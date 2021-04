Babiš: Rosatom nebude zahrnut

Premiér Andrej Babiš (ANO) vystoupil v Událostech ČT24, aby se vyjádřil k aktuálním otázkám kolem možného zapojení ruských tajných služeb do výbuchu ve Vrběticích. Hovořil i o tom, zda se ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) opravdu chystal příští týden do Moskvy.

Babiš se úvodem vyjádřil k otázce, zda nad informacemi, které dostal, nepochyboval. „Samozřejmě jsme kladli dotazy našim bezpečnostním složkám, protože pochopit celý ten příběh je celkem složité. Ale nakonec jsme tomu zkrátka uvěřili a podle toho jsme i reagovali,“ poznamenal Babiš.

Tuto akci by však za státní terorismus zcela neoznačoval. „Je to složitá otázka. Je nepřijatelné, že ruští agenti GRU operují na našem území. Podle těch informací, jak byly v médiích, šlo o útok na munici, která už byla zaplacena a vlastně skladována pro bulharského obchodníka se zbraněmi, takže byl to pravděpodobně – respektive podle toho, co říkají naše služby, byla prokázána přítomnost těchto agentů, kteří se potom vyskytli i v kauze pokusu o vraždu právě tohoto obchodníka se zbraněmi i v kauze Skripal,“ dodal Babiš.

Finální zprávu od BIS obdržel premiér před 17. hodinou v pátek, už ve středu byl ale velvyslanec Pivoňka v Praze na konzultaci. Odkdy se uvažovalo o reakci? Jak dlouho se o tom jednalo? „Já jsem s velvyslancem o této kauze nemluvil, my jsme v podstatě poprvé o tom jednali 7. dubna ráno,“ poznamenal Babiš.

„Ale písemnou zprávu... poprvé, že jsme to dostali na papíře, to bylo až v pátek. A vzhledem k důležitosti, já jsem na ten dokument vyznačil i čas. A to bylo 16.54 v pátek. A já jsem hned samozřejmě svolal jednotlivé bezpečnostní složky, kontaktoval jsem okamžitě Kancelář prezidenta republiky a s prezidentem republiky jsme mluvili v sobotu v 16 hodin společně s panem Hamáčkem. Takže poprvé na papíře jsme to dostali v pátek v 16.54, co se týče mojí osoby. Ale že o tom byla už řeč předtím, ano, to byla 7. dubna,“ dodal Babiš.

„Co se týče cesty pana Hamáčka, tak já jsem mu tu cestu nedoporučil,“ sdělil následně také Babiš k cestě ministra Jana Hamáčka (ČSSD) do Ruské federace. Cesta se měla uskutečnit příští týden. „Ta cesta byla zrušená,“ opakoval Babiš na opakované otázky moderátora Michala Kubala, zda se Hamáček chystal do Moskvy.

„Na počátku to tak vypadalo, ale nakonec to dopadlo tak, že cesta nebyla zrealizovaná,“ dodal.

Kroky, které vláda nyní podniká, jsou podle premiéra Babiše adekvátní. „My jsme vlastně vyhostili obrovské množství diplomatů, ale jsou to prokázaní ruští agenti, takže o tom není žádných pochyb. A uvidíme, jak bude ruská strana reagovat,“ sdělil Babiš.

A co se týče dostavby Dukovan, měl by Rosatom zůstat ve hře? „Myslím, že neměl. A pan ministr Havlíček už o tom mluvil, že Rosatom nebude zahrnut do bezpečnostní prověrky, takže musí to ještě předložit na vládu a vláda, předpokládám, to takhle schválí,“ sdělil Babiš.

