Babiš: Z EU máme 809 miliard, na dividendách pryč 3 227 miliard. Odpočítejte nám to! Skandální návrh Macrona. Zde jsou fakta

„Tak tohle se nebude hodně lidem líbit. Ale musel jsem to udělat. Vysvětlit evropský rozpočet a proč s hodně věcmi nesouhlasím. Má to skoro 20 minut, je tam spousta grafů a myslím, že to pochopí každý, kdo se stará o rozpočet domácnosti. Aspoň jsem se snažil,“ začal Babiš zostra v úvodním textu k videu.

„Naposledy jsem mluvil o Evropské unii, byl jsem takovej relativně hodně agresivní a vzbudilo to velký ohlas,“ vysvětloval Babiš na videu, proč se chce vyjádřit speciálně k rozpočtu EU na příštích sedm let.

V českém mediálním prostoru se prý k EU vyjadřuje řada lidí a podle Babiše šíří spoustu nesmyslů, protože nikdy neseděli na jednání prezidentů a premiérů či ministrů financí, takže nevědí, jak se v Bruselu věci odehrávají.

S rouškou na obličeji poté zaměstnance i seniory ujišťoval, že dělá vše pro to, aby se měli dobře.

„Vy dobře víte, že jste mě volili proto, abych bojoval za české zájmy. A já bojuju za české zájmy. To je moje role a dělám maximum pro to, aby naše země prosperovala, aby se naši lidi měli dobře, aby důchodci měli vyšší důchody, zaměstnanci měli vyšší platy a tak dále,“ oceňoval sám sebe Babiš.

Poté se konečně dostal k rozpočtu EU a konstatoval, že na finanční období 2014 až 2020 činí celý rozpočet 1 082 miliard eur a z toho Česká republika může čerpat 32 miliard eur. Problém vidí v tom, že na příští sedmileté období se počítá s balíkem 1 100 miliard eur, ale Česká republika by z toho měla dostat jen necelých 26 miliard eur, tedy o šest méně než v současném rozpočtu.

„My máme dostat méně, protože jsme zbohatli,“ poznamenal k tomu premiér s tím, že se vychází z údajů o hrubém domácím produktu každé členské země EU. „Nechci teď polemizovat o tom, že je to nespravedlivé, protože HDP nezahrnuje odliv dividend. Z naší země odchází každý rok strašně moc dividend,“ poznamenal Babiš v narážce na zahraniční vlastníky mnoha českých firem, kteří si nemalou část toho, co každý rok vydělají, vezmou do své domovské země. Jde o podniky, které do roku 1989 vlastnil stát, ale protože by je často nedokázal udržet nad vodou a odpovídajícím způsobem konkurovat zahraničním firmám, rozhodl se tyto podniky prodat zahraničním zájemcům.

Babiš by byl raději, aby peníze, které v Česku zahraniční vlastníci vydělají, investovali u nás. „Bylo by spravedlivé, aby se ty dividendy odpočítaly,“ vyjádřil svůj názor Babiš.

Poté otočil a prohlásil, že chápe to, že my jako bohatší země dostaneme méně než například Rumunsko.

„Beru to, jsem solidární. Chápu to, že ti, kteří jsou bohatší, by měli dostat méně. Rozumím tomu,“ ujišťoval své diváky a mohutně přitom gestikuloval rukama. „Pokud se vám někdo snaží vymývat mozky, že jsme nesolidární, tak je to nesmysl,“ doplnil předseda vlády.

Pak si vzal k ruce graf, na němž chtěl ukázat, že se Čechům, Moravanům a Slezanům členství v EU jednoznačně vyplatí, protože do EU sice posíláme finanční příspěvky, ale z peněz daňových poplatníků ostatních členských zemí dostáváme podstatně větší obnos na dotacích. Takto jsme od roku 2004 získali asi 809 miliard.

„Já tedy neříkám, kolik z toho demoblok rozkradl v minulosti. Ty aféry z minulosti,“ rýpl si do pravicové opozice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Jedním dechem dodal, že zahraniční investoři v Česku na dividendách vydělali 3 227 miliard. „To je bohatství z práce vás a vy jste mě zvolili, abych bojoval za vás. A to je můj argument. Minulý rok odešlo 283 miliard dividend. Někteří říkají, že bychom s tím měli něco dělat, ale s tím se nedá dělat vůbec nic. To je podle smluv. Proto jsou ty investice pro zahraniční investory tak výhodné, protože oni u nás platí lidem asi jednu třetinu toho, co vyplácejí lidem ve svých zemích,“ vysvětloval Babiš v narážce na platy českých zaměstnanců v porovnání se zaměstnanci z Francie, Belgie, Německa a dalších zemí.

Po chvíli do rozpočtu EU Babiš zamíchal i koronavirus. A smíchal klasický rozpočet EU s finanční pomocí plánovanou v souvislosti s pandemií koronaviru. Tento německo-francouzský plán počítá s tím, že se do ekonomik členských zemí EU napumpuje 500 miliard eur, přičemž země, kde je vyšší nezaměstnanost, dostanou více peněz. A právě to Babiš považuje za absolutní skandál, protože Česko mělo v porovnání se zbytkem EU takřka nulovou nezaměstnanost. „Tady je stabilní podnikatelské prostředí a nízké daně, a proč my za to máme být penalizováni,“ vypěnil premiér.

Oněch 500 miliard se má vyčerpat mezi lety 2021 až 2024. „Ale kdo má připraveno tolik projektů? Já si myslím, že nikdo,“ poznamenal k tomu premiér s tím, že tyto půjčené peníze bude splácet další generace po roce 2028 kdovíjak dlouho. „To poslouchejte hlavně vy, mladí,“ požádal Babiš. Prý absolutně nesouhlasí s tím, aby se EU takto zadlužovala. Volal po tom, aby si každá země půjčovala na finančních trzích a platily úroky podle míry svého zadlužení. Pro Českou republiku by byl tento model relativně výhodný, protože naše míra zadlužení je v porovnání s Francií či Itálií podstatě menší.

„Můžete všichni na Twitteru řvát, ale snížil jsem dluh. A to je skvělej výsledek,“ pravil Babiš.

„To, co považuju za absolutně skandální, je, že se někdo vymlouvá na virus, že má vysokou zadluženost, že má vysokou nezaměstnanost a že se mu nevede dobře. Přitom když to porovnám, jaké mají důchody naši důchodci (a jejich důchodci), tak oni mají násobně vyšší důchody a mají násobně vyšší zadlužení. Takže my jsme solidární a byli jsme solidární v rámci koronaviru a pomáhali jsme ostatním zemím jako jedni z mála s tím zdravotnickým materiálem,“ rozohňoval se před kamerou předseda vlády.

„Já mám pocit, že si někdo chce půjčit z evropského rozpočtu, abychom také naši část ručili. Já si myslím, že si členské státy musejí půjčovat na finančním trhu. My přece nemůžeme za to, že ty země nehospodařily posledních dvacet let moc dobře,“ pokračoval v kanonádě.

Podle projednávaných plánů by měla Česká republika garantovat 1,57 procenta z předpokládané půjčky, což je asi 317 miliard korun, asi 30 tisíc korun na každého českého občana. A s tím Babiš zásadně nesouhlasí.

V rámci tohoto plánu nám EU nabízí 518 miliard, ale za podmínky, že si půjčíme s EU 290 miliard. „Ale já si nechci půjčovat, ať si každý půjčí, kde chce. Ale té eurozóně nechtějí na finančních trzích půjčovat. Proto dělají to, co dělají. A média už tady spustila strašnou kampaň, jak jsem nesolidární,“ rozčiloval se předseda vlády.

Poté si vzal k ruce článek Hospodářských novin s titulkem „Babiš a Orbán společně proti Bruselu: Česko a Maďarsko jako jediné rovnou odmítly plán Evropské komise na oživení ekonomiky“.

A nešetřil ostrými slovy.

„Tohle je sprostá lež, Bakalova sekta,“ vybouchl nad titulkem. Pravdou podle Babiše je, že proti plánu na koronavirovou pomoc jsou kromě Česka země jako Finsko, Švédsko nebo Nizozemí a Dánsko.

Babiš má za to, že finanční pomoc spojená s koronavirem by se měla rozdělovat až poté, kdy bude jasné, jak koronavirus zasáhl jednotlivé ekonomiky EU. „Proč se ten klíč teď mění a šije se to na míru některým. Já jsem tady pro české důchodce, pro české zaměstnance i pro české obce, které dostávají peníze z Evropy,“ zopakoval Babiš znovu s tím, že se EU zadluží zbytečně.

Nakonec se ještě jednou vrátil k myšlence rozdělování peněz podle nezaměstnanosti v jednotlivých členských státech za posledních pět let.

„My jsme úspěšní a teď za to máme pykat? Ty bohaté země mají před námi náskok. Oni neměli 40 let komunisty, jako jsme měli my. Kdybychom jeli po roce 1948 tak, jak jsme jeli před druhou světovou válkou, tak bychom určitě patřili mezi nejbohatší země Evropy i světa. O tom jsem přesvědčen,“ rýpl si nakonec do komunistů, o které dnes opírá svou vládu.

