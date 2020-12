Autista Hřib jako evropský hrdina? Novinář pozval bruselské kolegy do Prahy, ať si zkusí pod „snílkem roku“ žit

Komentátor Petr Holec se ve své glose pro Info.cz zabývá primátorem Zdeňkem Hřibem. Ten byl oceněn vlivným bruselským serverem Politico jako „snílek“. Ale je to prý jinak. Nejhorší pražský primátor, autista, hrdina, co vypovídá smlouvy Číňanům! Ale to není podle Holce vše. „Netransparentní zakázky a zfušovaná doprava, na to by se měli novináři z Politika podívat.“

Bruselský server Politico zařadil pražského primátora Hřiba na seznam 28 nejvlivnějších osobností v kategorii tzv. snílků. Údajně proto, že z našeho hlavního města dělá „zářivé město a maják naděje pro liberály v regionu sklouzávajícím k pravicovému autoritářství“. Mezi další oceněné patří například Angela Merkelová nebo Ursula von der Leyenová.

„Ano, vypadá to jako vtip. Nebo spíš politická satira, jež v Česku pořád tak zoufale chybí. Pravda totiž je, že je Hřib asi nejhorším pražským primátorem, co Praha zažila. Což vám vzhledem k primátorskému tablu řekne zhruba vše, co jste (ne)chtěli vědět. Introvertního (koaliční partneři říkají lehce autistického) lékaře vedení města přímo děsí a celou dobu svého primátorování proto nejvíc ze všeho utíká před primátorskou odpovědností,“ píše Holec kousavě.

Hřib podle komentátora nezvládá řídit zastupitelstvo ani komunikovat s koaličními partnery. „To je nejspíš i důvod, proč Hřib místo Prahy radši řídí spíš své vlastní PR, které si logicky buduje mimo hlavní město. A nejradši to dělá buď výlety na Tchaj-wan, nebo rozhovory pro zahraniční noviny, pro které je situace v Praze samozřejmě pod jejich rozlišovací schopnosti. Pro ně je Hřib prostě hrdina jen proto, že Číňanům vypověděl jednu smlouvu,“ domnívá se Holec.

Redakce serveru Politico by měla podle Holce někdy vyrazit na výlet do Prahy: „Pak by se její redaktoři Hřiba třeba zeptali i na dopravní zácpy, z plezíru zavřenou půlku hlavního nábřeží maskovanou pirátskou lodí anebo tajná hlasování o největších veřejných zakázkách, za něž zřejmě vděčíme slibované pirátské transparentnosti. A pak by si u Hřiba v kanceláři mohli dát výtečnou kávu, jestli o ní ještě neslyšeli...,“ připomíná komentátor kousavě Hřibův velice drahý kávovar, který si pořídil na magistrát během koronakrize.

„Už se nemůžu dočkat, jakého českého politika hodí bruselské Politico na svůj seznam za rok, začíná to totiž být fakt legrace. Asi největší ‚snílek‘ v celém Parlamentu je Karel Schwarzenberg, jenže i on už řekl, že příští rok na podzim končí. Nebo že by šéfka TOP 09 ještě přemluvila i jeho? „Nadále budu pracovat na tom, aby byla Praha svobodným, otevřeným, suverénním, důstojným a udržitelným místem pro život,“ komentoval poctu od Politika Hřib,“ napsal Holec posměšně s tím, že doufá, že tak bude Hřib činit hlavně mimo Prahu.

