Ať Zeman nezvítězí už v prvním kole. Ať máme ještě jednu šanci, začal se modlit aktivista Peszynski

13.01.2018 14:56

Aktivista Tomasz Peszynski, který celých pět let tepe Miloše Zemana, má zřejmě nervy napjaté k prasknutí. Naznačuje to alespoň jeho profil na sociální síti facebook. Mimo jiné se modlí za to, aby se odehrálo ještě druhé kolo volby prezidenta. Dodává však také, že celkově vidí výsledek prezidentských voleb černě, což znamená, že Miloš Zeman podle jeho názoru zvítězí.