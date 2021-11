Babička musela do domova. Podmínkou bylo očkování... Otok, paralýza, na samotku, zoufalé telefony, bezradný lékař... Srdceryvný příběh dojímá internet

reklama

Téma očkování nadále hýbe českou společností. Vznikají nové skupiny zejména na sociální síti Facebook, lidé si houfně rozesílají postřehy a zkušenosti. Jednou z nich je paní Ivana N., profesionální fotografka. Právě její příspěvek do celospolečenské debaty vyvolal největší vášně.

Anketa Souhlasíte s tím, že hospodský musí od 1. listopadu kontrolovat bezinfekčnost? Souhlasím 23% Nesouhlasím 70% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 40257 lidí

„Chtěla bych vám vyprávět příběh mojí babičky. Byla proti očkování na C. Nenechala se nikdy očkovat ani proti chřipce, což, jak víte, chce dnes velkou kuráž. Neměla žádnou nemoc, orgány měla v pořádku, ale měla bolesti páteře a nefungovaly jí nohy, takže byla na vozíčku. Jinak milá, veselá, nikdy si nestěžovala a hlava jí sloužila.

Bylo jí 88 let a pomalu přestala být soběstačná. Rodina se rozhodla, že pro ni bude nejlepší pečovatelský dům. Já bydlím daleko a mám malé děti, jinak bych si ji asi vzala domů,“ píše ve svém příspěvku, který vyvolal stovky reakcí.

Podmínkou přijetí do domova bylo očkování. Po něm jí prý vyšel pozitivní PCR test. „Nic jí nebylo, ale místo na řádný pokoj ji dali na samotku a aby toho nebylo málo, sebrali jí veškeré osobní věci; mohlo by to být prý infekční. A nechali jí pouze telefon a spodní prádlo,“ doplňuje svou osobní zkušenost Ivana N.

Po očkování se stav její babičky prudce zhoršil. Napíchaná ruka jí začala otékat a edém se rozšířil do celé poloviny těla. Přestala chodit úplně. Když byl čas na druhou dávku očkování, lékař podle paní Ivany sám odmítl injekci píchnout a poslal babičku ke specialistovi. „Ten si ovšem nevěděl rady, takže pouze doporučil obklad!“ doplnila.

Pak už to šlo z kopce.

„Babička měla velké bolesti, nakonec rukou vůbec nemohla pohnout. Nespala, z léků na bolest měla střevní potíže, a nakonec přestala úplně jíst. Počkala, až se s ní přijedu rozloučit a pak se rozhodla tento svět opustit. Vůbec se jí nedivím... Rodina to okomentovala tak, že už měla svůj věk, jenže já jsem ta, komu ze samotky volala a plakala, že je jí strašně špatně...“ vysvětluje dále svůj vztah.

Anketa Považujete neočkované za škůdce a nepřátele? Ano 17% Ne 81% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14774 lidí

Po těchto slovech se strhla doslova lavina vzkazů mezi čtenáři.

„Vždycky u takových smutných příspěvků bulím. Je to tak smutné. Když rodina není schopna pomoc. Nikdy bych to nedopustila,“ uvedla Šárka P. „Nejsem v žádném případě nakloněna očkování. Ale právě v téhle době dát nejbližšího člověka právě do tohoto zařízení, když známe všechny nesmyslné restrikce, je ta nejhorší tečka. Je mi líto všech starších lidí, kteří takhle skončí...“ dodala Beáta.

Taky Petra Š. přispěla.

Z FB diskuse:

„Velice mně ten Váš příběh dojal, já jsem bohužel prožila to stejné, jen s tím rozdílem, že ani nemusela být oočkovaná, ale z té samoty, zoufalství a beznaděje, jak ji tam izolovali, moje maminka zemřela steskem. Doktor, který ji měl na starost, ji ani jednou neviděl. Hlavně že řekli, že měla covid. Věřím a doufám, že ti zločinci, kteří to způsobili, budou po zásluze potrestání. Je to zločin proti lidskosti.“

Podobných příběhů však bylo pod příběhem Ivany N. mnoho.

„My též toto prožíváme. Babička ženy už má po třetí, i když to nechtěla a stejně to dostala. Musí brát léky na ředění krve, tak zatím to jde, ale její stav se horší a horší, a to od 1. 11. 2021 k ní nemůžeme, protože pan ředitel zakázal návštěvy!“

Debatu zakončila poměrně nečekaně autorka výše citovaného svědectví.

„Prosím, už nesdílejte. Děkuji všem, ale nechci, aby mě FB zablokoval...“

Od 18. října se zkrátí doba, po jejímž uplynutí lze podstoupit očkování posilovací dávkou. Posilovací dávka se podává jako třetí dávka po očkování dokončeném vakcínami Comirnaty, Spikevax a Vaxzevria a jako druhá dávka po aplikaci látky Janssen. Využít této možnosti bude nově možné už 6 měsíců od dokončeného očkování. Tento interval doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), podpořili ho i odborníci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a klinická skupina Ministerstva zdravotnictví.

Od 20. září se navíc otevřela možnost registrace k posilovací dávce očkování. Tato dávka vakcíny se doporučuje všem, kteří jsou starší 60 let. Aplikovat se budou vakcíny Comirnaty a Spikevax od společností Pfizer/BioNTech a Moderna. Přeočkování mohou podstoupit i ti, kteří byli v minulosti očkovaní látkami firem AstraZeneca a Johnson&Johnson.

