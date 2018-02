Babiš nabízí: Okamuro, vykašli se na referendum o EU a můžeme spolu jednat o vládě

V minulých dnech totiž Babiš uváděl, že chce domluvu s ČSSD a komunisty a s lídrem SPD Tomio Okamurou jednat již nechce, nyní vypadá, že je situace opět jiná.

Anketa O koho by měl Babiš opřít svou vládu? Ať už jakkoliv ČSSD, KSČM 2% SPD, KSČM 94% ODS 0% ČSSD, KDU-ČSL 3% jiná varianta 1% hlasovalo: 2913 lidí

Babiš v rozhovoru pro MF Dnes sice pochválil nové vedení ČSSD, zároveň ale řekl, že to neznamená, že se s ním domluví. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ uvedl Babiš.

Ten zároveň stále hovoří o tom, že by raději pokračoval v menšinové vládě a že o účast ČSSD v ní tolik nestojí. Rád by se stranou domluvil jen na toleranci. Zároveň odmítá i to, že by hnutí ANO nominovalo jiného premiéra než jeho samého, ČSSD přitom na sjezdu dala podmínku, že by v kabinetu neměl být trestně stíhaný člověk. ČSSD zároveň trvá na podmínce, že členem kabinetu nesmí být právě Okamurova SPD.

S hnutím SPD přitom Babiš nevylučuje jednání. Stačilo by, aby se Svoboda a přímá demokracie vzdala myšlenky na uspořádání referenda o vystoupení z Evropské unie či NATO. „Pokud by na tom netrvali, můžeme se bavit dál,“ nechal se slyšet Babiš. A Okamura již kontruje, že strana je připravena udělat kompromis.

Psali jsme: Premiér Babiš: Mohly by se zavést mistrovské zkoušky Živý Zlín probouzí ulice, náměstí i parky Babiš se sejde s Hamáčkem, Zeman přijme Filipa a Okamuru Návrh zákona „Stop Sorosovi“ proti jedincům a neziskovkám podporujícím migraci! V Maďarsku přitvrzují a z Evropy už zní křik

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef