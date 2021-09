Babiš: Elektroauta jsou luxus, ta normální budou dál. Německo selhalo. Diktovat si nedáme

Premiér Andrej Babiš potvrdil, že za ním do Prahy přijede maďarský premiér Viktor Orbán. „Jsme přátelé, ještě předtím pojedu já za ním, tak o tom budeme jednat,“ prohlásil Babiš a pustil se do kritiky Evropské unie a zejména přijaté Zelené dohody. Podle Babiše si nemůžeme nechat diktovat, co vymysleli zelení fanatici v Bruselu a například konec prodeje aut se spalovacími motory prý v České republice nenastane.

Babiš v úvodu rozhovoru na serveru Idnes.cz komentoval aktuální epidemickou situaci v České republice, která se po začátku školního roku mírně zhoršuje. „Důležité je, co mi včera říkal rakouský premiér Sebastian Kurz. Oni mají na jipkách již více než 200 lidí a mají 800 lidí v nemocnicích a my jsme oproti Rakousku a Německu vždy byli o nějaké dva týdny zpoždění. Takže je pravda, že ten počet nakažených roste, ale důležitý je počet lidí v nemocnicích. Nyní jich je 89, loni to bylo ve stejnou dobu 256. Takže epidemie je tady znovu, čísla porostou, ale situace je jiná,“ vyjádřil se s tím, že v posledních týdnech lidé s covidem neumírají.

Babiš zdůraznil zejména potřebu přesvědčit seniory k očkování, protože neočkovaných je stále asi 380 tisíc. „Musíme se spojit a přesvědčit naše seniory, aby se nechali očkovat, abychom je ochránili. Například jsme praktikům řekli, že za každého nově očkovaného seniora nad 65 let dostanou nově 380 korun. Děláme k tomu kampaň, máme mobilní týmy a musíme bojovat proti těm dezinformacím,“ burcoval Babiš.

„Zvládneme to, žádný lockdown už nebude, školy nezavřeme. Vakcín je dostatek, lékaři navíc mají k dispozici léky účinkující při onemocnění covidem, jako je bamlanivimab, takže to zvládneme,“ zopakoval premiér a pustil se do kritiky Evropské unie a zejména její ekologické politiky.

„Nemůžeme si nechat diktovat, co vymysleli zelení fanatici v europarlamentu, jejichž součástí jsou Piráti a ti nezvládají ani dopravu v Praze. Tam jsou ty tendence, že se bude jezdit na kole a podobné nesmysly. Německo udělalo fatální chyby, protože zavřeli jádro a já to nechápu, že ty automobilky investovaly miliardy euro do různých katalyzátorů a další ekologické technologie a teď to musí všechno zahodit a budeme místo toho všichni mít doma v garáži miliony kabelů? Vždyť to je nesmysl,“ rozčiloval se Babiš.

Evropa by podle něj měla řešit důležitější témata, jako bezpečnost, vnitřní trh, Schengen. „My podpoříme třeba síť pro elektromobily, ale normální auta se budou vyrábět normálně dál. Elektroauta jsou luxus, nejsou dostupná běžným lidem. Je to extrém a neměli bychom to dopustit,“ dodal premiér s tím, že to bude spíš tížit vlády až po dalších volbách, než jsou ty letošní.

Kritice neušly ani koalice SPOLU a PirStan, které by podle Babiše bez spojení neměly šanci hnutí ANO porazit. „V krajských volbách se spojily proti nám. Nyní nám kradou vizuály, zneužívají naše slogany, narušují naše mítinky,“ postěžoval si Babiš, který věří v další vítězství svého hnutí.

Babiš v rozhovoru také potvrdil, že se plánuje příjezd maďarského premiéra Viktora Orbána. „Měl by dorazit maďarský premiér Viktor Orbán. Jsme přátelé, ještě předtím pojedu já za ním, tak o tom budeme jednat,“ uvedl Babiš, podle nějž je současná V4 velmi silnou skupinou a dobrou protiváhou k EU.

Premiér se vyjádřil také k problémům v Ústeckém kraji, ve kterém za hnutí ANO kandiduje proti lídrovi Pirátů Ivanu Bartošovi. Podle Babiše tamním nejvíce vadí fakt, že Ústavní soud zrušil spornou část zákona o pomoci v hmotné nouzi, která umožňovala zřizovat „bezdoplatkové“ zóny.

„Prostřednictvím zón se některé obce snažily bránit obchodu s chudobou a vzniku vyloučených lokalit. Soud vyhověl návrhu skupiny senátorů, mimo jiné z KDU-ČSL a ČSSD. Lidé to považují za skandální. Systém sociální podpory se musí změnit. Chceme dávky jen pro ty, kteří pracují, a také zodpovědné rodiče,“ dodal Babiš.

