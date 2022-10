Babiš ve vedení, lidovci mimo, ČSSD na hraně. Nový průzkum

V září by se do Poslanecké sněmovny dostalo šest politických stran a hnutí. KDU-ČSL by se samostatně do Sněmovny nedostalo. Uvádí to model, jenž přinesla společnost Median. Vítězem by bylo hnutí ANO, následované ODS. Ani jako koalice SPOLU by nepřekonala dle průzkumu preference hnutí Andreje Babiše.

Dle zářijového volebního modelu společnosti Median by se do Poslanecké sněmovny dostalo šest politických stran a hnutí. Nejvyšší voličské preference si drží hnutí ANO (30,5 %) následované ODS (16 %) a SPD (11,5 %). Preference Pirátů (11 %) oproti minulému volebnímu modelu mírně klesly.

Hnutí SPD nejčastěji podporují lidé se středoškolským vzděláním bez maturity a lidé ve věkové kategorii 25–34 let. Piráti mají nejvyšší podporu ve skupině 18–24 let, studentů a žen.

Strany koalice SPOLU by prostým součtem získaly 24,5 %, koalice Piráti a STAN 16,5 %.

Volební potenciál u hnutí ANO oproti minulému volebnímu modelu mírně klesl, ovšem voličské jádro naopak vzrostlo (21,4 %). Růst jádra i potenciálu zaznamenala ODS, nicméně stranické preference zůstávají obdobné, jako v minulém šetření. Mírný pokles potenciálu byl zjištěn u SPD (15,9 %). Její preference klesly na 11,5 %. Podle volebního modelu si hnutí ANO udržuje vysokou podporu zejména mezi důchodci a lidmi ve věku 65 let a více. ODS se těší podpoře mezi podnikateli a lidmi ve věkové kategorii 18–24 let.

Preference hnutí STAN vzrostly (5,5 %) a volební potenciál též (14,5 %).

Do Poslanecké sněmovny by se ve srovnání s volbami v říjnu 2021 nedostalo KDU-ČSL. Podpora TOP 09, STAN a ČSSD se pohybuje kolem hranice 5 % a nelze tak spolehlivě určit, zda je nad touto hranicí či pod ní.

Voleb do Poslanecké sněmovny by se v září 2022 dle svého vyjádření určitě zúčastnilo 57,5 % respondentů. Dalších 15 % dotázaných účast zvažuje. Volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021 byla 65,43 %. Souhrnně lze tedy pozorovat nárůst ochoty zúčastnit se voleb, nicméně deklarovaná volební účast bývá obvykle vyšší než skutečná účast. Určitě by k volbám do PSP nešlo 17,5 % dotázaných, spíše by nešlo 10 %.

O vítězství hnutí ANO hovořil i zářijový průzkum SANEP. Podle něj by hnutí vyhrálo se ziskem 29,9 %, na druhém místě by nyní skončila dosud nejsilnější strana vládní pětikoalice ODS premiéra Petra Fialy, která by získala 13,1 %. Třetí by pak bylo hnutí SPD, které by získalo 12,6 %. Čtvrtým politickým subjektem, který by se v září letošního roku dostal do Sněmovny, by byli Piráti se ziskem 7,4 %.

Žádná další ze současných sněmovních stran by pak už podle průzkumu SANEP nedokázala překonat pětiprocentní hranici a za branami Sněmovny by tak zůstali Starostové (4,5 %), TOP 09 (3,9 %) a lidovci (3,4 %). Nevrátili by se ani komunisté (3,5 %).



Naopak novou – pátou stranou, jež by se dostala do Sněmovny – je strana PRO pod vedením Jindřicha Rajchla. Ta by lehce překonala pětiprocentní hranici a získala by 5,3 %.

