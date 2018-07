Babiš: Pro ČR je důležité zachovat vztahy s Británií po brexitu

„Brexit není pro Evropu pozitivní, ale je to fakt a musíme se snažit, aby škody byly co nejmenší,“ řekl Babiš. Připomněl, že Británie je pro Česko tradičním spojencem nejen z politického a bezpečnostního ohledu, ale i z obchodního. „Musíme udržovat vztahy z minulosti, pracuje tam 50 000 našich lidí, je to důležité z hlediska našeho obchodu,“ řekl.