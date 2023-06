Babiš se rozjel: Já být premiér... Rakušan Afrika? Bartoš Japonsko? Sedět na zadku. 100 lidí u vlády pryč...

MONITORING Expremiér a šéf nejsilnější opoziční parlamentní strany Andrej Babiš (ANO) radí vládě, jaké kroky by měla udělat. Pokud skutečně hledá úspory, doporučuje jí ve velkém propouštět na Úřadu vlády. Zároveň podle něj by ministři neměli mít tolik zahraničních výjezdů. „Měli by sedět na zadku, chodit mezi lidi a naslouchat, co mají lidé za problémy,“ říká Babiš, jenž ve Sněmovně plánuje další obstrukce.

Úvodem Andrej Babiš zkritizoval vládu za návrh státního rozpočtu na rok 2024, který počítá s deficitem 235 miliard korun. „Je to rozpočet, který mě totálně šokoval. Nevím, jestli to máme brát vážně, protože premiér reagoval, že to udělali jenom úředníci, že jsou to nějaká čísla a že se to bude měnit. Takže já to ani neberu moc vážně. Deficit na tento rok je už téměř vyčerpán a evidentně pan ministr financí nerozumí tomu, že mají příjmy,“ uvedl bývalý předseda vlády.

„Vzdávají se příjmu, EET a tak dále. Oni nerozumí tomu, že je potřeba investovat. Investice přinesou růst a z toho růstu jsou daně. My zatím s napětím čekáme, co se stane tento rok, protože deficit už je blízko celoročnímu předpokladu a je evidentní, že se to bude měnit,“ nevěří Babiš, že se vládě podaří udržet schodek 295 miliard, když už za prvních pět měsíců hospodaření skončil v minusu 271 miliard.

Následně popsal, jaké kroky by udělal jako první, pokud by nyní byl na postu premiéra: „Kdybych byl premiér, okamžitě propustím sto lidí na Úřadu vlády. Tam je nějaká nová parta od Bartoše, asi padesát lidí, jsou tam tři zbyteční ministři. Oni se snaží tam dělat zakázky na IT, úplně zbytečně. Všichni ministři mají obrovské množství poradců. Ministr školství má šestnáct poradců. Proč? Jako premiér jsem měl snad osm a nikdo nebyl v hnutí ANO.

Zopakoval, že opozice nesouhlasí s vládním tzv. konsolidačním balíčkem, který má ozdravit veřejné finance. Babiš jej nazývá balíčkem „daňovým“ a neodpustil si výrok, že v čele vlády sedí člověk, který tomu vůbec nerozumí. „My podpoříme navyšování daně z hazardu. Tam to ale zatím nevypadá, vláda má asi přátelské vztahy s některými těmi firmami. Bylo několik pokusů jim pomoct, asi musí něco vracet za volby. Pan premiér je politolog. On není manažer, neřídí to. Tvrdí, že už snižovali daně, ale to se nedá porovnat,“ pokračoval Babiš.

Změnu daní prý rozhodně nepodpoří: „Je to nesmysl, to se nedá ani spočítat. Jak chcete vůbec kontrolovat snížení DPH u potravin z 15 na 12 %? To se nedá zkontrolovat. Proč navyšují léky z 10 na 12 %? Vodné, stočné? Oni navyšují věci, které se týkají všech lidí,“ kroutí hlavou předseda hnutí ANO.

Na otázku, zda bude ve Sněmovně při projednávání úsporných opatření dál obstruovat, Babiš řekl, že ano: „Našel jsem takový krásný článek. Pan premiér Fiala říkal v roce 2016, kdy blokoval EET – bylo to asi 260 dní – ‚menšina má také svá práva a na tom je založena demokracie, nikoli jen na principu práva většiny, a menšina může občas využít i nadstandardní nástroje, které ale k demokracii patří, a těmi jsou obstrukce‘. Pan Fiala říkal ‚budeme obstruovat EET až do voleb‘.“

„Je to úsměvné. Mě vždycky kritizovali na sítích a lidé si ze mě dělali srandu, a mně to nevadí, protože občas mám slovakismy a mluvím tak, že občas odběhnu a zase se vrátím. Ale nikdy mě nekritizovali za to, že bych lhal. A pan premiér stále lže. Například teď, co udělal Rakušan s migranty, to je v rozporu. Jsem toho názoru, že musíme vystupovat konkrétně, musíme to kritizovat, a hlavně musíme předkládat naše návrhy,“ řekl Babiš k dalším obstrukcím od opozice v Poslanecké sněmovně.

