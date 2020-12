Babiš nebude rád: Zákulisní hráč píše knihu. Řekne vše

„Ty už jen jdi maximálně tak do prdelky i s celou tou svojí partou,“ vzkazuje premiérovi Andreji Babišovi (ANO) známý marketingový expert Jakub Horák. „Tenhle mrdník, co tu panuje, teď už brzy odtáhne a v naší zemi bude existovat moderní západoevropská vláda, kde se sice budeme dohadovat o důležitosti feminismu a podobných nesmyslů, ale minimálně se o řízení státu budeme moci bavit s lidmi, ke kterým máme nějakou fundamentální důvěru, co se integrity osobnosti týče, a ne s nějakým kašparem,“ doufá autor volební strategie Pirátů. Na Babiše se chystá vytáhnout informace z jejich společné schůzky v roce 2011. „Bude to velmi výživné čtení, to mi věřte,“ nastínil.

reklama

Anketa Pojedete na Vánoce k příbuzným? Ano 41% Ne 54% Ještě nevím 5% hlasovalo: 10720 lidí

„Tenhle nesmysl jsem se snažil pochopit, ale nepochopil jsem ho, chápou to jedině epidemiologové, proto to zítra na vládě zrušíme,“ uhodil dnes Babiš ve svém hlášení „Čau lidi“ do vlastních ministrů, kteří nařízení vlády hájili. Těmi byl ministr obchodu, průmyslu a dopravy Karel Havlíček, ale především též ministr zdravotnictví Jan Blatný. Psali jsme: Piráti se radují z mrtvých na covid! Babiš se s tím nemazal

Marketingový expert se Babišovou palbou do vlastních řad již natolik vytočil, že oznámil, že nás čeká zveřejnění jeho komunikace s Babišem v roce 2011. „Tahle poslední křivost a totální neschopnost vlády řídit pod rukama se rozpadající stát mě naštvala tak, že jsem se rozhodl, že během svátků napíšu knížku ‚Jak dostat Piráty do vlády‘ a tam pravdivě popíšu nejen celou volební pirátskou kampaň 2017, ale i věci, které tomu předcházely, včetně mé velmi naivní komunikace s Andrejem Babišem v roce 2011, kdy mi jeden jeho spolupracovník namluvil, že to je dobrý člověk, co chce změnit věci k lepšímu, a já mu na 14 dní uvěřil, do té doby, než mi kamarád z Respektu prozradil, že ten chlápek podepsal spolupráci s StB a nic dobrého od něj čekat nelze. A bude to velmi výživné čtení, to mi věřte,“ nastínil autor strategie Pirátů do minulých parlamentních voleb. Poznamenal, že to myslí natolik vážně, že si dává odpočinek i od sociálních sítí. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A na závěr Horák utnul netradičním přáním pohodových svátků: „Přeju všem hezké svátky naplněné buď pohodou, nebo nějakou užitečnou činností, ale především vírou, že tenhle mrdník, co tu panuje teď, už brzy odtáhne a v naší zemi bude existovat moderní západoevropská vláda, kde se sice budeme dohadovat o důležitosti feminismu a podobných nesmyslů, ale minimálně se o řízení státu budeme moci bavit s lidmi, ke kterým máme nějakou fundamentální důvěru, co se integrity osobnosti týče, a ne s nějakým kašparem, který sleduje jen svoje zájmy a každý týden vyleze na obrazovku počítače nebo televize a vykládá, co se mu zrovna momentálně hodí do krámu.“

Psali jsme: Násilí? Už to nezavřete, bude zle. Babiš, Hamáček a Blatný se mohou bát Masakry ve Francii: Islám nechceme? Jste fašisti, psal jsem. Ach jo Demisi! Je zle Vlivný Čech: Panika kolem covidu. A pak zjistíte, že nikomu nic není. Ale je to vážné, mám info

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.