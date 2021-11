Asi mají málo informací. ČT se zeptala neočkovaných, co by chtěli vědět. A zpátky jim přišlo toto

reklama

Příspěvky mnoha tazatelů na sebe nenechaly dlouho čekat. „Mně chybí informace, proč se řeší pořád očkování, ale neřeší se příčina chabé imunity mnoha lidí? Proč se neřeší, že obezita je hlavním důvodem zdravotních komplikací? Proč se neřeší plné regály ultrazpracovaného jídla plného chemických ‚zlepšováků‘? Proč se neřeší, že řada lidí rezignovala na pohyb, bazální tělesnou potřebu? Proč se neřeší, že řada lidí včetně mnoha seniorů na své léky pije alkohol? Proč se neřeší, že i když má někdo vyrýsovanou postavu, může být slabej kus, protože svý rýsování nahnal pilulkama? Proč jsme jako společnost ještě nebyli schopní vyndat hlavu ze zadku a řešit příčinu věcí? Proč pořád dokola malujeme pokoje, když nám zatéká střechou?“ tázal se kupříkladu jeden z uživatelů v příspěvku, který kladně ohodnotilo více než 670 lidí.



„Obezita je problém, který trápí Čechy desítky let, ČT24 o ní píše od doby, co vědecká redakce píše. Že obezita dramaticky zhoršuje kvalitu života, se ví, opakovaně se to říká pořád dokola,“ uvedla na to v odpovědi stránka vědecké redakce ČT a spolu s odkazy dodala, že o problémech vyššího rizika obezitních již dříve informovali.





Další tazatel pak svůj příspěvek mířil na dlouhodobé účinky vakcín. „Rád bych věděl, že vakcína nezpůsobí žádné vedlejší účinky třeba po 10–20–30 letech… například ALS nebo nějaké jiné svinstvo. Předem děkuji za odpověď... tedy pokud někdo z vás umí cestovat časem,“ zaznělo.



Podle stránky ČT se jedná o „krásnou otázku“. „To je přesně krásná otázka – takto dlouho nebyl testován žádný lék, který užíváte, a zřejmě ani většina tak dlouho neexistuje. Například ibalgin se neschvaloval ani rok a 30 let také ještě není na světě,“ odpověděla.

Padla i otázka, proč bychom měli nyní věřit politikům, když nám například slibovali, že „kdo se naočkuje, ten neonemocní“ či to, že „kdo se naočkuje, ten to nebude přenášet“. „Politici lidem suverénně slibovali něco, co neměli ověřeno, a ono se nakonec ukázalo, že lžou,“ vypálil jeden z diskutujících.



Redaktoři České televize jej chtěli usadit se slovy, že „tvrdí věci, které opravdu nikdo neříkal“.



Ještě počátkem roku šlo přitom o oficiální názor vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). To, že se očkovaný nemůže nakazit a ani šířit covid-19, tvrdil několikrát někdejší ministr zdravotnictví Jan Blatný. „Tím, že se naočkuji, tak nemohu dostat nemoc. To není žádný legální problém. To je fakt. Proto jsem se nechal naočkovat, proto nemohu dostat nemoc. To mě samo o sobě bonifikuje, protože neonemocním a nemohu nakazit nikoho jiného,“ jasně avizoval tehdejší šéf resortu zdravotnictví v lednu letošního roku.

Když na to stránku upozornilo několik příspěvků, vzali svá slova redaktoři alespoň částečně zpět a tvrdili, že tím „nikdo“ mysleli pouze vědce. „Vědecká redakce informuje o vyjádřeních vědců; z těch opravdu nikdo neříkal, že půjde o tečku. Pokud vás zajímá politika, není tohle ideální kanál,“ uvedla stránka.

Další z přítomných dodal, že právě v jednání čelných představitelů může být kámen úrazu. „Lidem vadí lži, zamlčování pravdy. A kdo jednou zalže, tomu se nevěří. Nechápu, co je na tom složitého ke zkoumání,“ vylíčil.

A jedna z uživatelek redaktorům ČT dodává, že problém v nedostatku informací nemá. „Právě že mám dostatek informací. Proto si odmítám dát tečku,“ utnula diskusi.





