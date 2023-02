Avatar ANO, rozpovídal se Vondrák. Schillerová s Havlíčkem jsou prý jen prodloužené myšlenky Babiše

reklama

Vondrák stále trvá na tom, že se nedopustil podrazu, když v prezidentských volbách podpořil Petra Pavla, a ne svého předsedu Andreje Babiše. Kritizuje i směřování hnutí ANO, přesto z něj stále nehodlá odejít. „Není to můj první střet s Babišem a s ostatními z předsednictva. Střetů bylo více, už rok upozorňuji na to, že se více a více pohybujeme doleva. Už není kam ustoupit, začíná to být krajní levice, na kterou navazuje krajní pravice. Tam není řešení. Při politice, kterou děláme, s námi nikdo do koalice nepůjde,“ vyjádřil se Vondrák.

Zároveň dodal, že nelze očekávat, že se Babiš stáhne v politice do ústraní. Popsal, jak to uvnitř hnutí funguje a kdo tam má hlavní slovo: „Nemyslím, že se stahuje. Je aktivní, jenom není vidět. Možná je to námět pro Avatar 3, ale paní Schillerovou a pana Havlíčka vnímám jako prodloužené myšlenky pana Babiše. Je to o triumvirátu, který rozhoduje. A ostatní členy předsednictva má do počtu, proto jsem se rozhodl z předsednictva odejít,“ poznamenal Vondrák.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Důvodem, proč z hnutí ANO nechce odejít, je politika konstruktivního charakteru. „Děláte politiku, která k něčemu směřuje. A my jsme nastartovali politiku v kraji i v městě díky (ostravskému primátorovi) Tomáši Macurovi takovým způsobem, že se rychle mění,“ pokračuje poslanec, že k tomu ANO potřebuje, jelikož musí mít za sebou možnost o tom rozhodovat.

Psali jsme: „Mají obavy z toho, co by se mohlo stát…“ V ostravském ANO je podle Macury dusno

Jede vyhodit primátora? Nejede? Muž z ANO míří do Ostravy

Nepopírá, že se v hnutí ANO pro nepříjemnou situaci cítí poměrně nekomfortně: „V poslaneckém klubu vnímám nepřátelské pohledy. Jsem jakoby nepřítel, a nemám to rád, nemám rád konflikty. Ale buď se v ANO stáváte sluhou, nebo nepřítelem. To je základní členění,“ řekl moravskoslezský hejtman.

A zda si dokáže představit svou spolupráci s ODS? „Byl jsem voličem ODS a měl jsem přátelské vztahy s dnešním premiérem Petrem Fialou. Nedovedu si představit, jestli by mě vůbec chtěli. Byl bych ale ochoten s nimi spolupracovat jako nezávislý kandidát. Jsem ale dost starý na to, abych měnil stranickou příslušnost. Nezávislost by tam ale mohla být,“ řekl Vondrák, který by si pro ANO přál změnu programového směřování doprava.

Psali jsme: Zůstaň. Primátora Macuru chtějí v Ostravě dál To jste si všiml až teď? Kalousek k vývoji v ANO Vondrák už nebude místopředseda ANO Peštová (ANO): Vondrák a Macura by měli opustit řady hnutí ANO

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama