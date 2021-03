Babiš: Očkujme hlavně první dávkou, ta druhá počká. Blatný: Ne

Ráda vlády pro zdravotní rizika se stále nemůže rozhodnout, jakou nastavit strategii očkování. Ve hře je ponechání současné strategie, která cílí na postupné proočkování dvěma dávkami vakcíny nejohroženějších skupin obyvatel. Na stole leží ale také možnost, že se aplikování druhých dávek odsune, aby se co nejrychleji naočkoval co největší počet lidí alespoň první dávkou. Rozhodnutí mělo padnout dnes, ale bylo odsunuto na příští týden.

Odborníci v čele s předsedou České vakcinologické společnosti Romanem Chlíbkem a hlavním epidemiologem Institutu klinické a experimentální medicíny Petrem Smejkalem radí, aby se současná strategie změnila a očkovalo se co nejvíce lidí jednou dávkou.

„Lidé by si měli uvědomit, že když se jim odloží druhá dávka, může to někomu jinému zachránit život,“ vysvětlil Smejkal podle informací serveru Lidovky.cz. Návrh se zamlouvá i premiérovi Andreji Babišovi. Proti tomu se naopak staví ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Podle Blatného by totiž změna strategie znamenala neřešitelné problémy v již připravené logistice. Alespoň to tvrdí plukovník Petr Šnajdárek, který se podílel na chytré karanténě a v současnosti působí jako předseda Národního dispečinku lůžkové péče. Proti změně strategie vystupuje také Kateřina Baťhová, podle níž by odklad dávek způsobil „minimálně nelibost mezi lidmi“.

„V příštích dvou týdnech je naplánováno proočkování cca 180 tisíc osob druhou dávkou, všichni tito lidé mají naplánovaný termín – posunul by se jim tak nuceně na 5. 4. a dále,“ píše ministerstvo v odůvodnění, proč neodkládat druhou dávku. Na druhou stranu by takto do Velikonoc dostalo první dávku o 180 tisíc lidí více.

Naočkování nových 180 tisíc lidí by navíc podle Blatného znamenalo, že pro tyto lidi již nebudou dostatečné kapacity vakcín pro druhou dávku, protože by se zcela vyčerpaly zásoby vakcíny Pfizer a Moderna. „Osoby, které by dostaly první dávky v příštích dvou týdnech, ji dostanou ve stávajících centrech, a ta budou potřebovat následně druhé dodávky na přeočkování,“ uvádí dokument ministerstva.

Podle epidemiologa Smejkala je ale potřeba v těchto propočtech počítat i s novými vakcínami. „Vždyť už v dubnu nám sem přijde látka od Johnson & Johnson, budeme tu mít daleko více vakcín, než máme teď. A právě proto to má smysl udělat teď,“ má jasno Smejkal a upozorňuje, že účinná ochrana přichází již 15 dní od podání první dávky a druhá dávka je vlastně jen potvrzovací.

Pro změnu strategie se navíc vyslovili i vakcinologové. Podle nich by měl interval mezi dávkami vzrůst u Pfizeru i Moderny na šest týdnů. Zatím jsou to u Pfizeru tři týdny, u Moderny čtyři. Čeká se také na vyjádření České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. „Ti by asi také měli souhlasit, koneckonců by prodloužení intervalu znamenalo snížení zátěže na JIP,“ dodal Smejkal.

„Doufám ale, že rozhodnutí padne co nejdříve. Jakmile nám poleví tlak na jipky, závažnost situace se výrazně sníží,“ argumentoval Smejkal, že rozhodnutí musí padnout co nejdříve. Souhlasí s ním také tým mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES).

„Okamžitě prodloužit dobu aplikace 2. dávek vakcín na 42 dní (6 týdnů) u vakcín Pfizer/BioNTech a Moderna a 84 až 91 dní (12 až 13 týdnů) u AstraZeneca. Jedna dávka vakcíny prokazatelně snižuje riziko závažného průběhu, hospitalizace a úmrtí,“ shrnul názory MeSES epidemiolog Rastislav Maďar.

Premiér Andrej Babiš podporuje změny navrhované Smejkalem, kterého si přizval jako poradce poté, co od premiéra odešel Roman Prymula. Smejkal však působí v rámci Ministerstva zdravotnictví a spadá tak pod vedení ministra Blatného. Toho Babiš zatím drží u kormidla, ačkoliv se pro Blatného odvolání vyjádřil prezident Miloš Zeman.

