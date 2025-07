Zneuctěný Karel Šíp si počká. Ale kauza se hýbe dál

„Podle mě sláva nemá rovnítko s ctností. Tady jde o zápis do Knihy cti a ne do knihy známosti,“ řekl ParlamentnímListům.cz radní městské části Praha 3 Jan Bartko z Pirátů. Stalo se tak při nedávném setkání s novináři v legendární hospůdce na Parukářce, která byla konečně zkolaudována…

Poslední slovo

Po posezení s novináři, jehož hlavním cílem bylo představit Exkremena, jakéhosi netradičního akčního hrdinu, který by měl na Trojce bojovat se psími výkaly, zapůsobil dotaz reportéra ParlamentníchListů.cz ohledně baviče a moderátora Karla Šípa jako blesk z čistého nebe. „Jelikož se mí kolegové v kulturní komisi zdrželi hlasování, tak bych je podpořil a také bych se zdržel,“ řekl ještě Bartko. Tak sdělil jiným způsobem, že se zapsáním Šípa do Knihy cti nesouhlasí.

„Na Praze 3 máme proces takový, že pokud má někdo návrh na zápis do Knihy cti, tak ho předloží se zdůvodněním kulturní komisi. Ta je poradním orgánem rady. Projednala to, ale neschválila. Nicméně rozhodující slovo má rada městské části,“ sdělil ParlamentnímListům.cz tamní starosta Michal Vronský z TOP 09 a dodal: „Radní Křeček, který byl iniciátorem návrhu, věc předložil zmíněné kulturní komisi ve standardním procesu. Na zastupitelstvu však říkal, že i přes to, že to kulturní komise neschválila, věc předloží radě městské části. Teď má dovolenou, takže se o tom ještě jednat bude. No, a poslední slovo bude mít rada.“

Fotogalerie: - Exkreman

Starosta následně prohlásil, že proti zapsání Karla Šípa jako všeobecně známého člověka a dlouhodobého občana Prahy 3 do tamní Knihy cti nemá námitek. Podobně se vyjádřil i další radní z TOP 09 Robert Pecka, když řekl: „Já ho také rád podpořím a nemám s tím problém. Je to jeden ze známějších obyvatel Prahy 3, který se k tomu hrdě hlásí.“

Zneuctěný Šíp?

Bavič, textař, herec a moderátor Karel Šíp oslavil na začátku června osmdesáté narozeniny. Návrh na jeho zapsání do Knihy cti Prahy 3 předložil radní pro kulturu Pavel Křeček ze STAN a zdůvodnil to tím, že je dlouholetý televizní moderátor a autor mnoha slavných textů pro Karla Gotta i další televizní interprety s Prahou 3 celoživotně spojen, umělecky aktivní už tam byl i jeho tatínek a navíc slaví výše zmíněné životní jubileum.

Předsedkyně kulturní komise a nominantka Zelených Anna Provazník Gümplová se však podivila, proč má být do Knihy cti zapsáno moderování estrád, tím spíše, když probíhalo i v normalizační Československé televizi. Usnesení ve znění „Komise doporučuje radě městské části schválit zápis Karla Šípa do Knihy cti městské části Praha 3 za celoživotní tvůrčí přínos v oblasti kultury u příležitosti významného životního jubilea“ následně nebylo schváleno.

Návrhy na zápis do Knihy cti podává veřejnost, případně zastupitelé. V minulých měsících do knihy městské části, jejíž nejpodstatnější část tvoří rázovitý Žižkov, přibyli třeba historik Petr Čornej nebo architekt Václav Aulický, který se podílel na výtvarném ztvárnění místního ikonického televizního vysílače. V listopadu 2023 byla do knihy in memoriam svým manželem podepsána novinářka a někdejší disidentka Petruška Šustrová za „statečný postoj k životu, ke spravedlnosti, k lidským právům a neustávající pomoc všem ostatním“.

Na dotaz ParlamentníchListů.cz samotný Karel Šíp doposud nereagoval.