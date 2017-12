BEZ CENZURY Další hromadné znásilnění ve Švédsku. Bylo jí sotva osmnáct. Znovu se objevil starý záznam, jak si natáčeli, když jí to dělali

Zřejmě nejvíce faktů o situaci, která je v našem prostředí skutečně nevídaná, přináší britský Daily Mail. Ten v článku o stovkách protestujících stručně informuje, že v posledních týdnech došlo ke třem hromadným znásilněním v Malmö, že jedním z posledních případů bylo hromadné znásilnění sedmnáctileté dívky na hřišti a že policie vyzývá ženy, aby nechodily samotné. Právě poslední zmínka vyvolala bouřlivé protesty. Stovky lidí se připomněly slogany, že policie prakticky nic nedělá a že jim toto zmíněné a velmi bolestné násilí vadí.

Švédská policie totiž den po incidentu se sedmnáctiletou dívkou opravdu vydala varování, aby místní ženy nechodily samy, případně si na cesty objednaly taxi. Třetí radou místních složek bylo i to, „aby ženy chodily v párech, ve dvou“.

První zmapovaný případ hromadného znásilnění, které oběti poznamená do konce života, se přitom odehrál 4. listopadu 2017 na severu Malmö. Další podle Daily Mail jen o několik ulic od prvního incidentu.

Na děsivou situaci upozorňují nejen uživatelé Twitteru, vesměs místní obyvatelé, ale pravidelně také novinář, který si říká Peter Sweden a jehož právě na Twitteru sleduje přes 80 tisíc lidí. Jeho shrnutí situace ve Švédsku zní hrozivě. „Tohle je strašné. Pamatuje si, jak byla žena znásilněna a mučena v Malmö před několika týdny? A jak policie radila, aby ženy nechodily samy? Teď se to stalo znovu. Čtvrtý případ během posledního měsíce,“ konstatoval v pátek mladík, který pravidelně přináší informace, videa a fotografie z mnoha takzvaných no-go zón. Tedy z míst, kam se obvykle bojí i policie.

Řada dalších tweetů připomenula otřesnou zprávu, ke které před měsíci došlo rovněž ve Švédsku. Stačí připomenout tři lednové titulky českých médií: „Mladíci ve Švédsku znásilnili ženu. Vše živě vysílali na Facebooku“, „Tři mladíci ve Švédsku znásilnili ženu, vše vysílali živě na Facebooku“ a konečně „Lupiči hromadně znásilnili dívku, až skoro omdlela! Vysílali ONLINE“.

Dodejme, že v dubnu byl osmnáctiletý migrant z Afghánistánu odsouzen k jednomu roku vězení, o tři roky starší pachatel ze stejné země odešel od soudu se dvěma lety a čtyřmi měsíci. Třetí migrant, již se švédským pasem, který vše „pouze“ natáčel a samotného znásilnění se přímo neúčastnil, dostal šest měsíců. Švédská veřejnost byla značně kritická k nízkým trestům a stejný názor nyní projevil i státní prokurátor Pontus Melander.

Melander se tehdy proti rozsudku odvolal a požaduje v prvé řadě vyšší trest pro migranta za kamerou a dále rovněž navýšení pro dva hlavní pachatele. Právník jednadvacetiletého migranta mezitím odvolal přiznání svého klienta a žádá, aby byl úplně osvobozen. K incidentu došlo ve městě Uppsala letos v lednu poté, co byla policie upozorněna očitými svědky na vysílání znásilnění ženy v uzavřené facebookové skupině, která měla více než šedesát tisíc členů.

Švédsko od začátku migrační krize čelí značnému nárůstu kriminality a vzhledem k přijetí asi dvou set tisíc migrantů ze zemí Blízkého východu roste mezi migranty nezaměstnanost. Jak před časem uvedl server Local, v březnu 2017 evidovaly úřady mezi migranty nezaměstnanost ve výši 22,2 procenta. To je více než pětkrát než u švédské populace. V některých oblastech je navíc nezaměstnanost ještě vyšší.

Vzhledem k aktuálnímu dění se právě na sociálních síti objevila připomínka lednového incidentu. Snímky, které byly během znásilnění pořízeny, jsou totiž běžně dostupné na stovkách webů.

Švédská Národní rada vydala „ předběžné statistické údaje za první pololetí roku 2017 “, které se týkají kriminálních činů na jejich území. Čtyřicetistránkový dokument, který můžete nalézt níže, se věnuje rovněž znásilněním. Ta jsou dokonce rozdělena do několika podskupin. Hlavní dvě se týkají věku: od 0 do sedmnácti let a samozřejmě od osmnácti výše.

Počet oznámených znásilnění v průběhu prvních šesti měsíců se podle dokumentu Kriminalstatistik zvýšil o celých 14 procent. V reálných číslech jde o 431 znásilnění, jichž je více než ve stejném období loňského roku. V celkovém obrazu zločinnosti ve Švédsku, jak také vyplývá z dostupných dat, během prvních šesti měsíců roku 2017 bylo hlášeno celkem 731 tisíc trestných činů, což je o 2 procenta méně. Fakta ovšem dokazují, že právě sexuální delikty (včetně znásilnění) vzrostly. Jak konkrétně?

Za první pololetí bylo hlášeno 9680 sexuálních trestných činů, což znamená meziroční nárůst o čtyři procenta. O téměř tři stovky zločinů více bylo spácháno na dospělých starších osmnácti let. Přesně 120 trestných činů bylo spácháno podle analýzy kriminality na dětech (do 17 let).

Celkový počet znásilnění, ohlášených do první poloviny roku 2017, byl 3430. Zneužití dětí do sedmnácti let znamená 43 procent (1470 hlášených případů), nad osmnáct let jich bylo oznámeno 1960, což představuje 53 procent. Právě nad tímto číslem se pozastavuje výrazná většina komentujících. Kriminální statistika jde ještě hlouběji. V 88 procentech případů šlo o znásilnění dívky, zbylých dvanáct procent připadá na malé chlapce. Pokud se bavíme o zneužití dospělých, pak 95 procent případů odnesly ženy, zbylých pět procent muži.

