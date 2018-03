Babiš s Filipem mluvili i o možném vyhoštění ruských diplomatů

Babiš, který před novináře nepředstoupil, bude jednat o případném vyhoštění ruských diplomatů v pondělí s ministrem zahraničí Martinem Stropnickým (ANO). „Výsledek je věcí vlády v demisi, nikoli vlády, kterou by KSČM podporovala,“ řekl Filip. Podotkl, že nechce dávat ultimáta. „Jestli tato vláda rozhodne jiným způsobem, tak doufáme, že příští vláda, kterou by tolerovala KSČM, by taková rozhodnutí bez souhlasu KSČM nedělala,“ dodal Filip.