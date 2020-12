Babiš odmítl návrh Blatného na sledování mobilů nakažených: Je to nepřijatelné, pochybil

Premiér Andrej Babiš (ANO) nepodpoří změnu zákona o ochraně veřejného zdraví, jak ji navrhl šéf resortu zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Podle něj by vznikl nový centrální úřad Státní hygienické služby, který by mohl rozhodovat například o uzavírání obchodů. Vlnu kritiky vyvolal i fakt, že by získal pravomoci ke sledování mobilů občanů, kteří mají koronavirus, informují Novinky.cz.

reklama

„Ministerstvo zdravotnictví pochybilo. Některé věci v tom zákoně nemají co dělat. Jako například omezování osobní svobody jednotlivce nebo sledování občanů,“ reagoval premiér při čtvrtečních interpelacích na otázku lidovce Marka Výborného.

Nikdo z vlády podle premiéra tuto novelu nepodporuje. „Byla to chyba, nikdo nepřemýšlí totalitně. Takovéto úvahy jsou nepřijatelné. Ministr je tu nový, řeší covid,“ hájil premiér Blatného.

Na ustanovení sledování mobilu až tři týdny zpátky se kriticky v úterním pořadu Interview na ČT24 ozval i bývalý ministr zdravotnictví a poradce premiéra Roman Prymula. „Osobně si myslím, že legislativa by neměla stát na sledování pomocí mobilu, to je okrajová záležitost, a pokud by to mělo být chápáno takto, tak bych se bez toho obešel, nemusí to tam být. Parlament má právo to pozměňovacími návrhy upravit,“ sdělil, že cílem novely má být určitá centralizace.

„Je to věc, která je nesmírně citlivá, prosazování takových opatření nemá nikdy pozitivní zpětnou vazbu. Nepodařilo se to ani v Izraeli,“ uzavřel Prymula s tím, že legislativa by měla být hlavně taková, která by umožňovala elementární opatření i mimo nouzový stav.

Psali jsme: Vakcína na covid bolí. Nenormální. Expert vytáhl vážné věty Hraba (STAN): Blatného návrh na šmírování lidí je jako z Orwellova románu 1984 Blatný slibuje: Vakcína by mohla být na přelomu ledna a února. Čeká se na schválení Ministr Blatný: Hlavním problémem je obrovské množství poskytovatelů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.