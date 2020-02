Babiš se smál Milionu chvilek. A pivo: Toto nikdo nenapsal!

reklama

Anketa Máte rádi Stanislava Křečka? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 20483 lidí



„Za ten týden napsali naši skvělí komentátoři o téhle naší skvělé slevě na točené pivo. Alena Schillerová to nesmírně trpělivě vysvětlovala ve všech médiích, která v této zemi máme. Volali jí hospodští, kavárníci, hoteliéři, děkovali a vyjadřovali nám podporu. Já to minule rozepsal, aby to pochopil úplně každý.“



Rozhodl se prý podívat, co během týdne napsali „naši skvělí komentátoři“ o nových sazbách, a nestačil se divit. „Koukám ale na mobil a vidím plno stěžování, sloupků, proč je to špatně, ironické glosy. Sžíravé, samozřejmě! Jak jinak. Pořádná glosa musí být sžíravá. Ale víte, kdo je píše a šíří nejvíc? Rozhodně ne majitelé hospod ani majitelé restaurací a hotelů. Ti vůbec,“ uvedl.



Naopak ocenil, že vládě Asociace hotelů a restaurací za snížení DPH na stravovací služby a točené pivo udělila oficiální pochvalu. „A taky pan prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň, který doslova řekl, že to určitě pomůže restauracím, které prodávají pivo, takže i těm vesnickým hospodám,“ pochvaloval si.



Nejvíce kritizovat podle ministerského předsedy mají „vybraná média a komentátoři, kteří dobře pochopili, že jsme prosadili neuvěřitelnou věc“.



„Sedím na terase, lámu si hlavu, proč to tak je. Proč lidi, kteří nemají absolutně nic společného s hospodským byznysem, se do naší slevy na točené pivo tak moc opírají,“ udivovaly jej negativní reakce.



Babiš podotýká, že snížení DPH na točené pivo má být naplněním jeho slibu z ledna 2016 jakožto kompenzace hospodám, které nemají jídlo a nemůžou profitovat ze slevy DPH na jídlo. „Takže my sliby plníme. Na rozdíl od tradičních stran, které před volbami slibovaly snížení daní a ve vládě je navyšovaly,“ uvedl. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A nevynechal, že právě i DPH na jídlo se má snižovat. To má taktéž klesnout na desetiprocentní sazbu. „Už 1. 12. 2016 se zavedením první vlny EET jsme snížili sazbu na stravovací služby včetně nealka z 21 na 15 procent a teď v tom pokračujeme a snižujeme veškeré stravování na deset procent. Hospodští a restauratéři si moc dobře pamatují, jak za pravicových vlád nakoupili maso s 15procentní daní, udělali z něj řízek a prodávali ho hostům s 21 procenty. I proto jsou rádi za naši slevu na DPH!“ pokračoval premiér.



Dobrý obchodník se podle šéfa vlády „šábne se štamgasty“. „Aspoň symbolicky jako poděkování nám, aby nás lidi měli ještě radši,“ připojil.



To, že se situace pro hospodské s novými sazbami ztíží, premiér popírá. „A teď k těm řečem, že děláme složitější daňový systém. Vždyť to je naprostá hloupost! Daňový systém není složitější, dokonce je o něco jednodušší a hospodští budou platit míň na daních,“ píše.



„Na alkoholické pivo v restauraci, hospodě i stánku, které si dáte v láhvi nebo odnesete načepované, je dál 21 procent DPH. Nic se nemění!“ shrnul rázně Babiš. Nic se prý nemění i u nealkoholické varianty oblíbeného moku: „Na nealko pivo na stánku stejně jako na jakýkoli jiný nealko nápoj, ať už točený nebo v láhvi, je dál 15 procent DPH. Nikdo nemusí nic řešit. Je to jako doposud.“ Fotogalerie: - Babiš v Janově

Jedinou změnou tak má podle něj být pouze sleva na dani. „DPH na alkoholické pivo natočené v restauraci a hospodě padá z 21 na 10 procent. DPH na nealkoholické pivo v hospodě v láhvi i točené padá z 15 na 10 procent. Chápete, vážení komentátoři? Jediné, co se mění, je to, že hospodským snižujeme daně. A oni jsou rádi. Pro lidi se nic nemění,“ znovu zopakoval.



Snížení daně na deset procent i pro pivo do džbánku odnesené z hospody a u stánku se podle něj nemůže uskutečnit z důvodu směrnice Evropské unie.



Jediný, kdo vše potřebuje vysvětlit, je prý už jen koaliční ČSSD: „Tak co? Je ještě něco někomu kolem piva nejasného? Ministryně Schillerová to vysvětlila novinářům, opozičním politikům a zbývá snad už jen poslední skupina, která problematiku piva nechápe. Je to bohužel náš koaliční partner. Přitom s námi hlasoval pro snížení DPH na točené pivo. Teď chodí do médií, že prý má zlevnit i lahvové pivo. Vy, kteří mě čtete, víte moc dobře, proč to nejde.“ Návrh ČSSD by podle premiéra zavedl druhou sazbu pro lahvové pivo, kde teď platí jednotná sazba 21 procent, což by vedlo k daňovým podvodům. JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následovalo i shrnutí volby ombudsmana. To Babiš shrnul: „Svobodně a přímo zvolený prezident navrhl Sněmovně kandidáta. Svobodně a přímo zvolený Senát navrhl dokonce dva další. Svobodně a přímo zvolená Sněmovna vybrala kandidáta, který má celoživotní zkušenosti s obhajobou občanů a úřad zná nejlépe, byl přece šest let zástupcem ombudsmanky. Taky je dlouholetý člen ČSSD. A jak proběhla volba? První kolo. Vít Alexander Schorm, kterého podporovali Piráti, STAN, TOP 09 a KDU, dostal 47 hlasů. Jan Matys, kterého podporovala ODS, 20 hlasů. Stanislav Křeček, kterého podporovaly ČSSD, SPD a KSČM a taky část klubu ANO, 66 hlasů,“ shrnoval.



A ke stížnostem Milionu chvilek pro demokracii píše: „Kdyby to bylo, jak říká Milion chvilek, byl by určitě pan Křeček zvolený v prvním kole. Což nebyl.“



A vysvětloval: „Druhé kolo. Pan Schorm dostal 53 hlasů. Co to znamená? No to, že kdyby ODS dala svých 20 původně Matysových hlasů panu Schormovi, tak by měl 47 + 20 = 67 hlasů. Oproti prvnímu kolu byl ale nárůst jen o šest hlasů. Z toho jasně vyplývá, že část hlasů pro pana Křečka přišla z ODS a možná i z jiných klubů. Pan Křeček dostal 91 hlasů, což znamená, že mezi prvním a druhým kolem měl nárůst podpory o 25 poslanců.“ Pokud by tedy, jak uvádí spolek Milion chvilek, „hnutí ANO zvolilo Křečka“, tak by podle premiéra „musel být v této logice zvolený už v prvním kole“. Fotogalerie: - Cestou na Chvilky

„Nebo je to jenom hra Milionu chvilek s opozicí? Domluvili se, že to opozice tajně naháže Křečkovi, aby byl aspoň nějaký důvod demonstrovat? Nejlepší by bylo, aby takové volby byly veřejné, a ne tajné. Když jde o volbu veřejného ochránce práv, tak by to snad bylo namístě,“ poznačil.



„A co dál? Samozřejmě, Milion chvilek svolává demonstraci do Prahy proti... jasně, proti Babišovi! Který byl na dovolené s rodinou!“ nestačil se divit.



Volba doktora Křečka ombudsmanem je podle spolku „jen“ obzvlášť křiklavým příkladem toho, jak jsou státní správa a významné instituce krok za krokem systematicky a záměrně politicky rozkládány a privatizovány.



Spolek Milion chvilek se proto rozhodl zorganizovat na neděli 1. března v Praze demonstraci „na obranu demokratických institucí“. Akci zahájí v 16.00 pochod z Hradčanského náměstí na Staroměstské náměstí, kde od 17.00 začne demonstrace. Psali jsme: Hovorková čárkovala Babišovi neslušná slova. Pak se posmívala jeho slavnému pozdravu, je prý pro burany Tak co, ČT? Babiš seděl u TV, sledoval a směje se Kavčím horám. Jde o jeho „průšvih“ Je mi to fuk! Na*raný Babiš k ministrovi i dalším věcem Je to jinak! Babišovi se nejdřív zvedl žaludek a pak začal pátrat. A teď přiznal...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.