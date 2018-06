Babiš mi oznámil, že končím, řekla novinářům Šlechtová

Ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) neusedne v příští vládě. Premiér Andrej Babiš (ANO) ji do svého druhého kabinetu nenavrhne. Šlechtová to po dnešní schůzce s předsedou vlády sdělila ČTK. O tom, že Šlechtová nebude v menšinovém kabinetu hnutí ANO a ČSSD, který mají podporovat komunisté, média v posledních týdnech spekulovala.

„Sdělil mi (Andrej Babiš) dnes v 07:00 ráno, že mě nenavrhne do další vlády," napsala ministryně ČTK. Později uvedla, že Babiš jí své rozhodnutí nijak nezdůvodnil. „Prostě mi řekl, že nebudu součástí jeho návrhu do druhé vlády," poznamenala.

Před schůzí vlády novinářům řekla, že se jí Babiš ptal na různé armádní zakázky včetně nákupu mobilních radarů. „Takže tam může být samozřejmě souvislost se zbrojními zakázkami i zbrojními firmami v České republice," poznamenala Šlechtová.

Připravovaný nákup radarů za 3,5 miliardy korun z Izraele nechala ministryně prověřit svou inspekcí a poznatky poté předala Vojenské policii. Hovořila o extrémně závažných pochybeních. Prověřit nechala i další zakázky, například nákup nových víceúčelových vrtulníků. Kritici poukazovali na zdržení důležitých zbrojních zakázek. „Snažila jsem se všechno zadávat transparentně, čistě, rozplétala jsem na ministerstvu obrany spoustu klientelistických sítí," prohlásila dnes Šlechtová.

Již dříve novinářům řekla, že by chtěla jako ministryně pokračovat. Musela ale čelit kritice kvůli tomu, že například ještě jako ministryně pro místní rozvoj používala na letišti VIP služby. Označila to za hon a za kampaň, kterou proti ní vede deník patřící do svěřenského fondu předsedy Babiše.

O své dalším působení dnes nechtěla Šlechtová mluvit. Řekla, že představu o své budoucnosti má, médiím ji ale nesdělila. Nyní začne vyklízet svou kancelář.

Šlechtová před příchodem na ministerstvo obrany působila jako ministryně pro místní rozvoj. Ve své politické kariéře se mohla opřít o přízeň prezidenta Miloše Zemana. Ten ji ale v poslední době kritizoval v souvislosti s českým postojem v kauze otravy jedem novičok.

autor: mp