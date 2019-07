Ať si Němci ze sbírky koupí letadlo a vozí si migranty z Afriky přímo. Marian Kechlibar píše o kauze kapitánky výlovné neziskovky

„Na obranu zatčené kapitánky Carole Racketeové povstali v SRN aktivisté, od (vcelku očekávatelných) Zelených až po evangelickou církev. Hlavní akci vedou dva televizní moderátoři, Jan Böhmermann (to je ten, který se dostal do problémů kvůli posměšné písni na Erdogana) a Klaas Heufer-Umlauf.

Oba natočili asi pětiminutové video s názvem ‚Kdo zachraňuje životy, není zločinec‘ a vyzvali občany k zasílání příspěvků na podporu Caroly Racketeové,“ píše Kechlibar.

„V Itálii samotné má situace spíš opačný efekt, protože kapitánka při svém přistání ohrozila malý člun finanční stráže, který blokoval přístup k molu a před podstatně větší Sea Watch 3 musel urychleně uhnout. Jelikož na Twitteru situaci komentuje i německý ministr zahraničí Heiko Maas, může z toho být zajímavá diplomatická roztržka,“ uvedl.

Původní text ZDE.

Následně uvedl, že mezinárodní normy ohledně záchrany životů na moři nebyly nikdy zamýšleny jako prostředek k ustavení masivního koridoru pro beztrestné pašování lidí mezi kontinenty. „Jejich smysl je zcela jiný a dlouho fungovaly vcelku dobře. Etablování migračních mafií na jejich podkladě je nečekaný vedlejší efekt, navíc poměrně čerstvého data,“ zmínil a rozhovořil se o vedlejších efektech.

„Pokud Němci opravdu tolik stojí o dovoz lidí z Libye, nemají podle mého názoru žádné právo požadovat po Itálii, aby tomuto záměru sloužila jako tranzitní země. Dneska existují letadla, takže přímému dovozu zájemců z Tripolisu až do Berlína technicky nic nebrání. Neměli by fanoušci Jana Böhmermanna raději vybrat peníze na dedikovaný Airbus?“ zeptal se závěrem Kechlibar a dodal, že ministr Maas by mohl čekat s kytkou na letišti na každý spoj.

„Bylo by to daleko poctivější než ta současná metoda ‚Sahara – Libye – dřevěný člun – neziskovka, která je tam úplnou náhodou a rozhodně se s nikým nekoordinuje – hádky se Salvinim – rozdělování běženců po celé Evropě‘. Při které se opravdu občas někdo utopí nebo padne žízní v poušti,“ uzavřel.