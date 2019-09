Ano, jsem Havloid! Zeman není jako on. Mladá zpěvačka podpořila Milion chvilek a ČT. Zdrtila lidskou stránku Babiše

Polsko-česká zpěvačka Ewa Farna se rozhodla vyjádřit k dění na české politické scéně, i když podle svých slov stále bojuje s tím, co je správné. V pořadu DVTV také prozradila, co nepěkného si myslí o premiéru Andreji Babišovi (ANO) a prezidentu Miloši Zemanovi, který prý nemůže prezidentu Václavu Havlovi konkurovat. Své řekla také k protivládním demonstracím a k sociálním sítím, které nás podle ní od sebe odtahují.

Nejnovější hudební počin Ewy Farny „Málo se známe“ naráží na to, co špatného s lidmi udělaly sociální sítě a jak lidé žijí ve virtuálních bublinách. „Dnes můžete cokoli vyzvracet na sociální síti a dostane se to, ke komu chcete. Někdy je to až moc nebezpečné,“ popsala zpěvačka, jak na nás dnes sociální sítě na působí.

Popsala i svůj vlastní nepříjemný zážitek, když ji nedávno někdo hacknul facebookový účet. „Začali tam najednou publikovat fotky, které jsme si posílaly s mojí managerkou. Byly to fotky mého dítěte, ale také různé smlouvy. Najednou byl ten virtuální svět velmi hmatatelný,“ uvedla, jak se jí zmíněná hrozba přímo dotkla. „Byla to forma šikany. Byla to bezmoc. Byla jsem hysterická a plakala jsem,“ dodala s tím, že to bylo hodně za hranou snesitelného.

Anketa Pokud byste mohli zaslat televizní koncesionářský poplatek dle svého uvážení, kdo by ho dostal? Nechal(a) bych to ČT 7% Nova 1% Prima 15% Barrandov 67% Seznam TV 4% Šlágr TV 1% Jiná televize 5% hlasovalo: 11069 lidí

Velmi proto nyní přemýšlí nad tím, co na své sociální sítě umisťuje a co svým fanouškům skrze ně sděluje. „Je to také nástroj mé práce, ale snažím se tam říkat věci, kterým sama věřím a o čem jsem přesvědčená. Chci lidi inspirovat, ne zneužívat nějaké moci a ovlivňovat fanoušky,“ upřesnila Farna, který si prý uvědomuje, že to, co publikuje, může mít velký dopad.

„Sociální sítě nás od sebe spíše odtahují. Dnes vidíte, že jsou v restauraci dva lidi na rande, ale koukají jen do telefonu,“ vysvětlila, proč návštěvníky svého nového turné žádá o to, aby nepoužívali při koncertě mobilní telefony, nenatáčeli. „Fanoušci mě pak mohou víc poznat, více se otevřu a nebojím se, co řeknu a že to někdo vytrhne z kontextu,“ podotýká zpěvačka.

Sama přiznává, že je na telefonu stále, snaží se to však omezit. „Pořád na tom telefonu něco roluji, nedopřávám mozku, aby se nudil a jen byl, nedávám prostor ke kreativitě. To vše v nás telefon a sociální sítě zabíjí,“ popsala zpěvačka svou sebereflexi.

Poté se přesunuli k dalšímu tématu. Farna v červnu podpořila spolek Milion chvilek pro demokracii a demonstraci na Letné se slovy, že v Česku trvá krize hodnot a naši čelní představitelé nám dávají odstrašující příklad. „Dejme najevo těm, kteří bezostyšně lžou, podvádějí a kterým chybí morální páteř, že nám to není jedno,“ sdělila tehdy ve videu na podporu demonstrantů.

„Chtěla jsem demonstrantům vyjádřit svou podporu. Chtěla jsem, aby věděli, že to cítím podobně. Chtěla jsem tam dorazit, ale čekal mě porod,“ přiblížila, co bylo impulsem, proč vzkaz natočila, ale na demonstraci nedorazila.

Stíhání premiéra Babiše v kauze Čapí hnízdo bylo nakonec zastaveno. Jak to vidí Ewa Farna? Dlouze a s úsměvem si povzdechla a spustila: „No, nemám z toho radost. Sleduji, co se děje, nelíbí se mi to, nesouhlasím s tím,“ řekla svůj názor.

Například v Polsku by tato situace podle jejích slov sotva došla tak daleko. „Tam by se nic takového nestalo. Tam by člověk, který by se takto choval, na svou funkci dávno rezignoval,“ myslí si Farna, podle které by Poláci nic takového nedovolili, jelikož jsou na takové věci více hákliví. „Tohle je už za hranicemi morálních hodnot,“ udeřila na premiéra Babiše.

Fotogalerie: - Teror v Číně

Poláci zkrátka podle ní neodpouštějí tolik věci jako my v Česku. „Možná se to i snažíme nevidět. Možná si říkáme: Tenhle kradl, ten před ním také...“ přemítala nad vnímáním českých občanů.

Vyjádřila se také k samotné politické situaci v Polsku, která není zdaleka dobrá. Farna na protest proti tamní politické situaci nepřijímá pozvání do veřejnoprávní polské televize (TVP). Co by se muselo změnit, aby pozvání přijala? „Tam už cenzura médií také v jisté fázi je, a nelíbí se mi to. Bylo mi proti srsti tam vystoupit,“ řekla a zdůvodnila to tím, že když v Polsku probíhaly demonstrace, jiné televize ukazovaly, jaké ty demonstrace skutečně byly, ale v polské veřejnoprávní televizi ukázali úplně něco jiného.

Vysílání polské veřejnoprávní televize a způsob, jakým předává informace, pak přirovnala k tomu, co se premiér Babiš snaží dělat v médiích. „To samé, co dělá on tady, se děje ve veřejnoprávní polské televizi. Nechci upoutávat pozornost svých fanoušků směrem k takovým zdrojům,“ poznamenala a doplnila, že naopak Česká televize je v Česku zdrojem důvěryhodným.

Farna se na koncertech o politice snaží nemluvit a stejně tak ji nechce rozebírat ani na sociálních sítích. Důvod? „Pořád v sobě bojuji s tím, co je správné. Nejsem si jistá, jestli je v pořádku své fanoušky informovat o tom, co si myslím o dění v politické sféře,“ objasnila.

Hudba by podle jejího názoru měla být spíše apolitická a měla by lidi spojovat. „Už tak jsme dost rozdělený a hudba by měla být něco, co pojí lidi bez rozdílů a ohledu na to, jaký mají názor,“ míní zpěvačka. Na koncertě, který by platil Agrofert, by nevystoupila. „Ne, tam bych nezahrála,“ smála se.

Na přetřes také přišel status, který zveřejnila na Facebooku loni v říjnu. V něm napsala: Jsem havloid. Žijeme v době, kdy hrdinové jsou padouši. S o to větším smutkem a úctou zavzpomínám na skvělého prezidenta a napíšu pravdivé: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“ Moderátorka Daniela Drtinová se nad tím pozastavila a položila otázku, jestli to Farna nevnímá spíše jako klišé a nálepku, protože Havel měl své stíny jako člověk i jako politik. „Je to možné. Působí na mě vlivy médií. Havla jsem osobně nepotkala, třeba jsem obětí manipulace. Ale myslím, že zdroje, ze kterých čerpám informace, jsou dobré a věřím jim,“ dodala.

„Cítím to tak, že prezident Havel byl zcela jiným člověkem, než jakým je pan Zeman nebo pan Babiš,“ pokračovala Farna. „Takovou vizitku nechal Havel i ve světě. Havel a Jágr jsou ve světě dvě jména pozitivně spojená s Českou republikou,“ všímá si.

Blíží se výročí sametové evoluce a v kontextu s tím zpěvačka popsala, co pro ni tato událost znamená. „Mně je 26 a nezažila jsem to. Těžko se mi k tomu vyjadřuje. Lidi, co to prožili, k tomu mají víc co říct. Já jsem jen šťastný člověk, který se narodil do svobodné země, a moc si toho vážím. Je to důležitá hodnota, o kterou je stále třeba dbát,“ řekla zpěvačka krátce na závěr k 17. listopadu 1989.

Psali jsme: Lžou nám! Ewa Farna podpořila Milion chvilek: Nenechte vyhrát zlo Nominace Žebříku ovládli Tomáš Klus, Ewa Farna a Slza. Šance mají i Kryštof, Hentai Corporation, Jelen, UDG, Michal Hrůza či David Koller V Show Jana Krause bude Ewa Farna, spisovatel Hartl a herec Bárta Velehrad 2014: Večer lidí dobré vůle

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab