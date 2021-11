Babiš se neuhlídal. Válek... Nemá názory, nikdo mu nerozumí. Síla

reklama

Hlavní zástupce anticovid týmu nastupující vlády míní, že by neočkovaní měli mít přístup po otestování ke službám i nadále. „Jsme přesvědčeni, že PCR test ručí po nějakou dobu za to, že nemůžeme ohrozit své příbuzné. Není to ale o tom, že já bych se nemohl nakazit, zvyšuji tím nicméně pravděpodobnost, že nenakazím své okolí,“ uvedl kandidát na ministra.



„Myslíme si, že je potřeba dávat společnost dohromady, ne ji rozdělovat. Je zbytečné kvůli něčemu, co chrání mé okolí, to takhle hrotit,“ uvedl.

Podle něj nejde o bavorský ani rakouský model, ale „o český model“. prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09

poslanec



ministr zdravotnictví v demisi

Vojtěch však nesouhlasí a na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády po dotazu novinářů uvedl, že je to Válkovo právo nesouhlasit s novými opatřenými. „Já jsem jasně seznámil, ostatně to není dneska poprvé, už v pátek jsem seznámil anticovid tým s těmito opatřeními, která jsme dnes schválili, oni se k tomu vyjádřili negativně v sobotu i dnes,“ podotkl s tím, že dnes mu prý nebylo jasné, co tým nastupující Fialovy vlády chce.



„Tam úplně nezazněla nějaká jasná linie, nějaká strategie z jejich strany, ale my jsme v tuto chvíli zodpovědní a myslím si, že je namístě tato opatření přijmout,“ doplnil.



Podle Vojtěcha se prý ukázalo jako správné rozhodnutí i předtím sporné ukončení úhrad testů, jelikož to přineslo větší zájem o očkování. „Taktéž to bylo poměrně výrazně kritizováno ze strany kolegů z anticovid týmu, takže zkrátka se na některých věcech neshodneme,“ vylíčil. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády v demisi

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) si nato vzal slovo s tím, že „pana Válka už nemá smysl komentovat“. „Například jeho výzvy. Říká: ‚Pojďme si všichni, kdo dostali výzvu, pro třetí dávku.‘ To je geniální návrh. To jsme fakt nevěděli. Nebo: ‚Chceme, aby vláda jasně stanovila povinnost nosit respirátory.‘ To už máme dávno! Takže je potřeba, aby se pan profesor aspoň trošku zorientoval,“ pustil se do kandidáta na budoucího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09).



„Budeme se rozhodovat bez ohledu na názory profesora Válka, který nemá žádné názory. Stále mluví, dává rozhovory, tiskové konference, nikdo mu nerozumí,“ zpražil ještě budoucího ministra Babiš.



