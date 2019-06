Babiš nad hrozbami ČSSD: Myslím, že neodejdou

Ve vládní koalici to jiskří. Zatímco šéf ČSSD Jan Hamáček tvrdí, že z vlády musí zmizet ministr kultury Antonín Staněk, který se podle řady umělců proslavil jako ten snad nejméně kompetentní šéf resortu, prezident Miloš Zeman Staňka odvolat odmítá. Prozatím. Tvrdí, že by se chtěl pokusit Staňka s Hamáčkem usmířit.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hamáček místo pokusu o usmíření hrozil Zemanovi kompetenční žalobou, která určí, zda prezident Staňka musí odvolat a pokud ano, tak kdy. Jenže kompetenční žalobu může podat jen předseda vlády, a Andrej Babiš se k tomu, aby se obrátil na soud, příliš nemá.

Ve vyjádření pro Českou televizi poznamenal, že podle jeho názoru nejsme na pokraji ústavní krize, jak tvrdí Hamáček.

„Já jsem s panem předsedou (Hamáčkem) v kontaktu. Už včera jsem byl de facto u toho telefonátu s panem prezidentem a dneska jsme si psali, zítra se setkáme,“ řekl Babiš České televizi už ve čtvrtek večer. „Určitě se domluvíme, já chci aktivně hledat řešení. Žaloba to nevyřeší, to by bylo špatně. Neumím si představit, že bych podával žalobu, to by nebylo dobré. Já se budu snažit najít dobré řešení pro všechny,“ zdůraznil Babiš.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„My bychom měli zklidňovat situaci. Blíží se dovolené a lidi chtějí mít klid. Já chápu, že média potřebují ten konflikt, ale já nemám rád ty konflikty,“ pokračoval premiér.

Ze sociální demokracie však stále častěji zaznívají hlasy, že pokud ČSSD není schopna ve vládě prosadit ani to, kdo má jejím jménem vykonávat práci některého z členů vlády, tak vlastně nemá smysl v takové vládě vůbec být.

Babiš však věří, že ČSSD z vlády neodejde. „Já myslím, že oni neodejdou. Myslím, že pan Hamáček zachránil ČSSD, že šel do vlády. V rámci sociální demokracie jsou lidé, kteří mu nepřejí, kteří si myslí, že udělal chybu. Naopak, já si myslím, že ČSSD zachránil. A znovu opakuju, že udělám všechno pro to, abych to vyřešil,“ slíbil Babiš.

Psali jsme: Chcete násilí? Ukecali jsme ho za 15 minut, uzemnil Babiš Milion chvilek. Spiknutí Pirátů a EU. A nakonec: „Ty herci řikaj, no ty voliči Babiše, to sou takový divný, jednoduchý...” Vy jste s tím Prchalem vážně v jedný rodině? A to se vídáte? Takto přeje filmař Klusák „švagrovi“ k narozeninám. Prchal je zločinec, přidala od Šafra Hovorková Okamura nabízí Babišovi vládu odborníků. Jinak prý upadne země do chaosu Právník žádá: Stanovte Zemanovi jasné hranice. Klidně i žalobou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp