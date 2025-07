„Ne, prosím, ne.“ Viděli Evu Holubovou v Kauflandu

Ani Česko neuniklo trendu, kdy slavní herci propagují velké obchodní řetězce. Jiřina Bohdalová se proslavila jednak hlasem Bédy Trávníčka, ale také kroužkováním v letácích Penny Marketu. Kaufland nově vsadil na další známou herečku. A to Evu Holubovou, která má být ironickou „babičkovskou ikonou“.

„A hlavně, udělat nonšalantní selfie z nákupu,“ zakončila herečka Holubová video vyšpulenou pusou do kamery.

Přechozí videa s Holubovou měla přes 1,5 milionu zhlédnutí, to nejaktuálnější ale zatím jen 68 tisíc. V komentářích se také čas od času ozývá, že Holubová, velice mírně řečeno, nebyla šťastná volba. „Ne, prosím, to si nemohl Kaufland vybrat někoho jiného? Mám úplně po náladě,“ ozvalo se například. „Jako herečku jsem ji měl rád, ale co začala s řitním alpinismem šaškovi z Hradu, tak u mě klesla,“ svěřil se další uživatel sociální sítě.

Na Instagramu, kam herečka většinou dává své úvahy, se svou tvorbou pro Kaufland nechlubí. Tam naopak sdílí své názory, například že „Trump je sr*č a Zelenskyj hrdina“, že lidé mají volit STAN nebo své vzpomínky na Václava a Olgu Havlovy.

Holubová se také velice zajímá o ekologii, což dala najevo například když její syn Adam Holub na kandidátce hnutí STAN kandidoval do europarlamentu. „Aby bylo jasno, já vůbec netvrdím, že se dnes chováme k přírodě a k planetě správně, ale není správné to házet na EU, neb odtud to nepochází“, zastala se herečka Evropské unie a ukázala prstem na ty, kteří podle ní mohou za zničené ovzduší a podobné věci – USA, Rusko, Japonci, Čína a další by si podle Holubové těžko od EU nechali něco nařizovat.

A velice věří v mládí v politice. „Jsou tu nové generace, pojďme s nadšením vypráskat všechny vypráskané politiky. Vy mladí a chytří nahraďte všechny politické kreatury, které tam nalezly po listopadu a vůbec neví, jak se u nás žije. Vymeťte i lobbisty, prospěcháře, neschopné žvanily a pak vláda věcí tvých se k tobě navrátí, ó lide český,“ vyzvala v roce 2023.

K videím pro Kaufland se pro ParlamentníListy.cz vyjádřila komentátorka a moderátorka Karolína Stonjeková. „Krása sociálních sítí spočívá v tom, že zbavuje lidi zábran. Prakticky nikdo už se dnes nebojí ze sebe na TikToku udělat naprostého trotla,“ glosovala.

Ale má za to, že herečka je pro šaškování v obchodu lepší než jiní. „Na druhou stranu, Eva Holubová je skvělá komediální herečka, takže u ní se takové křepčení po obchoďáku dá pochopit lépe, než když při nákupu Nutelly podobným způsobem křepčil premiér Fiala – aby vzápětí dodal, že vrátil Česku respekt v zahraničí.“

Svůj pohled pro ParlamentníListy.cz nabídl i bývalý mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. „Je to prostě fajn. Eva Holubová se konečně objevuje i v jiné roli, než glosátorka vážné politiky. Herečka v obchodním řetězci a s humorem, proč ne! Tahle země potřebuje odlehčit, ať neztratíme pověstný český smysl pro humor,“ soudí Ovčáček.