Babiš kritizuje Fialu? Přesně to si Kreml přeje, spustil politolog v DVTV

„Co se týče těch základních příběhů nebo informací, které produkují nejčastěji, tak jsou to zejména informace relativizující nutnost pomáhat Ukrajině, relativizující úlohy nebo role jednotlivých aktérů, to znamená, že když to zobecním: Vladimir Putin neměl jinou možnost než zaútočit na Ukrajinu, tu válku vyprovokovalo NATO a Západ, Ukrajinci jsou fašisté a česká vláda je vlastně vlastizrádná, protože pomáhá Ukrajincům,“ dodal Gregor.

„Výrazně více prostoru dostávají ty konsekvence, následky té války, to znamená, ať už uprchlíci přijíždějící někam, ať už třeba různé, nebojím se říct, koncentrační tábory v Rusku a tak dále a tohle jsou věci, které reflektují i ty dezinformace podobně jako seriózní média, byť samozřejmě v úplně jiné kvalitě informací, které podávají,“ podotkl.

„To, co můžeme teď vidět, tak ruská propaganda se velice zdiskreditovala na Západě, v Evropě a v Americe. Můžeme tady vidět dva trendy, které jsou s tím spojeny. První z nich je přesun z hlavního zájmu té propagandy na Afriku a řekněme Blízký východ, kde historicky panuje velká nedůvěra k Západu, ať už kvůli kolonialismu nebo válkám, které tam proběhly, a tím pádem ruská propaganda tam má velice živnou půdu pro to, aby tam šířila to svoje vidění světa, a tím pádem tam třeba rekrutovala žoldáky paradoxně z řad radikálních muslimů,“ dodal.

„Druhá úroveň, kterou můžeme vidět třeba u nás, je, že ty nejtvrdší, nejvíce manipulativní propagandistické příběhy nemají takovou pozornost, nejsou tak úspěšné, ale více se prosazuje nějaká relativizace, nějaké nastavení hodnot, v tomhletom případě možná nehodnot, které ta společnost prožívá, a třeba názorových vůdců tohoto vidění světa. Když bych to měl říct na příkladu, zatímco třeba před několika měsíci až roky byl nejviditelnějším zastáncem nějakého politického přístupu, který byl po chuti Kremlu a Vladimira Putina, Miloš Zeman, prezident, tak dneska je Miloš Zeman spíše nebo drží tu kritickou linii k Vladimiru Putinovi, ale velice opatrně začíná měnit svoji pozici Andrej Babiš, který byl vždy spíše neutrální, ale jeho pozice jsou nyní přesně to, co si Kreml může přát, a to je kritika vlády za dodávání zbraní, za pomoc, nějaká relativizace toho, co se děje na Ukrajině a podobně. Takže my můžeme vidět posun nejenom v tom, že tu nemáme tak výrazné nejtvrdší lži, co se týče nějaké propagandy, ale je to spíše souboj už nějaký hodnotový, kdy nejsilnější politik opoziční vlastně kritizuje vládu za to, že pomáhá, že už dávno měla přestat pomáhat, že vlastně se nic neděje na Ukrajině,“ míní Gregor.

„Řada zástupců nejen SPD, ale i ANO říká, že válka na Ukrajině buď neprobíhá, nebo neprobíhá všude, jen několik minut předtím, než dopadnou další rakety třeba na Lvov, na západní hranice Ukrajiny s členskými státy EU a NATO. Takže to si myslím, že je ten posun a toho jsme svědky,“ dodal Gregor.

Ukrajina podle jeho slov byla dlouhodobě problematickou zemí, zejména co se týče korupce. „Rozhodně to nebyla žádná výstavní skříň demokracie nebo protikorupčního snažení, v tomhle Ukrajina měla obrovské problémy, to rozhodně nemůžeme popírat, na druhou stranu je zase dost alibistické tvrdit, že na Ukrajině byla a je korupce, a proto je nechme, ať je velký medvěd požere. To, že je v nějaké zemi problém korupce, ještě přece neznamená, že jiná země má právo ji napadnout a masakrovat nevinné lidi a páchat válečné zločiny. Tady bychom mohli pak říct, nebo pro diváky řečnická otázka: jak by se jim líbilo, kdyby někdo napadl Českou republiku – a západní země by řekly, tak v České republice je moc korupce, mají tam bývalého premiéra, který je obžalován trestně, prezidenta, který dlouhé roky hlásal ruskou propagandu, tak je nechme, ať si to vyřeší sami. To přece není legitimní důvod, aby kdokoliv byl agresorem a napadal nezávislou zemi,“ míní.

