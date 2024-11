Babiš v kšiltovce: Zkuste hádat, koho podporuju

Andrej Babiš ve videu na svém facebookovém profilu odpovídal na otázku, jak podle něj dopadnou volby v USA. „To já samozřejmě nevím,“ smál se Babiš. „Ale asi poznáte, koho podporuju,“ ukázal na červenou kšiltovku s nápisem Make America greate again. Tedy předvolební heslo Donalda Trumpa.

„Tuhle kšiltovku mu přinesl náš europoslanec Ondra Knotek za Patrioty. On byl na tom mítinku v Madison Square Garden,“ řekl Andrej Babiš.

Europoslanec zvolený za ANO skutečně byl na předvolebním mítinku Donalda Trumpa. „Velký zážitek, velká zkušenost. Neskutečná atmosféra. Jsem moc rád, že jsem zde mohl být. Na pódiu republikánský kandidát na prezidenta Donald Trump a Elon Musk,“ napsal v euforické náladě Knotek.

Později popsal hodnoty, které u Donalda Trumpa oceňuje a proč jej jel podpořit do centra všeho dění. „Svoboda projevu a svoboda volby. Bezpečnost, zklidnění mezinárodní situace a ekonomická stabilita. To si lidé přejí. Jenže tradiční politici přestali hájit zájmy občanů a stejná situace je i v USA. Proto Patrioti pro Evropu přijeli podpořit Donalda Trumpa. V Americe potřebujeme silného prezidenta a Donald J. Trump takový je. Make Europe and America great again!!!“ napsal Knotek na Facebook.

Andrej Babiš ve svém videu politoval, že do USA podpořit Donalda Trumpa nemohl. „Bohužel, já jsem tam nemohl, ale musel to být zážitek,“ zkonstatoval.

A proč Babiš podporuje Donalda Trumpa? „No protože ho znám a protože v soukromí je to příjemný člověk. Na tom pódiu samozřejmě mluví, jak mluví, je to kampaň,“ řekl Babiš. A pak řekl, co je hlavním důvodem pro jeho podporu. „Trump slíbil zastavit válku na Ukrajině, a to je pro Evropu zásadní. Pokud by byl zvolen, tak očekávám, že pan Trump by splnil svůj slib. Držme si palce,“ řekl na závěr Andrej Babiš.

U svého videa pak dodal, že „doufám, že za jeho prezidentství by se podařilo dotáhnout obchodní dohodu mezi EU a USA, která bude výhodná pro občany na obou stranách Atlantiku“.

„Taky držím palce Trumpovi ... V opačném případě bude ještě hůře i pro Evropu včetně malého Česka, navíc vedeného ke dnu díky pětihnusu…,“ ozvalo se v reakci.

„Máte pravdu, pane Babiši, i já tu výhru přeji Trumpovi, protože i já věřím, že pro ukončení války na Ukrajině udělá maximum. Vám přeju hodně štěstí, pane Babiši, a už se moc těším, až budete opět naším premiérem,“ zaznělo ve vodopádu většinou souhlasných komentářů.