ještě nechat projít hlavou. Ale rychle, než bude pozdě.

„Nastane-li mezní situace, jako je volba prezidenta, snažím se houževnatě, aby někdo nevyhrál. To se pak zapřáhnu do vozu a snažím se táhnout a bojovat. Bohužel, zatím jsem své bitvy prohrál,“ vzpomínal v roce 2019, poté, co mu nevyšla ani podpora Jiřího Drahoše.

Téma dvou tváří zla ale Zdeňku Svěrákovi utkvělo, a tak jej oprášil i ve svém angažovaném songu k nedožitým osmdesátinám Václava Havla. Tam dal lišákům podobu dvou hlav saně. Zda saň má hlavy dosluhujícího lišáka a jeho nástupce není úplně jasné, ale vyloučit to nelze.

Místo lesníka má tentokrát pořádek zjednat pravda a láska. Tu na dvojitou saň posílá ze záhrobí sám oslavenec.

Píseň demonstraci na Václavském náměstí ve vypjaté atmosféře kauzy ministra Hermana a jeho strýčka Bradyho předvedl David Koller a pro zvýraznění efektu s ním první slova ze záznamu zpíval i Václav Havel. Na rozdíl od dalších ztvárnění Václava Havla, třeba toho filmového, se alespoň nepokoušel o ráčkování.

Koller každopádně jako médium tlumočil publiku to, co Václav Havel nedořekl, ale teď to říci chce, protože to „v nebi permanentně cítí“.

„Jedná se o tu starou věc, o jedno moje provolání, že pravda s láskou nakonec zvítězí nad dvouhlavou saní,“ zpívá na hudbu Jaroslava Uhlíře verše Zdeňka Svěráka.

Jakým způsobem má být saň poražena, se dozvíme vzápětí. Pravda s láskou jsou totiž „dvě holky neozbrojené, dobrosrdečné, tolerantní“. A proto to „nezvládnou samy“. V roce 2016 ještě tento projev toxické maskulinity v pražských kavárnách prošel. Takže byli posluchači vyzváni, aby dvěma slabým dívčinám přišli na pomoc. „Počítají s vámi,“ dodal zpěvák.

Uměleckým vrcholem písně pak je opakování klíčových slov „neozbrojené“ a „dobrosrdečné“, které má znít jako by je po Kollerovi opakoval ze záhrobí Václav Havel.

Ve druhé sloce pak začíná zemřelý prezident meditovat nad absurditou svých narozenin, které jsou „překrásné, ale nedožité“ a pak se vyzná, že v nebi něco „permanentně cítí“, a tak to tedy skrz Svěráka s Kollerem řekne.

„Pravda a láska, nezvládnou to samy, a počítají s vámi,“ svolává Koller závěrem.

Myšlenka oživování zemřelého Václava Havla Zdeňku Svěrákovi zůstala a v dalších letech se k ní vracel. Vrcholem tohoto otevírání hrobu bylo v listopadu 2019 třicáté výročí Listopadu 1989, kdy Zdeněk Svěrák přistavil na Letenskou pláň vůz Volkswagen Golf. Jeho zvláštností bylo, že kdysi patřil Václavu Havlovi, takže v něm určitým způsobem přežívá jeho odkaz. Lidé si do tohoto vozu mohli sednout, pro posílení iluze tam měli exprezidentovu fotografii a mohli mu tam i nahrát vzkaz. Sám Zdeněk Svěrák šel příkladem: „Pane prezidente, možná, kdybyste to tady viděl, tak se vám zatočí hlava, protože ta naše demokracie je taková nemocná. Vznikla nadávka: pravdoláskař. Já patřím mezi ty pravdoláskaře. A taky vzniklo slovo pro nás: havloid. Že jsme havloidi. To vás možná potěší, že tady s náma pořád jste“.

Ještě předtím v létě dorazil Zdeněk Svěrák na Letenskou pláň podpořit Milion chvilek pro demokracii. Tehdy ovšem kromě projevu o tom, že „obyvatelstvo ztratilo čich, protože necítí, že je tu něco shnilého“ omezil svou uměleckou kreativitu na jednoduché heslo na podporu šéfa Mináře: „Až u vás zazvoní Mikuláš, tak nedělejte, že nejste doma“.

A místo nové písně raději demonstraci zazpíval jednu z pohádky o Lotrandovi a Zubejdě, takže mezi projevy proti Andreji Babišovi a Marii Benešové znělo Letnou „Loupežníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni. Loupežníci z profese, nejlepší jsou v okrese“.

Jinak už se k politice vyjadřoval jen příležitostně, třeba když na pražské lavičce natočil video na podporu časopisu Respekt. „Člověk si vybírá ke čtení časopis hájící hodnoty, které sám vyznává. Už to, že ho najde a přečte si ho, jej posílí, protože zjistí, že není sám, kdo cítí, že ty hodnoty jsou v ohrožení,“ vykládal do kamery.

„Já jsem si už před lety vybral Respekt asi proto, že jeho šéfredaktor Erik Tabery se obklopil spolupracovníky, kteří si zakázali bulvarizaci, kterou nesnáším, a přikázali si novinářskou poctivost,“ ocenil. A kromě toho jsou prý redaktoři z Respektu také stateční. „Kolikrát je obdivuju, že se nebojí například otevřeně napsat o tom, jak Rusové vedou kybernetickou válku,“ dodal Zdeněk Svěrák.

V roce 2017 se na koncertě v O2 Aréně chopil mikrofonu, protože se potřeboval vyjádřit k výsledkům voleb do poslanecké sněmovny. „Já bych vám chtěl ještě něco říct. V opeře Libuše Bedřicha Smetany se zpívá, že český národ neskoná. Já mám obavu, že skoná. Začíná to tím, že ztratí rozum. Což se nám přihodilo přesně před týdnem,“ pravil. Čtyři roky předtím zase lamentoval, že „jsem především zklamanej z toho, že ta většina, která u voleb rozhoduje, má mentalitu čtenářů bulváru“.

V roce 2014 při občanské válce na Ukrajině zase vykládal do médií, že „nemá rád některé ruské vlastnosti“.

Zdeněk Svěrák ovšem ani do budoucna nevylučuje, že se opět „zapřáhne do povozu“. Třeba pokud se sáhne na Českou televizi.

