Babiš? Srandovní a směšnej, udeřil Zdechovský kvůli EU a penězům

Europoslanec Tomáš Zdechovský prohlásil, že Andrej Babiš není ve střetu zájmů možná. Zkrátka ve střetu zájmů je a tečka. Tak to vidí auditoři Evropské komise, kteří do budoucna mohou doporučit důslednější kontrolu Česka. Pokud Andrej Babiš tvrdí, že EU nám nemá co mluvit do toho, jak přidělujeme dotace, tvrdí prý nesmysly. „Tahleta vyjádření ukazujou, jak je ten člověk neskutečně srandovní a směšnej,“ nešetřil Zdechovský Babiše.

„On není údajný, on už je dneska faktický. Andrej Babiš je ve střetu zájmů. A teď se hovoří o míře korekce peněz, které kvůli tomu střetu zájmů bude Česká republika vracet do pokladny EU,“ zdůraznil Zdechovský v rozhovoru pro Reflex.cz

Komise prý zkrátka došla k závěru, že je Andrej Babiš i nadále konečným uživatelem výhod, které plynou jeho Agrofertu z příjmu evropských dotací, a protože se jako premiér členského státu EU podílí na formování rozpočtu Unie a zároveň je jako premiér nemocnějším politikem v zemi a může mít vliv na kontrolu dotačních projektů, i kdyby jen nepřímý. Krátce řečeno, Andrej Babiš je ve střetu zájmů, uvedli jasně auditoři Evropské komise.

„Premiér středně velkého členského státu EU sosá peníze Evropské unie a zároveň může rozhodnout o tom, kam ty peníze půjdou,“ pokračoval Zdechovský v popisu Babišova problému. „Celý divadlo se svěřenským fondem je natolik průhledné, že prostě Andrej Babiš je skutečným majitelem Agrofertu, tudíž by neměl být premiérem, nebo by měl prodat Agrofert, nebo by měl přestat čerpat dotace,“ uvedl lidovecký politik.

Třetí možnost by považoval za nejčistší. Agrofert by podle jeho názoru měl přestat čerpat nenárokové dotace, které Agrofert čerpá úspěšně zvláště od doby, co je Babiš vrcholným politikem.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V tuto chvíli se zdá, že by Česko mělo do společné pokladny EU posílat něco mezi 280 až 400 miliony korun. Vláda tvrdí, že udělá všechno proto, abychom vraceli co nejméně, ale podle Zdechovského fakticky půjde spíš o obhajobu Andreje Babiše. Europoslanec proto zvláště důrazně připomněl, že Andrej Babiš není Česká republika. To bychom měli mít na paměti už proto, že v lednu příštího roku přijde ještě jeden audit, a to audit z oblasti zemědělství, kde jde o stovky milionů.

Problém máme o to větší, že české auditní orgány střet zájmů Andreje Babiše nerozkryly. Udělali to až evropští auditoři, což znamená, že teď mohou evropští právníci a kontroloři věnovat Česku mnohem větší pozornost než dosud. Pokud by si premiér Babiš přečetl Lisabonskou smlouvu a na ni navázané dokumenty, věděl by, že kontroloři EU mohou dohlížet na přidělování dotací a že nelze tvrdit, že Evropské unii není nic do toho, na co přidělujeme dotace a jak si to sami v České republice hlídáme.

„Tahleta vyjádření ukazujou, jak je ten člověk neskutečně srandovní a směšnej,“ nešetřil Zdechovský. „Kdyby orgány EU potvrdily, že je Andrej Babiš nejlepší, nejkrásnější a nejchytřejší premiér na celém světě, tak to byste viděl, jak by tady v Česku prezentovali, že mají pravdu. Teď jak to nepotvrdily, tak to jsou největší nepřátelé. Ale vždycky každej, kdo řekne pravdu o Babišovi, tak dostane nálepku ‚udavač‘. Proto je třeba chodit do médií a vysvětlovat to,“ pokračoval europoslanec.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Upřímně všem moc děkuji za podporu! Jedeme dále!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Babiš si prý bere Českou republiku jako štít v boji proti EU. I lidé v ANO ale začínají o problémech Andreje Babiše přemýšlet a europoslanec je přesvědčen, že pro stávajícího premiéra bude stále těžší najít lidi, kteří budou ochotni za Babiše kandidovat. Poprvé se to prý může projevit v krajských volbách, a především ve sněmovních volbách roku 2021. Především středoškoláci a vysokoškoláci dnes o věcech velmi přemýšlejí a k Babišovi se staví kriticky. Stávající premiér dnes oslovuje především seniory.

V závěru rozhovoru Zdechovský konstatoval, že se lidovci musí zaměřit na oslovení mladších voličů, i když téma rodiny lidovcům prý stále nikdo nevezme. Vedle toho se ale lidovci mají věnovat tématu bezpečnosti, práci s aktivními zálohami. Nesmíme podle něj zapomínat na možnou infiltraci cizích mocností do českých zájmů. Osobně prý uvažuje i o tom, že by se těmto tématům věnoval přímo v Česku. Nevyloučil, že by v roce 2021 mohl kandidovat na poslance ve volbách do české Sněmovny.

Psali jsme: Bartošek jde do boje. Má zájem o křeslo šéfa lidovců Zdechovský hrozí: Vše, co z EU dostal Agrofert, se bude muset vrátit. Stovky milionů Babiši, průšvihový audit EU se zveřejní. Zařídím to, slíbil Zdechovský Před mimořádným sjezdem lidovců: Hlavně ať proboha nevyhraje Čunek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.