O2 zase nešel internet. Odborník slyšel radu zákazníkům a začal se smát

„Dnes ráno výpadek internetu O2. O2 technik mlčí. Na linku O2 se dovolat je zázrak a nakonec se ozve nějaká blbá umělá inteligence s radami k ničemu. Naštvali mě už se zavedením Oneplay, kdy mi zdražili internet o 100.-Kč měsíčně. Takže se to začíná kumulovat,“ postěžoval si zákazník z Českého Dubu.

„Internet, volání a odesílání SMS tady nefunguje už rok, chtělo by to tady posilovač na všechno,“ napsal zákazník Denis z obce Lubě v Jihomoravském kraji.

Nynější problémy začaly podle některých zákazníků už o víkendu. Dnes ráno, přibližně mezi druhou a sedmou hodinou ranní, ale počet stížností na nefunkční internet strmě vzrostl. Jak je patrné z přibývajících stížností, problémy na některých místech přetrvávají.

Na sociální síti Facebook vznikly tři skupiny, které sdružují naštvané zákazníky operátora. Ve skupinách Nespokojení zákazníci O2, O2tv - už zase!!! Taky vám neustále nefunguje O2 tv? a O2 CZ nespokojení zákazníci je dohromady skoro 18 tisíc členů. Operátor má v poslední době problém se stálostí služeb opakovaně. Kromě masivního výpadku internetu na konci května se stal terčem nevraživosti i kvůli nově zaváděné službě Oneplay, která pro mnohé zákazníky znamená vyšší faktury. Psali jsme: „Chci mluvit s operátorem.“ „Ne.“ Skandál u O2 se stupňuje

Na svých internetových stránkách O2 radí, jak postupovat, když vám nefunguje jejich internet. Jedním z řešení je zavolat na infolinku. O problémech, které to s sebou nese třeba pro seniory, ale zdaleka ne pouze pro ně, jsme už psali. Druhou možností je nahlásit poruchu přes internet v mobilní samoobsluze Moje O2. To může fungovat v případě, že se váš technický problém týká telefonování. Pokud ale řešíte výpadek internetu, těžko to bude probíhat přes internetovou službu.

Server PrahaIN koncem června zveřejnil svědectví několika bývalých zaměstnanců O2, kteří popsali praktiky ve firmě. Zaměstnanci museli získávat k nízké základní mzdě co nejvíc na provizích. Zákazníkům měli vždy nabízet nejdražší tarify. „Případy, kdy přijde starší člověk s tlačítkovým telefonem a odchází s tarifem za dva tisíce, s voláním do zahraničí a neomezenými daty, prý nejsou výjimkou,“ popisuje server PrahaIN.

ParlamentníListy.cz oslovily se žádostí o reakci na kvalitu služeb společnosti O2 ekonoma Vladimíra Pikoru ze společnosti Pikora Invest, nestranického kandidáta do Sněmovny v barvách Motoristů. „Všechno to je umožněné tím, že ty společnosti nejsou vystaveny velkému tlaku konkurence a nemusí tak investovat do toho, aby byly levnější, lepší, a aby byl zákazník spokojenější. Všechno může končit vyšším ziskem, který odvádějí mateřským společnostem,“ uvedl a vyjádřil osobní nespokojenost se stavem telekomunikačního trhu v České republice. Současná nabídka mobilních operátorů je podle něj nedostatečná jak cenově, tak kvalitativně. Řešení je nasnadě: „Potřebovali bychom tady víc operátorů. Bez toho se asi nepohneme.“

Pikora se pozastavil i nad tím, že zákazníci jsou i operátorem v případě problémů odkazováni kromě infolinky s robotickým asistentem i na internetovou samoobsluhu O2. V té ale bez funkčního internetu svůj problém těžko nahlásí. Vladimíra Pikoru to rozesmálo: „Je to vtipné. Asi to mysleli tak, že se přihlásíte přes nějakého jiného operátora. Je to Kocourkov, tohle běžně řeší konkurence.“

