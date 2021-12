Babiš u Xavera nadával na vládu: Podvedli lidi, platy jim šly nahoru! Ale neposlechl Zemana

reklama

Anketa Budete se o Vánocích omezovat při setkávání s přáteli a příbuznými? Budu 16% Nebudu 81% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 19113 lidí tak jak to bylo nastartováno včetně rozpočtu, výstavby dálnic a obchvatů a opravy tady hlavního nádraží – bude to úžasný, čerpání evropských peněz a dalších věcí, takže jsme toho udělali strašně moc. A samozřejmě mě mrzí, že ty plody bude sklízet ta nová vláda, která se o to vůbec nepřičinila a doufejme, že tomu nebude bránit. Když jsme začínali v roce 2014, tak čerpání evropských fondů nebylo téměř žádné, tam chybělo asi 300 miliard, a my jsme to vyčerpali. Teď za období 2014–2020 je téměř 99 procent vyčerpáno. Připraveno další období, obrovské peníze do zdravotnictví a tak dále...“ popsal Babiš.

Následně se rozhorlil na téma dálnic. „Oni stále manipulují ty informace. Taková dálnice se u nás v průměru stavěla 13 let. Ale od všech těch povolení tři roky. My jsme nezdědili nic. Takže jsme udělali toho strašně moc. My jsme to chtěli, ale když se dívám na tu novou koalici, tak tam jde hlavně o ty posty, o ty auta, o ty řidiče, o ty asistenty, o ty náměstky, aby ti, kteří neuspěli ve volbách, dostali nějaký post,“ zmínil Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Covid jsme řešili dva roky, ale nakonec to vypadá docela dobře. Každý o tom mluví, nikdo tomu nerozumí, žádná predikce nevyšla, žádných Prymulových 50 tisíc, žádné tisíce mrtvých toho Flegra, nebo jak se jmenuje. Vypadá to, že omikron je jenom infekční a že není zabiják. Takže my samozřejmě budeme nové vládě, a to je podobný tým, co tam je, držet palce a podporovat ji, pokud tedy bude následovat ta rozhodnutí, která jsme dělali, ale oni celý čas tvrdili, jaký zázračný lék mají. A jiný nemají, to je jasné,“ podotkl také Babiš.

Řeč byla i o rozpočtu. „My jsme šetřili, my máme stále šesté nejmenší zadlužení v Evropské unii. Ten potenciál tady je. A my samozřejmě chceme investovat. Navyšovat vědu a výzkum, navyšovat pro armádu, vždyť 2009, když přišla krize, tak oni to srazili, rozpočet armády, ze 60 miliard na 42. A my jsme to navýšili téměř na 92. A chceme samozřejmě, aby lidé dostali aspoň inflaci, nárůst platů. A je jeden skutečně z podvodů koalice, co vlastně podvedli lidi, když řekli před volbami, že si nebudou navyšovat platy. Ale byli domluveni se Senátem, že ten to zavetuje, takže teď je tam stále nárůst poslanců a senátorů o 6,1 procenta,“ sdělil Babiš, že to není fér. A poukázal i na další věci, které zazněly před volbami.

„Mimochodem teď je velké téma, kdo umí vůbec anglicky a neumí. Víte, to předsednictví, ten ministr, řídí tu radu. A bude ji řídit česky? Nebo jak to bude dělat? Řídí 27 ministrů životního prostředí nebo financí... Ale oni to mají v tom programu, nebo nevím, co to je, že budou mít jazykově vybavené lidi. Tam je plno dalších věcí, můžeme mluvit o úsporách, které samozřejmě neexistují. My jsme šetřili, snižovali jsme počty zaměstnanců. Všechny ty jejich sliby nebyly reálné, ale lidé tomu uvěřili, tak teď snad pochopí, že to nebyla pravda,“ uvedl Babiš.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2021

Babiš se následně vyjádřil k vánočnímu poselství prezidenta Miloše Zemana, který by zrušil veškeré daňové výjimky. „To je jeho mantra,“ sdělil Babiš s tím, že na tom není ani kus pravdy. „Ta hlavní daňová výjimka je pro zaměstnance, pro pracující manžele, pro děti, to je snad 360 miliard. To by postihlo všechny lidi, to by uvrhlo do chudoby miliony lidí,“ podotkl Babiš. Prezidentovi se to prý snažil vysvětlit, ale marně.

„Vždycky jsme měli dobré vztahy, ale teď je na mě naštvaný, že jsem nepřijal to pověření,“ řekl Babiš ke svým vztahům s prezidentem Milošem Zemanem. „Možná tam jsou i jiné věci, ale nerad bych to tady rozebíral,“ podotkl Babiš.

Volby dle jeho slov vyhrála hlavně média. „Hlavně Česká televize jede od roku 2016 vybrané pořady na mě, iRozhlas, tyhle veřejnoprávní na mě jedou stále nějakou kampaň...“ posteskl si Babiš a pochválil se za to, jakým stylem předal vládu premiérovi Petru Fialovi. „V mašličkách, červený koberec,“ uvedl.

Psali jsme: „Nevím, jak platit účty.“ Zpěvačka přišla kvůli covidu na buben. Ale v rádiu raději pustí Vondráčkovou Utrápená Gregorová: „Vždyť on si nepřečte zahraniční noviny!" Chystá se ostuda v unii? Iniciativa 21: Otevřený dopis ministru Válkovi 56 reaktorů plánovaných, 220 navržených. V Evropě? Ani náhodou. Čína, Indie, Japonsko vedou, zatímco Německo zavírá

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama