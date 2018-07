Au, au. Smutný Kalousek začal nadávat všem kolem. Je to dlouhý seznam

Kalousek se mimo jiné vyjádřil k Evropské unii a Evropě jako takové. „Evropa je dost bohatá, aby se ubránila nepříteli sama. Jenom se musí dohodnout, zda si to přeje,“ napsal jeden z uživatelů Twitteru, jenž Kalouska zaujal, a tak zareagoval.

Anketa Co si myslíte o Robertu Šlachtovi? Dobrý příslušník Policie ČR a Celní správy 79% Přeceňovaný člověk 10% Gauner 11% hlasovalo: 1398 lidí

„Evropa dnes čelí starému bolševickému heslu: ‚Nemůžeme to porazit, musíme to obsadit.‘ Spoustu evropských státníků tohle heslo bohužel minulo. Vladimír Vladimírovič ho má v KGBáckých genech. A tak nastupují Le Penové, Okamurové, Klausové, AfD, atd... Řídící orgán je centrální,“ napsal.

Následně si všiml také slov svého předsedy Jiřího Pospíšila, jenž pochválil premiéra Andreje Babiše (ANO) za postoj k žádosti italské vlády. Babiš odmítl pomoc Itálii s uprchlíky. „Respektuji svého předsedu, nemohu ale s tímto názorem souhlasit. Ochota prověřit na našem území 20 žadatelů by nás neohrozila a zajistila by nám respekt spojenců. Takhle jsme sobci. Trapné a mimo program TOP 09,“ zkritizoval Kalousek.

Fotogalerie: - Kalousek, Kalousek!

V diskuzi na jeho slova zareagoval komentátor Petr Honzejk. Vyjádřil souhlas s Kalouskem a povzdechl si: „Voliči, kteří nyní TOP 09 zbyli, jsou většinou stejného názoru. Ti, co odešli, si to ale nemyslí. Ovšem nevrátí se kvůli tomu, co teď Jiří Pospíšil říká. Celkově au, au.“

Fotogalerie: - Bakalo, vraťte naše byty!

„Au, au? Tak to bude, když se podělaně budeme bát říkat to, co si myslíme. Tak to holt bude říkat ten ožrala a zloděj zlodějská. Tak ho označují ti, kteří se bojí toho, co říká. S obsahem argumentovat neumí, tak útočí na formu,“ poznamenal Kalousek. Honzejk pak uvedl, že s obsahem však nepolemizuje.

K obdobné věci se Kalousek vyjádřil i v dalším tweetu, kdy reagoval na zprávu, že italský premiér Giuseppe Conte by si rád s Andrejem Babišem na téma migrace promluvil. „Promluv si s ním, Andreji. Hlavně na něj, prosím, hystericky neřvi, že je to ožrala a zloděj zlodějská. A měj na paměti, že může přijít chvíle, kdy pomoc budeme potřebovat zase my. Při rozpočtové politice Tvé vlády je to dost pravděpodobné,“ napsal Kalousek.

Své pak Kalousek řekl také ke změně lídra pražské kandidátky ANO v komunálních volbách. Místo Patrika Nachera, poslance za hnutí, bude lídrem podnikatel Petr Stuchlík. „Trestně stíhaný premiér prosazuje lichváře primátorem Prahy. To tu, myslím, ještě nebylo,“ napsal ekonom Lukáš Wagenknecht. „Musíte ale uznat, že ten podnikatelský záměr je geniální. Část hnutí ANO chudé lidi zadluží, jiná část ANO je za peníze daňových poplatníků oddluží. A tak pořád dokola... Říká se tomu kapitalizace zisků a socializace ztrát. Makáme pro lidi!“ napsal k tomu Kalousek.

A neopomněl si ani rýpnout do Babiše ve věci diplomových prací a odstoupení dalšího z ministrů. Po ministryni spravedlnosti Taťáně Malé odstoupil také ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál. Oba opisovali ve svých diplomových pracích.

„Mohli bychom zkontrolovat diplomky všech poslanců, zažertoval Babiš. Což diplomky, ale měli bychom zkontrolovat všechna lustrační osvědčení. To by bylo jistě mnohem žertovnější...“ poznamenal Kalousek.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Marek Kyncl: Srpen 1968 a okupace, která trvá Matteo Salvini: Macron moc pije. Příští rok může nastat zlom Netolický (ČSSD): Námitky systémové podjatosti nebudou nadále možné Dominik Rusinko: Ropu postihl letní výprodej a výrazně zlevňuje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef