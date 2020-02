Babiš chce ředitelem ČT tohoto muže, ukázal Zdeněk Šarapatka

reklama

Novinář Čestmír Strakatý v Reflexu vytáhl na Šarapatku jeho příspěvek ze sociálních sítí, kde napsal, že smrt je popleta, protože dobří lidé opouštějí tento svět. Připojil k tomu fotku Jaroslava Kubery, který v tu chvíli stál po boku prezidenta Miloše Zemana. A Šarapatka konstatoval, že na svém příspěvku nechce nic měnit, protože nemá čeho litovat, byť se může zdát, že nepřímo naznačoval, že by bylo lépe, kdyby tento svět 20. ledna 2020 neopustil Kubera, ale někdo jiný.

„Nelituji toho. Já si myslím, že není čeho litovat,“ uvedl Šarapatka. Uznal, že si za svůj příspěvek vyslechl kritická slova, ale jedním dechem dodal, že přišly i pozitivní ohlasy. Zdůraznil také, že měl bývalého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu velmi rád, vážil si ho a litoval jeho odchodu na onen svět.

Šarapatkův výrok sice mohl budit dojem, že přál smrt Zemanovi, ale on to důrazně odmítl. Půjčil si k tomu parafrázi samotného prezidenta. „Jenom idiot by přál panu prezidentu Zemanovi smrt,“ pravil Šarapatka v narážce na Zemanovu větu, že jen idiot nemění názory.

„On sám pro ni dělá úplně všechno, co může. Je to člověk, který holduje alkoholu. Je to člověk, který současně – podle lékařské zprávy, která byla uveřejněna – kombinuje alkohol s psychofarmaky. Je to člověk, který nikdy neholdoval pohybu,“ šil do Miloše Zemana Šarapatka s dovětkem, že u prezidenta sleduje také projevy zlé mysli.

Zdůraznil, že současného prezidenta dobře zná, protože s ním nějaký čas spolupracoval ještě v době, kdy byl předsedou vlády, tedy na přelomu tisíciletí. Nepochybuje o tom, že Zeman chce opustit Hrad až při státním pohřbu na lafetě. „Je to pravda, pane Strakatý,“ konstatoval na rovinu.

Bez obalu také řekl, že se neomluví. „Rozhodně ne. Já opravdu nemám za co se omlouvat,“ snažil se uzavřít toto téma. Pokud se někomu komentář nelíbil, má na to podle Šarapatky svaté právo, ale on jako svobodný člověk má právo říkat, co se mu zlíbí, pokud tím neporušuje zákon. Tak to v demokracii chodí.

Pokud ho někdo kritizuje za ilustrační fotku, u které zalitoval skonu Jaroslava Kubery, má si prý napřed zamést před vlastním prahem. Narážel např. na poslance hnutí ANO Martina Kolovratníka, kterému doporučil, aby se nezabýval Šarapatkou a podíval se na to, jak se i vůči novinářům chová jeho stranický šéf a momentálně premiér Andrej Babiš.

„O hulvátství se nebudeme bavit, tam si mohou nastavit zrcadlo u vlastního pana předsedy. Jeho hulvátství mohu ilustrovat dnes a denně. To ostatně vidíme, jak zachází se zaměstnanci České televize, s jejími redaktory, co jim říká, jakou to má validitu, jakou to má úroveň,“ udeřil na Babiše a jeho „pohůnky“, jak nazval členy hnutí ANO.

Šarapatka se domnívá, že poslanec Kolovratník, a především poslankyně Barbora Kořanová se snaží dostat veřejnoprávní média do sféry vlivu svého šéfa Andreje Babiše. Podle Šarapatky na tom spolupracují se členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadimem Petrovem. „Tam jde o tak úzkou spolupráci a o jednoznačný plán, aby pan Vadim Petrov, až Radu ČT ovládne hnutí ANO, což se nepochybně stane se současnou hlasovací mašinérií, tak aby pan Vadim Petrov nahradil současného generálního ředitele ČT Petra Dvořáka ve funkci,“ nastínil, jak vidí plán Babišových „pohůnků“. Důkazy pro svou konstrukci prý nemá, ale pevně věří, že se hnutí ANO snaží právě o toto.

Martinu Kolovratníkovi přičetl k tíži, že neměl problém s tím, že se členem Rady ČTK stal publicista Petr Žantovský. Kolovratníkovi se prý líbí Žantovského provokativní názory a Šarapatka má za to, že sousloví „provokativní názory“ neznamená nic jiného než proruské a protiunijní názory.

Členům hnutí ANO tím dal proti sobě munici, je si toho prý vědom, ale těžkou hlavu si z toho nedělá. „Já nejsem takový posera, abych se bál cokoliv napsat na sociální sítě.“

Šarapatka nepochybuje o tom, že Babiš a jeho sněmovní mašinérie vyvíjí tlak na ČT. „Vy si myslíte, že to není tlak, když o někom řeknete, že je to ‚zkorumpovaná pakáž‘, a je to vynikající reportér Marek Wollner?“ narážel Šarapatka na jeden z Babišových útoků proti Reportérům ČT, jejichž tváří je právě Marek Wollner. „Když je ‚zkorumpovaná pakáž‘ Nora Fridrichová a další a další. Vždyť je to tlak sám o sobě. Jak já říkám, poznej svého nepřítele, a proto čtu i ty alternativní weby, jako jsou různé Sputniky, Parlamentní listy a podobně. To jsou soustavné útoky, které byly na začátku iniciovány tou nevolí předsedy vlády,“ pravil Šarapatka.

Šarapatka uznal, že si ČT zaslouží kritiku, sám je prý k práci ČT kritický na jednáních Rady ČT a vidí celou řadu chyb, ale ty nevycházejí od lidí jako Marek Wollner nebo Nora Fridrichová. Kriticky se staví např. k pořadu Máte slovo Michaely Jílkové a nehodlá mlčet, ani když se svou kritikou neuspěl.

Když se rozhovor blížil k závěru, Šarapatka prozradil, že občas sleduje rozhovory Luboše Xavera Veselého s hosty a na základě těchto rozhovorů si na něj udělal názor. „Já mám Luboše Xavera Veselého, vlastním jménem Lubomíra Veselého, za servilního novináře.

Nakonec konstatoval, že může být z Rady ČT odvolán a že Sputnik, ParlamentníListy.cz či Miloš Zeman z toho pravděpodobně budou mít radost. Osobně se ale domnívá, že v tomto sporu nejde o něj, ale o snahu zachovat nezávislost ČT na jedné straně a na straně druhé ČT ovládnout, o což se podle Šarapatky snaží právě ANO.

