Ani osmáct mu nebylo. Ale už má v Německu na triku 34 zločinů

„Před hotelem pro žadatele o azyl křičí krajně pravicový dav ‚dostaňte je ven‘, zatímco hází kameny,“ popsal situaci ve Velké Británii server listu The Guardian. Žadatelé o azyl tvrdí, že jim rozezlení demonstranti vyhrožovali dokonce smrtí.

Ale pozor. The Guardian upozorňuje, že toto napětí probublává v britské společnosti už dlouho. První věta s požadavkem „dostaňte je ven“, totiž zazněla už v únoru 2023, tedy před rokem a půl.

Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 2% Nezvrátí 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9355 lidí

Když The Guardian píše o krajní pravici, má na mysli hnutí Britain First. Stoupenci tohoto hnutí už párkrát vtrhli do hotelů, v nichž jsou ubytováni uprchlíci, a pokřikovali tam, zda zdejší obyvatelé za pokoje platí.

Posledního útoku se Khalil H. dopustil ve Stuttgartu, na ulici Königstrasse. Vedle sedmnáctiletého mladíka byli zatčeni ještě další dva mladí muži.

„Kromě 17letého mladíka byli nyní zatčeni dva podezřelí ve věku 22 a 26 let. Nožem prý zranili tři muže ve věku 47, 37 a 24 let. Někteří z nich byli v ohrožení života. Útočníci jsou podle informací našeho deníku tři bratři – a jsou to také bratři obžalovaného, který právě stojí před stuttgartským okresním soudem za pobodání na Milánském náměstí před dobrými osmi měsíci,“ napsal německý magazín Focus.

Podle deníku Bild totiž německá policie naráží na problém.

„Policista, který řeší drogový delikt pachatele, v případě pochybností neví, že jiný kolega má v rukou stejného pachatele za loupež, krádež nebo podvod,“ poznamenal k tomu düsseldorfský trestní právník Udo Vetter, podle kterého by pomohlo, kdyby příslušné instituce sdílely informace o vyšetřovaných kauzách.

Další problém je podle deníku Bild, který se odvolával na odborníky, v tom, že je prakticky nemožné dát mladého člověka do vazby, a to ani proto, aby nedošlo k další trestné činnosti. Na straně syrského pachatele Khalila navíc najdeme dvě okolnosti, proti kterým se z právního hlediska dá vystupovat jen obtížně. Zaprvé je to Syřan, takže pochází ze země, která stále není považována za bezpečnou. Navíc je mu 17. Není plnoletý.

