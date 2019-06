Babiš se sejde s Pellegrinim, vystoupí na dvou konferencích

Dopoledne se Babiš a Pellegrini zúčastní panelové diskuse na konferenci věnované mladým podnikatelům a talentům, po poledni mají podle úřadu české vlády naplánováno společné jednání.

Odpoledne český a slovenský premiér společně vystoupí na mezinárodní konferenci Globsec, jejíž letošní ročník končí právě dnes. Premiéři budou diskutovat o vizi pro Evropu.

Čeští premiéři a další politici se ve slovenské metropoli pravidelně účastní konference Globsec, která se věnuje mimo jiné evropským a mezinárodním tématům, otázkám bezpečnosti a obrany, stejně jako digitální ekonomice.

Loni Babiš na konferenci kritizoval koncept takzvané dvourychlostní EU, pokud by rozdělil Evropu. Vyslovil se také pro to, aby se debaty o budoucnosti unie účastnily všechny státy bez ohledu na to, zda se zapojily do jednotlivých projektů užší spolupráce.

V pátek na Globsecu vystoupil také šéf české diplomacie Tomáš Petříček. Vyjádřil přesvědčení, že členské země EU podpoří zahájení přístupových rozhovorů se Severní Makedonií a s Albánií, jak to v květnu navrhla Evropská komise.

Psali jsme: Kdyby Babiš rezignoval? Pak by chtěli konec Zemana i nové volby. A v těch... Publicista Vyoral řešil podivné počty „chvilkařů" Jsi v pi*i, Andreji. Zm*de. Udav se. Podívali jsme se, co si myslí sponzoři Milionu chvilek pro demokracii Dělá pro vlast 18 hodin denně, zadarmo. Schillerová hájila Babiše, reportér ji tlačil do reakce na dotační audit Paroubek píše z Číny: Babiš je dobrým premiérem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab