Angela Merkelová má strach. A má proč. Nové informace

Na německé politické scéně se stále nedaří dosáhnout klidu zbraní mezi kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU) a ministrem vnitra Horstem Seehoferem ze sesterské CSU. Ten by se rád choval podstatně přísněji k migrantům a hrozí, že jeho strana odejde z koalice, pokud se Merkelová nepřiblíží k přísnějším pozicím. Seehofer trvá na tom, aby byla dodržována dublinská pravidla podle kterých mají běženci žádat o azyl v první zemi EU, do které vstoupili a celou proceduru řešila hned tato první země. V Německu nemají podle Seehofera co dělat.

Angerla Merkelová podle Jonáše oponuje, že podle práva se sice takto Německo zachovat může, může zavřít své hranice, jenže to není žádoucí, neboť by to narušilo určitou jednotu EU jako celku. „Je to úplně stejná argumentace, jakou Angela Merkelová použila v roce 2015 v době největší migrační krize, připomněl Jonáš. A okamžitě dodal, že postup kancléřky nebyl v rozporu s právem, protože členský stát EU se může rozhodnout, že se o toho či onoho azylanta postará, čímž ulehčí hraniční zemi EU. „Teď opět Angela Merkelová apeluje na to, aby byla udržena nějaká bazální evropská jednota a ochota jednat v nějakém souladu,“ doplnil Jonáš.

Merkelová má zkrátka obavy, že když zavře hranice Německo, uzavřou hranice i další země, někde se nahromadí davy uprchlíků a Evropa může znovu sedět na sudu s prachem, jakým byl před první světovou válkou kupříkladu Balkán.

Merkelová ale poukazuje také na to, že německá ekonomika šlape tak skvěle, protože exportuje zboží do celé EU. Pokud nebude EU fungovat tak jako doposud, ohrozí to podle Merkelové německý hospodářský zázrak.

Přesto Merkelová v podstatě dostala od CSU v podstatě nůž na krk, že má 14 dní na to, aby situaci nějak vyřešila jednáním s dalšími evropskými volbami.

Podle průzkumů Němci více souzní s názory Horsta Seehofera než s názory Angely Merkelové.

