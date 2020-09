Ať popírači roušek přijdou na urgent, nebo drží hubu, neudržel se lékař. Rentgenové snímky jako důkaz. Rozjel poradnu, kterou sledují tisíce lidí

reklama

Jde o doktora, který působí v pracovním lékařství v severočeském městě Most „a často se baví na urgentu a záchrance ve středních Čechách“, jak sám sebe představuje. Na sociální síti tweetuje pod nickem Simmar, u kterého má aktuálně uvedeno, že se „v období 03 až 06/2020 moc bavil v covid centru.“

Držte h*bu!

V sobotu na Tweetu zveřejnil snímek z rentgenu. „Tohle je od rána už třetí oboustr. zápal plic na našem urgentu. Celkem jasné podezření na #covid u všech tří, klinicky i paraklinicky,“ sdělil veřejnosti.

Jeho komentář neměl být zjevně jen poučný, co se samotné nemoci a jejího zobrazení na plicích týče. O pár znaků delší byl jeho vzkaz pod tím:

„Vzkazuji všem militantním popíračům roušek, ať si sem na ten urgent jdou sednout místo nás. Nebo ať už laskavě drží hubu,“ dodal nekompromisně.

Přestože jde zjevně o zdravotníka, který již o Covidu něco ví, a dostal ke třem tisícům „lajků“, všichni si jeho radu bezhlavě k srdci nebrali. „Tento výkřik je úplně stejně bez kontextu jako říct, že je rouška na houby. Co to je za pacienty? Jaký je jejich příběh? Co dělali během roku 2020?“ zněla jedna z prvních reakcí, a to od Zlíňana Filipa Bartoše.

Dojde k zahlcení systému?

Lékař mu odpověděl: „Máte pravdu, je to výkřik. Výkřik, který má upozornit na to, že se klidně může stát, že dojde k zahlcení systému, pokud takových pacientů bude hodně, když se to nezačne zpomalovat. Ideálním nástrojem je aspoň nošení ústenek v situacích kontaktu s jinými osobami.“

Zodpovídal i další otázky. Například tu, že loni skutečně takoví pacienti nebyli. Pouze potvrdil, že bývá nátřesk v době chřipkové epidemie. Zvýšil by proočkovanost, protože je lepší komplikacím předcházet, zvláště máme-li způsob, jak to udělat.

Reagovali na něj i profesní kolegové. Podle chirurga Daniela Kadlec, dokud není choroba prokázaná testem, tak ví prd, jaká je to „pneumonka“. Simmar se nenechal zaskočit: „A víte, že ani třeba výtěr z nosohltanu nemá 100procentní výtěžnost? Víte, že se někdy musí testy opakovat nebo jsou pozitivní až bronchiální aspiráty? A víte, že často léčíme, aniž bychom znali původce infekce? A až postupem času se léčba doplňuje/mění dle dostupných výsledků.“

S tím Kadlec souhlasil a dodal, že za serologické vyšetření rozhodně nepovažuje „ten čínskej šmejdtest“.

Veřejnost baží po faktech. I doktor ví, že jde o politiku

Lidi dále zajímalo, jak hodně komplikací vykazuje koronavirus v porovnání s jinou epidemií, třeba chřipkovou. „Chová se to malinko jinak. Dělá to postižení i jiných orgánů než virus chřipky se tak zdá. Ale to je spíš otázka na infektology,“ neignoroval Simmar ani tento dotaz. Dodal později, že jde o velké politikum a ekonomikum. Na jednu stranu to prý chápe, na druhou to je v mnoha ohledech kontraproduktivní: „Může to vést k tomu, že nepotáhneme za jeden provaz a skončíme jako Itálie na jaře.“

Další medik se pídil po věkové skupině: „Pěkný... Věková skupina smím-li se ptát. Za 24 hodin jsme měli dva klinicky vysoce susp. z domu. Do 50 let.“ Dostalo se mu odpovědi, že šlo o ročníky 1949-69. Vidí prý i nadprůměrné množsdtví trombotických komplikací a intuitivně se obává, že to souvisí.

Když mu kdosi vyjádřil obdiv, že se v tom vyzná, poznamenal, že to není „one man show“. Rád se prý spolehne na specialisty z radiologie, laboratoří a další. To by měli číst politici: „Musíme táhnout za jeden provaz,“ dodal.

Porovnejte se s tímto pacientem

U snímku, který prý zveřejnil se souhlasem pacienta, pro lékařské odborníky později ještě doplnil: „Blízká příbuzná leží u nás s verifikovaným covidem, měla prakticky totožný snímek. Tento pacient má CRP 100, pct negat, neutrofilii, lymfocytopenií, dále má enterocolitis s vodnatými průjmy, zvracením.“

Údiv způsobil snímek od jiného lékaře, který se přidal.

Simmar to komentoval slovy: „Notyvole… No hezký.“ Jiný tweetující uživatel označil stav plic za šílený a zajímal se, zda zjizvení plic po prodělání Covidu je trvalé. Lékař Slunsky mu odpověděl, že to není zjizvení, ale infiltrace mezi sklípky. „Jedná se o zánětlivý jakoby ´otok´. Po odeznění příznaků to mizí. Jediné, co může zůstat, jsou sklípky, které už se nerozvinou zpátky. U ARDS (a covid nedělá, jak se myslelo) se může jizvit,“ uvedl.

Mnozí popírači názor nemění

Historička Gabriela Viktorie Nováková po lékaři požadovala, ať objasní, jak tyto záněty plic souvisí s absencí roušek. Dále chtěla, aby definoval militantního odpírače roušek a zkusil ho odlišit od člověka s poněkud jiným odborným názorem, než máte on. Dostala hned několik odpovědí:

Názory aktivních lékařů na Tweetu shodil například i diskutující, který prohlásil, že nejsou infektology, takže jejich názory mají podobnou váhu jako názory fyzioterapeuta nebo zubaře. Na výzvu, aby lékař z Mostu odkryl svou anonymitu, dotyčný v době přípravy tohoto článku nereagoval.

„Je mi z toho smutno. Děkuji za oporu,“ poznamenal mimo jiné mostecký medik Simmar, který očekává, že se během podzimu situace ve zdravotnictví zdramatizuje.

