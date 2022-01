Ani plavat mě nepustí, a to já musím kvůli zdraví. Češi a Rakušané společně protestovali u hraničních přechodů

Češi, Rakušané, Poláci i Slováci se sešli na česko-rakouském hraničním přechodu. Protestovali proti tomu, co se děje kolem covidu, především v souvislosti s očkováním. Zpívala se hymna v českém i německém jazyce. „Věřím, že se to změní, že to padne,“ doufá Josef Tomešek, který kvůli opatřením už dva roky neviděl dceru, žijící ve Francii. Z Rakouska, kde je provdaná, se do Čech vrací Květa Lauterbachová. Očkovat se nechce nechat i kvůli svému zdravotnímu stavu. V Rakousku má být ale očkování proti covidu od února povinné. Mluvilo se i o pandemickém zákoně v ČR.

Mezi českým a rakouským „přechodem“ se sešla asi třicítka lidí. Někteří v rukách třímali cedule s českými i německými nápisy. „2022 zurück im Jahre 1984? (2022 zpět do roku 1984?), „Ne! vládě strachu“ nebo „Lež má krátký účinek“. Protest neorganizovalo žádné oficiální sdružení. Lidé z obou stran hranic se ale takto sešli už počtvrté. Hned po úvodním slově si všichni společně zazpívali českou a slovenskou hymnu. Následovala česká hymna i v němčině a také „Hornorakouská“. Dvojice z Polska pak zazpívala i hymnu polskou. Podobné akce se ve stejnou dobu konaly i na nedalekém hraničním přechodu Studánky a v Českých Velenicích.

Když má člověk strach, je zločin ho k tomu nutit…

Jedno z hlavních témat, o kterém lidé na hranicích diskutovali, byla povinná vakcinace proti covidu v Rakousku, která by měla platit už od února. „V Rakousku se všichni musejí nechat očkovat. Já nejsem specialista na medicínu, ale vím, že když má člověk z toho strach, tak je zločin ho k tomu nutit,“ uvedl jeden z organizátorů „přeshraniční“ akce Bernhard Riepl a vysvětlil.

Protest na hranicích s Rakouskem. Foto: David Hora

„Já jsem Rakušan, žijící v Čechách, a tak si můžu dovolit trošku vystrkovat růžky, jak tady říkáte. Ale v Rakousku, to už někteří lidé nemůžou. A o to víc cítím povinnost něco dělat. Důležité je, abychom to dělali spolu. Pamatuji si ještě, jak se tady před dvaceti lety protestovalo proti Temelínu, a to bylo špatný, protože každá strana chtěla něco jiného. V tomto případě mám pocit, že chceme to samé, a to konečně nějakou fungující demokracii.“

Bude příliv pracovních sil z Rakouska do Čech? Vrací se i Češka, provdaná za Rakušana

Opustit rakouské pohraniční městečko Freistadt, kde má s rakouským manželem byt, se rozhodla kvůli opatřením související s covidem, Květoslava Lauterbachová. Žít tak bude v nedalekém Dolním Dvořišti, kde má také rodinné zázemí.

„Jsem ve Freistadtu přihlášená, ale teď se odhlásím, protože už tam nebudu. V žádném případě! Jsem česká občanka. V Rakousku jsem zavřená, nesmím nic, protože nejsem očkovaná,“ říká s tím, že ve vakcíny proti covidu rozhodně nemá důvěru. To, že se nenechá očkovat by prý sice mohla zdůvodnit i svými zdravotními problémy, domnívá se ale, že si to žádný lékař netroufne říct.

Protest na hraničním přechodu. Foto: David Hora

„Takže budu tady v Dolním Dvořišti, kde mám českou rodinu. A manžel jezdí za mnou. Ten je očkovaný,“ vysvětluje a dál popisuje.

„Já teď můžu v Rakousku maximálně nakoupit vedle bytu v potravinách a v lékárně. Kvůli svému zdravotnímu stavu ale potřebuji například chodit plavat a podobně, a to tam prostě teď nemůžu. Je to pro mě velké omezení,“ dodává smutně a pokračuje.

„S manželem jsme patnáct let, nemáme spolu děti, tak není problém, aby jezdil za mnou do ČR. Ale přece jen, kdyby třeba vážně onemocněl a já bych se musela o něj starat, tak bych ho sem musela přestěhovat. Je to pro nás, pro tyto páry, složité,“ pokyvuje smutně a pokračuje.

„Takže jak jsem řekla, já z Rakouska odcházím, jako spousta dalších lidí, kteří tam pracují, a to třeba i ošetřovatelé ve zdravotnictví. Mám lékaře, kteří také nejsou očkovaní a kteří jsou zásadně proti a vědí proč. Ti lidé jsou velice nešťastní. Takže možná, že budeme mít příliv pracovních sil z Rakouska do ČR. To se může stát,“ podotýká.

Dostává se i k pandemickému zákonu v ČR, jehož navrhovaná novela z některých míst vyvolává obrovskou nevoli. Nejinak je to i u paní Lauterbachové.

„S tím nemůže být nikdo srozuměn,“ uvedla a prozradila, kde vidí největší úskalí.

„Vlastně to umožní taková práva, nebo takové možnosti jednomu Ministerstvu zdravotnictví rozhodovat o dalších segmentech a omezení lidských práv, základních lidských práv. Zavřít školu, nebo zavřít podniky…“

Dceru kvůli covidu neviděl dva roky. Očkovat se nenechá ani kvůli ní

Už dva roky neviděl svou dceru Josef Tomešek z Kaplice. I on přišel na shromáždění lidí na hranicích. Ze situace, která kolem covidu panuje, je očividně nešťastný. „Co bych na to říkal? Nadávám! To je strašný, co dělají. Že nikam člověk nemůže, cestování, nic… Dokud si nedá dávku,“ krčí rameny. O očkování prý neuvažuje, protože tomu nevěří. „Neříkají pravdu, v televizi ty, co jsou proti, tak tam ani nepozvou,“ rozčiluje se. Vypráví o tom, že dcera žije ve Francii a on ji už kvůli opatřením dva roky neviděl.

„Každý rok jsme tam jezdili. Teď jsem tam už dvakrát nebyl. Ona tady byla naposledy, když to začalo. Od té doby také ne,“ pokyvuje smutně hlavou. Ani to, že by mohl vidět dceru, ho prý k očkování nepřinutí. „Já věřím, že to padne, že se to změní,“ doufá.

Organizátoři plánují i do budoucna další podobné akce, a to na řadě hraničních přechodů.

Protest na hranicích s Rakouskem. Foto: David Hora



