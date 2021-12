Astrofyzik Grygar: Dezinformace o covidu, to je naprostá hrůza. Vědci nás zachránili a oni je bagatelizují

reklama

Klub skeptiků Sisyfos se rozhodl sepsat elaborát vysvětlující, proč nesouhlasí s lidmi, kteří se angažují ve Zdravém fóru a reagují určitým způsobem na pandemii covidu-19.

„Myslel jsem si, že ti lidé, kteří pracují ve zdravotnictví a jsou profesionálové, tak že prostě hájí svou vědeckou reputaci. A oni se jí zpronevěřili. A my máme velmi silnou sekci, ten Sisyfos je zajímavý tím, že máme experty na téměř celou vědeckou scénu, takže neznám nikoho jiného než právě tyto zdravotnické přeběhlíky, kteří se vymezují proti normální vědě. Ať to publikují ve vědeckých časopisech, a ne na nějakém internetu,“ podotkl Grygar. Podle jeho slov Sisyfos vždy bojoval proti lidem, kteří falešně chtějí informovat veřejnost, buď z hlouposti, nebo úmyslně.

Grygar se následně vyjádřil k tomu, jakou má teorii k současné dezinformační scéně o očkování. „Teorie neexistuje, protože je to rozmanité. Ti lidé jsou buď naštvaní, z nějakého důvodu, protože jim něco nesedí, nebo podléhají tady těm nesmyslům, ten hlavní slogan je: Rychle si to přečtěte, než to smažou. Tam nikdo není ani podepsaný, pod těmi jednotlivými výroky,“ poznamenává Grygar.

„To je naprostá hrůza. V té pořádné vědě, která nás zachránila, protože to, co udělali biologové a lékaři v tom prvním náporu té choroby, tak to je naprosto jedinečné, to je něco, co se dá srovnat s tím, že Američané přistáli na Měsíci. Vývoj té vakcíny takhle rychle. Místo abychom jim děkovali a abychom se tomu podřídili a byli rádi, že máme tuto zbraň proti tomu dosti nebezpečnému viru, tak to tito lidé bagatelizují. To je nepochopitelné,“ zmínil Grygar. Bez vědy se podle něj lidstvo neobejde. „Kdyby to udělalo, tak spáchá sebevraždu,“ řekl Grygar.

„Přesvědčit člověka o nějaké skutečnosti, která je ve vědě důležitá, tak to je těžké. To jsou věci, které jsou velmi komplikované. Nakonec lidé, kteří to dělají, tak musí studovat několik let, než se mohou pustit do této práce, takže je to čím dál tím těžší, protože je věda složitější. Jak jsem několikrát říkal, tak lehké otázky vyřešili naši předkové a nám zde nechali ty těžké,“ odvětil Grygar, proč je tak těžké lidem vysvětlit, o co v boji s covidem-19 jde.

A jak podle něj hnout s těmi lidmi, kteří se zaťali a mají svoji pravdu? Má na to nějaký recept? „Nemám žádný recept. Myslím si, že je tady jenom Darwinův přírodní výběr, že lidé, kteří jsou takhle hloupí, tak vymřou. A zůstanou ti chytří,“ řekl Grygar.

