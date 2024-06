Babiš odchází od liberálů. Chtějí integrovat EU, posilovat Brusel, vysvětlil

Babiš už počátkem týdne komentoval setrvání hnutí ANO ve frakci liberalistů Renew Europe. Vstup do této liberální frakce byl prý dokonce historický omyl. „My jsme tam přišli omylem, tam nás dostal nejhorší vyjednávač Telička, ten nevyjednal vůbec nic a to byl největší životní omyl, že jsem ho vůbec potkal a že jsme tam šli,“ uvedl se smíchem Babiš.

„My tam programově nepatříme, ale vyjednáváme tam o silné posty, protože máme nejvíce poslanců ve straně ALDE, máme sedm. A v rámci Renew jsme druzí za Macronem, ten má tuším 12 křesel nebo kolik. Takže uvidíme, ale my musíme striktně dodržovat program, a pokud by vznikla nová frakce, tak uvidíme, jak to všechno dopadne,“ dodal Babiš.

V pátek už je jasno, vedení ANO se dohodlo, že liberální frakci opustí. „Renew a ALDE mají jiná stanoviska než hnutí ANO. Rozhodli jsme se z frakce Renew Europe i ALDE vystoupit,“ prohlásil Babiš podle informací serveru Idnes.cz.

„Pro hnutí ANO je naprosto zásadní, abychom plnili náš evropský program,“ uvedl Babiš s tím, že o odchodu z Renew Europe rozhodlo už ve čtvrtek večer předsednictvo ANO.

„My jsme šli do voleb, abychom skutečně bojovali proti ilegální migraci, abychom změnili Green Deal, který ničí náš průmysl, evropský průmysl a zemědělství a samozřejmě má negativní dopad na naše občany,“ vypočítal Babiš.

„Renew i ALDE chtějí integrovat EU do federace, posilovat Brusel, chtějí potlačit malé a střední členské státy Evropské unie, jejich identitu a kulturu, chtějí zrušit právo veta a zavést nadnárodní kandidátky do Evropského parlamentu. Ani Renew ani ALDE nejsou připraveny udělat dostatečnou revizi Green Dealu, jak my to máme v programu. Část této frakce chce dokonce přitvrdit v tom zeleném šílenství,“ prohlásil Babiš.

Do jaké frakce nakonec zamíří Babiš neprozradil, ale podle něj o sedm poslanců ANO bude zájem. „Aktuálně nemůžeme říci, v jaké frakci budeme. Myslím, že jsme bohatá nevěsta,“ uvedl šéf ANO, že rozhodnou příští dva týdny.

V žádné ze stávajících frakcí například není maďarská Fidesz Viktora Orbána, která před pár lety opustila kvůli názorovému odklonu lidoveckou frakci EPP a bezprizorní je také slovenský Smer Roberta Fica, jehož členství v socialistické frakci PES bylo loni ze stejných důvodů pozastaveno.