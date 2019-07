Babiš se neziskovce, která je podle něj zkorumpovaná, neomluvil. Takže její právníci píší žalobu

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyhověl předžalobní výzvě organizace Transparency International (TI), která od premiéra žádala omluvu za to, že o organizaci opakovaně mluvil jako o zkorumpované. Manažer fundraisingu a komunikace TI David Kotora dnes ČTK řekl, že nyní sepisují žalobu a jsou připraveni ji podat v průběhu příštího týdne. Transparency International dlouhodobě upozorňuje například na Babišův střet zájmů, kterým se zabývá Evropská komise a na podnět TI také Městský úřad v Černošicích.

Dodal, že nyní sepisují žalobu: „Limitu, který jsme mu vystavili, tedy sedm dní plus nějaká doba na doručení dopisu ze strany České pošty, tak nebylo vyhověno. Aktuálně sepisujeme žalobu a počítáme, že zkraje příštího týdne či v druhé polovině týdne bychom ji podali.“

Organizace v předžalobní výzvě uvedla, že Babišova slova znamenají závažný zásah do její pověsti. Po Babišovi vyžadovala dopis, v němž by se omluvil za „nepravdivé osočení“. Obdobný dopis adresovala Úřadu vlády, který by se podle představ Transparency International měl omluvit za premiéra jménem republiky.

„Během posledního roku jste opakovaně a často označil mého klienta za zkorumpovaného, a to různými způsoby,“ vyčítal v předžalobní výzvě Babišovi advokát Transparency International Pavel Uhl. „Můj klient je právnická osoba, která je součástí mezinárodní sítě podobných neziskových organizací, které bojují za transparentnost a s korupcí. U odborné i širší veřejnosti pak požívá značnou kredibilitu právě za svou důkladnost a nestrannost. Myšlenku, že by můj klient byl zkorumpovaný, jednoznačně odmítá,“ dodal.

Z výroční zprávy Transparency International za rok 2018 vyplývá, že náklady organizace činily 9,96 milionu korun, příjmy v podobě dotací, grantů či darů 10,22 milionu. Nejvíc peněz, téměř tři miliony, na projekty TI získala od Ministerstva zahraničí, další finance poskytly například resorty vnitra a práce a sociálních věcí.

Mezi zdroji jsou také Evropský úřad pro boj proti podvodům nebo International Visegrad Fund. Z darů získala TI zhruba dva miliony, polovinu od členů klubu TI a polovinu od dalších individuálních či firemních dárců.

Transparency International dlouhodobě upozorňuje například na Babišův střet zájmů, kterým se zabývá Evropská komise a na podnět TI také Městský úřad v Černošicích. Ten v lednu Babišovi za přestupek v podobě střetu zájmů uložil pokutu. Babiš se odvolal, případem se tak zabývali krajští úředníci. Ti koncem března rozhodnutí černošické radnice zrušili a věc vrátili k novému projednání.

