Babiš se před kamerami rozčílil: My ty lidi přesvědčujeme, aby dodržovali opatření. Nevím, jak už je všechny znásilnit. A ten ředitel nemocnice s trikem Čau lidi...

Hostem Markéty Fialové v první hodině Partie na televizi Prima byl předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Před kamerami chválil sebe i vládu, že podnikatelům poskytli pomoc rychle. Poté odhalil, zda se u něj projevily nějaké vedlejší účinky po očkování vakcínou firmy Pfizer a rozčílil se, že už neví, co má dělat s lidmi, kteří nedodržují vládní opatření. „Ale já nevím, jak vlastně všechny znásilnit,“ rozčiloval se premiér. Poté se vychválil. „My děláme skvělé věci a lidi to vidí.“

„Dobrý den a přeju hodně zdraví v novém roce. Něch je lepší, než ten minulý,“ poznamenal hned na úvod Babiš.

Hned poté zdůrazňoval, že se celá jeho vláda od března řídila názory odborníků. Problém byl podle něj v tom, že před druhou vlnou už se prý odborníci neshodli, jak nebezpečná může být. „Někteří odborníci říkali, že vir zeslábl,“ připomínal Babiš.

Ve druhé vlně prý už musela vláda hledat nějaký balanc mezi ochranou zdraví a ranami na ekonomiku. „Nikdo nečekal, že přijde ta druhá vlna v takovém rozsahu. Máme různé odborníky v Evropě, ale nikdo to nepredikoval. Teď už je jiná situace. My máme, díky Bohu, robustní zdravotní systém,“ uvedl Babiš.

V první vlně prý stát vydal asi 240 miliard korun a další finanční rány už si podle Babiše nemůžeme moc dovolit. Na začátku prý nebyl systém připraven na poskytnutí pomoci, ale na podzim už to bylo lepší. „Já myslím, že jsme reagovali rychle,“ pochválil sám sebe i svou vládu Babiš, který doufá, že od roku 2023 se ekonomická situace v EU i v Česku začne zlepšovat.

„Po očkování jsem měl teplotu asi 37,1 stupňů, ale šel jsem si na hodinu lehnout a pak už jsem byl v pohodě, měl jsem asi 36,6 stupňů,“ uvedl předseda vlády.

Poté udeřil na ředitele Nemocnice Jihlava Lukáše Veleva, který odstartoval očkování v Kraji Vysočina. Byl přitom oblečen do trička s nápisem „čau lidi, doufám, že se ho tento rok už zbavíme“, stálo na tričku v narážce na Babišovy nedělní promluvy k občanům.

Ředitel jihlavské nemocnice Lukáše Veleva (Instagram)

„On měl na sobě to antibabišovské tričko, tak ho neberte vážně. Poté prozradil, že celkově vláda objednala 15,9 milionů vakcín pro asi 9 milionů lidí, ale zatím je v Česku k dispozici jen vakcína společnosti Pfizeru. Pokud pan ředitel není schopen to zařídit pro své občany na Vysočině, tak je to jeho problém. To bylo politické gesto, ale teď by se neměla dělat politika. Izrael zvládá šest dávek, v USA zvládají šest dávek a pokud to pan ředitel nezvládá, no tak je mi to líto. Ale já myslím, že on to zvládá, ale dělá politiku,“ vypálil Babiš,

Prozradil také, že od 1. února občané dostanou možnost zaregistrovat se elektronicky k očkování, ale o tom, kdy nakonec přijdou na řadu, rozhodne zdravotní stav každého člověka. Lidé s rizikovými onemocněními půjdou na řadu dřív. Premiér ale nepředpokládá, že by si mohl každý vybrat, jestli chce vakcínu od Pfizeru nebo od společnosti Moderna nebo od jiných firem. Dostane takovou, jaká bude k dispozici.

Ale pan prezident Zeman možná dostane výjimku. Babiš prý neumí říct, zda si Miloš Zeman bude moct vakcínu vybrat. „Možná,“ krčil rameny Babiš.

V tuto chvíli prý neumí říct, kdy bude proočkována většina populace tak, abychom se mohli vrátit k normálnímu životu. „Já bych byl rád, kdybychom to stihli do konce září,“ uvedl Babiš.

„Bohužel, zkrátka Evropská komise má zpoždění a my jsme na nich závislí. Ale na druhé straně se to koupilo za nějakou cenu. Ono se hodně mluví o Izraeli a o tom, jak očkuje, ale oni možná koupili ten Pfizer za dvojnásobek proti EU. Jasně, že se asi udělaly nějaké chyby, ale kdo nedělá chyby,“ uvedl Babiš.

Babiš očekává, že až bude k dispozici vakcína od společnosti Astra Zeneca, praktičtí lékaři budou očkovat své pacienty v ordinacích. Prý k tomu budou dost motivováni.

„Všechny pojišťovny jim navýšily platbu za očkování z 220 korun na 268 korun, takže i ten pan ředitel z Jihlavy, který vykládá nesmysly, by měl vědět, že to je 268 korun navíc,“ rýpl si znovu Babiš do Lukáše Veleva.

Posléze lomil rukama, že už neví, co má dělat s lidmi, kteří nedodržují vládní opatření.

„Všichni to musí dodržovat. Ale my nejsme diktatura, my nejsme totalitární režim. Je to na nás všech. ale já nevím, jak vlastně všechny znásilnit. My ty lidi přesvědčujeme, ale na sítích se objevují různé nesmysly,“ rozčiloval se Babiš s tím, že lidé dodnes sdílí různá vyjádření molekulární genetičky Soni Pekové.

Většina Čechů je podle něj disciplinovaná, ale někteří lidé už toho zkrátka mají dost a nařízení obcházejí.

Ve druhé polovině rozhovoru se rozhodl vysvětlit, proč si vzal očkování celé populace pod křídla. „Když se něco nepodaří, tak za to zase bude moct Babiš. Vždycky za všechno může Babiš, tak jsem si to vzal na starost,“ zaznělo od premiéra.

„Já jsem z jiného světa. Já jsem vybudoval velkou firmu. Ta firma zažila různé krize, povodně, výbuchy chemiček, různé krize. Já jsem krizový manažer. A já jsem vzal za to očkování odpovědnost a dělám mikromanagement. Ať se mi klidně všichni smějí. Ti, co nepostavili ani psí boudu. Dneska koukejte na čau lidi a tam to bude vidět, jak lze krásně získat šestou vakcínu,“ vysvětloval.

Zdůraznil také, že on osobně vždy vládní opatření dodržoval. „Já se nechovám jako papaláš, nechci se chovat jako papaláš. Dodržuju všechna opatření. Nikdo nemůže říct, že by se choval nějako jinak. Stále se snažím chovat normálně.“

Prozradil, kdo mu radil, aby plánované setkání s prezidentem omezil jen na ně dva, bez dalších členů rodin. „Nebudete mi to věřit, ale byly to naše dceři - Kateřina a Vivien,“ popsal svou poněkud kostrbatou češtinou.

Nakonec věnoval pár slov podzimním parlamentním volbám. „To bude tak, že všichni proti Babišovi,“ konstatoval.

„Já dělám to čau lidi, nevím, jestli to víte, a tam říkám, co všechno jsem udělal. Já si píšu od roku 2014, co všechno jsme udělal a já to lidem ukážu a uvidíme, jestli se budou lidé rozhodovat podle toho, že jsme teď všichni frustrovaní nebo i z toho, co jsme dokázali v minulost,“ rozváděl myšlenku premiér.

Odmítl vyloučit možnou kandidaturu na Hrad v roce 2023.

„Nevyloučit můžeme jenom smrt. Jednou bohužel zemřeme všichni. Ale já bych chtěl obhájit a pokračovat v těch projektech. Ten projekt prevence rakoviny, ten je hrozně důležitý. A my bysme ty volby vyhráli, kdyby nepřišel ten covid. My děláme skvělé věci a lidi to vidí,“ chválil sebe a své hnutí předseda vlády.

Prohlásil, že bude konečně dokončena modernizace dálnice D1 a další projekty. Neopomněl zmínit i to, že jako poslanec předložil návrh na snížení daní většině zaměstnanců na 15 procent.

Kdyby měl možnost, zeptal by se prý lídrů opozice na jednu věc.

„Já bych se jich zeptal, proč nemají jiný program, než antibabiše. Oni ten program teoreticky mají, ale oni netuší, co to je státní správa. On stát není firma, ale to oni netuší. Ale já jsem včera obvolal všechny ředitele a ptal se jich ‚máte zaočkováno? Proč nemáte zaočkováno? To já dělám, to je ten mikromanagemement,“ zaznělo také z úst premiéra.

Nakonec už se jen rozloučil s občany.

